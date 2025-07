Galaxy Z Fold 7 : ce détail qui pourrait refroidir (ou chauffer) les utilisateurs

Le Galaxy Z Fold 7 est n’est pas si fragile que ça, mais ça dépend où vous habitez.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Nouveau fer de lance de Samsung, le Galaxy Z Fold 7 daigne enfin modifier son apparence avec une livrée bien plus fine et confortable au quotidien.

Plus fin ne signifie pas plus fragile comme a pu le constater Zack Nelson en essayant de tordre sans succès l’appareil.

Surtout, la nouvelle charnière de Samsung est censée résister à 500 000 pliages. Cela équivaut à 100 cycles d’ouverture-fermeture par jour durant près de 14 ans. De quoi voir venir.

Mais ce chiffre très élogieux qui augmente année après année n’est pas valable dans toutes les situations. En conditions extrêmes, l’histoire n’est pas la même, comme le rapporte Android Authority.

Il n’aime pas les conditions extrêmes

Nos confrères ont pu interroger Samsung sur les capacités du Z Fold 7 dans un grand froid et par forte chaleur.

Le Galaxy Z Fold 7 supporte 300 000 pliages à 60°C et 60 000 pliages à -20°C. Cela peut paraître peu, mais au regard des performances passées, c’est deux fois mieux que le Z Fold 5, notamment, qui supportait 150 000 et 30 000 pliages dans les mêmes conditions.

Surtout, si l’on rapporte ça à un usage quotidien, on peut manipuler le Z Fold 7 dans un grand froid 100 fois par jour durant un an et demi. Ce ne sera pas le cas du plus grand nombre.

Et ajoutons que Samsung indique que ses appareils ne doivent être utilisés qu’entre 0 et 35°C, au risque de les endommager.