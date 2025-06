Galaxy Z Fold 7 : ce détail qui l’empêchera d’être parfait

Le Galaxy Z Fold 7 doit être le pliable le plus fin du moment. Néanmoins, Samsung aurait fait une concession pour son bloc photo.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Reddit

Alors que Samsung a officiellement promis que son Galaxy Z Fold 7 serait le smartphone pliable « le plus fin et le plus léger » à ce jour, de nouvelles fuites viennent jouer les trouble-fêtes.

Des rendus basés sur des informations de la chaîne d’approvisionnement révèlent un paradoxe de design : oui, le Z Fold 7 serait incroyablement fin, mais au détriment d’un module photo très proéminent.

Une protubérance qui change tout

Partagées sur Reddit, des images du Z Fold 7 avec une coque confirment la cure d’amincissement drastique du châssis du téléphone. Cependant, elles montrent aussi un module photo arrière bien plus épais que sur les générations précédentes. Cette protubérance serait nécessaire pour intégrer des capteurs photo bien plus performants, potentiellement les mêmes que ceux du Galaxy S25 Ultra, notamment son capteur principal de 200 Mpx.

Capteur principal de 200 Mpx,

Ultra grand-angle de 12 Mpx,

Téléobjectif x3 de 10 Mpx.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Reddit

Samsung semble donc opérer un changement de philosophie majeur. Plutôt que de faire des compromis sur la qualité photo pour garantir un dos plat, la firme aurait choisi de loger le meilleur de sa technologie dans un module qui dépasse largement du corps du téléphone.

Un design inspiré du Edge

Cette approche n’est pas sans rappeler celle d’un autre modèle récent de Samsung, le Galaxy S25 Edge.

Mais en cherchant à combiner la finesse absolue d’un côté et la performance photo maximale de l’autre, le Galaxy Z Fold 7 s’éloigne du design intégré de ses prédécesseurs. Le résultat est un appareil qui, une fois posé sur une table, sera inévitablement bancal.

De plus, si la finesse du châssis rendra le téléphone plus agréable en main une fois fermé, le relief du module photo pourrait le rendre plus susceptible d’accrocher en sortant d’une poche, comme le S25 Edge.

Néanmoins, nous ne bouderons pas notre plaisir d’avoir enfin un volet photo complet sur la gamme Fold, ce qui manquait encore aux générations précédentes et même chez la concurrence côté smartphones pliables.

Avec le Z Fold 7, Samsung se démarquerait si Google et Honor poursuivent avec des fiches techniques rabotées sur leurs prochains pliables.

Le Galaxy Z Fold 7 sera présenté avec le Galaxy Z Flip 7 lors d’un Galaxy Unpacked estival. Il devrait se tenir à New York le 9 juillet prochain si nos pronostics sont bons.