Galaxy Z Fold 7 : Samsung apporterait de réelles améliorations pour cette génération

Meilleurs appareils photo, écrans plus grands, nouvelle charnière, et plus encore : le Samsung Galaxy Z Fold de 2025 devrait bénéficier de mises à jour notables. De quoi répondre aux attentes des utilisateurs et faire face à une concurrence de plus en plus mature et féroce.

Le Samsung Galaxy Z Fold 6, pour illustration // Source : Robin Wycke – Frandroid

Maintenant que les Galaxy S25, Galaxy S25 Plus et Galaxy S25 Ultra sont bien installés dans le rayon smartphone, Samsung prépare l’arrivée de ses autres appareils haut de gamme, à savoir les Galaxy Z Flip 7 et Z Fold 7. Si le premier a déjà fait l’objet de plusieurs rumeurs et fuites, le second n’est pas en reste.

Le prochain smartphone pliable du géant sud-coréen est attendu au tournant. La concurrence, notamment chinoise, place la barre de plus en plus haut et met à rude épreuve la position de Samsung sur ce marché. Pour rivaliser avec les OnePlus Open et Honor Magic V3, le Galaxy Z Fold 7 devra redoubler d’efforts en matière d’appareil photo, de finesse et d’écran – des améliorations qu’il semble bien parti pour intégrer.

Comme la rédaction de Frandroid l’expliquait il y a plusieurs jours, le prochain Fold de Samsung devrait hériter des innovations apportées par le Galaxy Z Fold 6 SE, édition spéciale uniquement commercialisée en Chine et en Corée du Sud. Avec deux écrans plus grands (8 et 6,5 pouces), un design plus fin en position repliée et un capteur photo grand-angle de 200 Mpx, l’appareil dispose d’une fiche technique que l’on espère donc bien retrouver sur le Z Fold 7. À défaut de l’avoir eue sur le Z Fold 6 « classique ».

Une batterie inchangée, mais une meilleure autonomie

Ces attentes sont confirmées par un certain Setsuna Digital sur le site chinois Weibo. Ce leaker évoque « une mise à niveau complète », qui comprend toutes les améliorations apportées au Z Fold 6 SE, et davantage encore. Le Z Fold 7 devrait notamment bénéficier d’une meilleure résistance à l’eau et aux poussières, son prédécesseur étant pour le moment cantonné à un indice IP48.

Un autre leaker, @PandaFlashPro sur le réseau social X, avance pour sa part que l’appareil devrait être équipé d’un écran moins énergivore. Une bonne nouvelle, puisque le Z Fold 7 devrait ainsi profiter d’une meilleure autonomie et tenir jusqu’à 55 minutes supplémentaires sans recharge.

Et ce, malgré une batterie qui devrait conserver sa capacité de 4 400 mAh selon Setsuna Digital. Reste à voir si le constructeur saura proposer des puissances de charge supérieures, ce qui semble pour l’instant compromis d’après @PandaFlashPro.

Ces informations doivent néanmoins être considérées avec prudence. Le successeur du Galaxy Z Fold 6 étant attendu pour le milieu de l’année, il faudra s’armer de patience avant les annonces officielles de Samsung, ou les prochaines rumeurs qui viendront confirmer ou infirmer celles déjà en circulation.