Samsung va régler une injustice avec son prochain Galaxy Z Fold 7

Les rumeurs concernant une seconde version du Galaxy Z Fold 6 se précisent et s’accompagnent de certaines de ses caractéristiques. De ce que l’on sait, le smartphone pliant de Samsung deviendra enfin le meilleur de ce que la marque a à offrir, même en matière de photographie.

Le Galaxy Z Fold 6 n’est disponible que depuis le mois de juillet, et pourtant, il semble déjà en passe de subir une révision. Visiblement, Samsung n’a pas été au bout de ses compétences avec son dernier smartphone pliant, et travaille d’arrache-pied pour nous proposer une seconde version qui pourrait faire de l’ombre à ses rivaux chinois, plutôt convaincants.

En effet, selon Evan Blass via X, l’appareil devrait enfin bénéficier d’un capteur photo à la hauteur de son prix. Cet informateur bien placé affirme que le prochain Galaxy Z Fold 6 disposera d’un capteur principal de 200 Mpx au lieu des 50 Mpx que l’on retrouve sur la version actuellement commercialisée. Il pourrait potentiellement s’agir du même composant que son homologue Galaxy S24 Ultra, qui coûte… 600 euros de moins.

Si cette information est à prendre avec des pincettes, elle semble tout de même assez appropriée pour justifier le développement de cette seconde version. D’ailleurs, toujours selon Evan Blass, celle-ci ne portera pas le titre de « Slim » ou « Ultra », mais plutôt « Special Edition ». Une édition spéciale qui répondrait donc à l’un des aspects les plus négatifs du Z Fold 6, du moins lorsqu’on le compare à son homologue non pliant.

Un smartphone pliant qui n’a plus grand-chose à envier à la concurrence

Samsung semble bien parti pour s’amuser un peu plus avec le Z Fold 6 Special Edition. En effet, notre source affirme qu’il sera plus fin que la version de base, avec une épaisseur de 10,6 mm une fois plié et de 4,9 mm ouvert. Au total, c’est 1,5 mm de moins que le Z Fold 6, mais c’est aussi dangereusement proche du Honor Magic V3 et de son épaisseur totale dépliée de 4,35 mm. L’appareil sera donc bien « slim », mais pas dans son patronyme.

Enfin, cerise sur le gâteau, ce nouveau modèle aura des écrans plus grands. De 7,6 et 6,3 pouces pour la version de base, le Z Fold 6 Special Edition passera à 8 et 6,5 pouces, ce qui en fait le plus grand smartphone pliant au monde à l’heure actuelle. Si c’est une amélioration plutôt bienvenue au premier abord, on peut toutefois se demander quel impact cela aura sur l’autonomie de l’appareil, comme le soulignent très bien nos confrères de PhoneArena. D’autant qu’avec une plus petite épaisseur, il n’est pas certain qu’une plus grosse batterie puisse être installée.

Reste aussi à voir l’impact sur le prix. Le Z Fold 6 ne brille déjà pas par son accessibilité, et il y a fort à craindre que le prix de l’édition spéciale soit particulièrement élevé. Du moins, pour les consommateurs concernés, puisque comme nous vous l’expliquions récemment, l’appareil semble avant tout destiné aux marchés chinois et sud-coréen.