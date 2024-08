Nous n’aurions pas droit au Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra, et ce n’est pas si grave que ça

À peine sorti depuis quelques semaines, le Galaxy Z Fold 6 pourrait bientôt être « dépassé ». Un modèle « Ultra » du téléphone pliant de Samsung serait dans les cartons pour septembre… uniquement en Chine et en Corée du Sud. Mais finalement, ne pas y avoir droit en Europe serait pas si grave que ça.

Galaxy Z Fold 5. // Source : Frandroid – Brice Zerouk

L’appareil avait beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines. Parfois décrit comme un Galaxy Z Fold 6 « Ultra » et à d’autres moments comme un modèle « Slim », il semblait en tout cas évident que Samsung préparait bel et bien un modèle encore plus haut de gamme de son téléphone pliant star. Les dernières rumeurs viennent donner encore plus d’épaisseur à cette possibilité.

Selon des informations obtenues par le site coréen Chosun Daily et relayé par 9to5Google, Samsung pourrait lancer cette variante du Fold 6 dès le 25 septembre prochain… seulement en Corée du Sud et en Chine. Comme les bruits de couloirs le laissaient entendre, l’occident serait bien privé de ce téléphone, le constructeur préférant se concentrer sur ses terres natales et le juteux marché chinois.

L’Europe perd-elle au change ?

Faut-il pour autant être jaloux ? Pas nécessairement. Il semblerait en effet que le Z Fold 6 Ultra n’apporte que des ajustements mineurs au mobile auquel on a le droit sur nos terres. L’épaisseur du téléphone pourrait passer de 12 mm à 10 mm et la taille des écrans varierait légèrement (de 6,3 à 6,5 pouces pour l’afficheur extérieur et de 7,6 à 8 pouces pour l’écran pliable). Autrement, l’appareil photo sous l’écran passerait de 4 Mpx à 5 Mpx, mais c’est à peu près tout.

A slim Galaxy Z Fold, anyone interested?https://t.co/CqXtr2htIQ — sun.dtsi (@negativeonehero) August 21, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Le reste de la fiche technique de ce modèle Ultra serait très semblable à celle du modèle classique, excepté qu’il n’embarquerait pas de prise en charge du S Pen. Cela permettrait justement à l’appareil d’atteindre ce profil plus svelte par rapport au Z Fold 6.

Samsung s’entraîne

Il faut tout de même noter que même avec ses 10 mm d’épaisseur, ce modèle « Slim » resterait plus épais que le Honor Magic V3 qui pointe à 9,3 mm d’épaisseur une fois replié. Et bonne nouvelle, ce mobile-là sera à priori bel et bien disponible en France.

Pour aller plus loin

Prise en main du Honor Magic V3 : déjà un immense coup de cœur

Pas sûr que les utilisatrices et utilisateurs européens ne loupent grand-chose en étant privés de ce modèle ultra haut de gamme (son prix serait jusqu’à 200 $ plus cher par rapport au Fold 6). Au mieux, Samsung se sera fait la main pour une prochaine génération de téléphone pliable encore plus fin et encore plus impressionnant.