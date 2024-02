Galaxy Z Fold 6 : Samsung aurait un second modèle « Ultra » premium dans ses cartons

Selon les informations du site allemand WinFuture, Samsung aurait dans ses cartons deux versions du Galaxy Z Fold 6, un modèle classique et une version plus haut de gamme encore.

Comme tous les ans, c’est durant l’été que Samsung devrait présenter officiellement ses nouveaux smartphones pliants, le Samsung Galaxy Z Flip 6 et le Samsung Galaxy Z Fold 6. Néanmoins, cette année, le constructeur coréen changerait légèrement sa formule et, à l’instar de ce qu’il propose déjà sur ses Galaxy S24, pourrait annoncer en même temps une version plus premium encore du Galaxy Z Fold 6, sous une déclinaison « Ultra ».

L’information nous vient du site allemand WinFuture, généralement bien informé sur les projets de l’industrie. Dans un article publié ce mercredi, le journaliste Roland Quandt révèle en effet que Samsung aurait dans ses tuyaux non pas un, mais deux Galaxy Z Fold 6. Le premier, déjà aperçu grâce à une fuite du leaker OnLeaks, reprendrait le format attendu pour cette gamme de smartphones, avec un écran pliant qui s’ouvre à la manière d’un livre. Néanmoins, d’après WinFuture, un second modèle serait également prévu. Si son nom commercial n’est pas encore connu, le site allemand le qualifie de « Galaxy Z Fold 6 « Ultra » » en raison de son positionnement plus premium.

En interne chez Samsung, le Galaxy Z Fold 6 classique serait ainsi connu sous le nom de code « Q6 », tandis que la déclinaison plus premium aurait droit au nom de code « Q6A ».

Des différences encore incertaines avec le Galaxy Z Fold 6 standard

Concrètement, cette version plus premium du Galaxy Z Fold 6 pourrait se distinguer par un écran interne plus large, davantage de mémoire, des appareils photo plus polyvalents ou une plus grande batterie. Plus intéressant encore, WinFuture cite la possibilité, pour Samsung, de proposer, directement dans le châssis du smartphone, un emplacement pour le stylet. Rappelons que les smartphones Galaxy Z Fold sont compatibles avec les styles S-Pen depuis plusieurs générations, mais que Samsung ne propose aucun emplacement pour le ranger, contrairement aux Galaxy S en version Ultra ou aux Galaxy Note avant eux. Roland Quandt précise cependant qu’à ce stade il ne s’agit encore que de spéculation.

Il faudra encore patienter quelques mois avant d’en savoir plus sur les projets de Samsung au sujet de sa gamme Galaxy Z. C’est durant l’été — probablement entre juillet et août — que Samsung devrait présenter officiellement ses nouveaux Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6, aux côtés des montres Galaxy Watch 7 et de sa première bague Galaxy Ring.