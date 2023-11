Galaxy Ring : prix, date de sortie, fonctionnalités… tout ce qu’on sait de la première bague connectée de Samsung

Alors que la Samsung Galaxy Ring pourrait être lancée dès le début d'année 2024, on fait le point sur les différentes informations au sujet de la première bague connectée de santé du constructeur coréen.

Après près de neuf ans de travaux, Samsung pourrait lancer, dès l’an prochain, sa première bague connectée. En complément de ses montres Galaxy Watch, le constructeur coréen travaillerait, depuis 2015, sur une bague Galaxy Ring permettant de mesurer vos données de santé, de stress ou de sommeil.

Avant même sa présentation officielle, on fait le point et on vous explique tout ce qu’on sait déjà sur la Galaxy Ring, la première bague connectée de Samsung.

Un brevet de bague connectée obtenu par Samsung en 2015

Si les bruits de couloir s’accélèrent au sujet d’une bague connectée Samsung, le projet ne semble cependant pas tout récent. Il y a huit ans déjà, toute fin 2015, le constructeur coréen obtenait un brevet protégeant le concept d’une bague intelligente, connectée directement au smartphone.

L’objectif mis en avant par Samsung dans son brevet était alors lié à la mode du moment, l’écosystème connecté Samsung autour de sa marque SmartThings.

Le brevet révélait alors un système permettant, en posant la bague sur son téléphone — et en la faisant tourner –, d’interagir avec différents appareils Samsung, comme un téléviseur, des lumières connectées ou une radio. La bague aurait ainsi servi d’interface pour interagir avec les appareils domotiques chez soi.

Il s’agissait alors uniquement d’une technologie brevetée, sans réelle mise en pratique. Néanmoins, c’était là la première idée publique d’une bague connectée chez Samsung. Il semble cependant que la firme coréenne ait changé d’orientation depuis. Le modèle de Galaxy Ring attendu l’an prochain devrait être bien plus orienté vers les fonctions de santé que sur le contrôle d’un écosystème connecté.

Un prototype de Galaxy Ring lancé en 2022

Quatre ans après le premier brevet obtenu par Samsung, de nouveaux échos d’une bague connectée Samsung ont commencé à émerger en octobre 2022. L’information venait alors du média sud-coréen Naver qui affirmait que le constructeur aurait commencé à développer, avec d’autres entreprises, une première bague connectée orientée vers la santé.

Surtout, un brevet obtenu en octobre 2021 par Samsung indiquait que le constructeur se penchait désormais vers une bague connectée orientée vers la santé. « D’après des données publiées en juillet 2022, la bague est dotée d’un capteur photopléthysmographe (PPG) et d’un électrocardiogramme qui vont mesurer la fréquence cardiaque et la pression sanguine », indiquait Naver. Il faut dire que, depuis 2015, plusieurs acteurs se sont lancés sur le marché des bagues connectées de santé. On pense notamment au géant du secteur, Oura, mais également à l’Indien Ultrahuman ou au Français Circular.

Samsung n’aurait cependant pas abandonné l’idée de faire fonctionner la bague avec son écosystème. Selon les informations de Naver, le prototype imaginé en 2022 par Samsung permettait de « contrôler les produits électroniques comme des ordinateurs, des smartphones ou des téléviseurs ».

Nom et application : une accélération de la Galaxy Ring depuis l’été 2023

Le développement de la bague connectée semble s’être accéléré à partir de 2023. Déjà en février, le site Wearable, spécialisé dans les accessoires connectés, révélait que Samsung avait déposé la marque « Galaxy Ring » en Corée du Sud — aux côtés de la marque Galaxy Glasses qui devrait concerner son futur casque de réalité augmentée.

Bien évidemment, les entreprises ne peuvent pas réserver une marque pour l’ensemble des produits et il a fallu que Samsung définisse quel type d’appareils seront concernés par le terme « Galaxy Ring ». De l’aveu même du constructeur, ce nom pourra qualifier un « dispositif intelligent pour mesurer les indicateurs de santé et/ou de sommeil sous la forme d’un anneau ». L’occasion pour Samsung de se recentrer donc sur les fonctions de santé, sans notion de gestion d’autres appareils intégrés à un écosystème.

Le 19 juillet, le site coréen The Elec indiquait de son côté que la mise en production de la Galaxy Ring approchait à grands pas. Le site coréen dévoilait par la même occasion le nom de la bague connectée, attendue sans surprise sous le nom de « Samsung Galaxy Ring ». Néanmoins, The Elec indiquait que, si les projets de Samsung étaient bien avancés, le constructeur n’avait pas encore établi de calendrier pour une mise en production. Du moins c’était le cas jusqu’au 28 juillet.

Quelques jours après son article initial, The Elec révélait que Samsung s’apprêtait à lancer la production de masse de sa Galaxy Ring dans le courant du mois d’août 2023 :

Le développement préliminaire de la Galaxy Ring est désormais au stade de la concrétisation du concept. Lorsque la production de masse sera lancée en août, le développement du produit commencera sérieusement.

Cela ne signifie pas pour autant que la bague connectée est déjà produite, mais simplement que tous les voyants étaient déjà au vert pour le constructeur. Il faut dire que, compte tenu des fonctions prévues, il faudra quelques mois au constructeur entre la production de la Galaxy Ring et sa mise en vente. Le temps pour Samsung de faire certifier la Galaxy Ring auprès des organismes de santé en Corée, en Europe ou aux États-Unis afin de pouvoir activer certaines fonctions pouvant faire lieu de dispositif médical. C’est le cas notamment de l’analyse de la tension ou de l’électrocardiogramme.

Mi-septembre 2023, c’est au tour du site 9to5Google de faire part de sa découverte. Le site spécialisé a trouvé, dans une publication sur un forum coréen, ce qui semble être des fichiers issus de l’application Galaxy Wearable de Samsung. Pour rappel, c’est cette application qui va permettre de gérer, depuis son smartphone, les écouteurs ou les montres Samsung. Or, parmi les fichiers découverts, on peut découvrir la mention « Galaxy Ring » dans le code, ainsi qu’une icône en forme de bague.

Une icône dont la charte graphique n’est d’ailleurs pas sans rappeler celle des différents pictogrammes liés à la Galaxy Watch 6 ou à la Galaxy Watch 6 Classic.

Oura, Ultrahuman, Circular, Noise, Ring One… les concurrents de la future Galaxy Ring

Si Apple, Oppo, Google ou Microsoft ne proposent pas encore de bague connectée, cela ne signifierait pas pour autant que Samsung sera le premier constructeur à lancer une bague connectée sur le marché.

Depuis quelques années, les bagues intelligentes ont le vent en poupe avec deux usages principaux : le premier concerne les solutions de paiement sans contact. C’est ce que propose Aeklys depuis quelques années, avec une puce NFC intégrée directement à une bague. Le second segment, et le plus porteur, concerne la santé.

Le constructeur finlandais Oura a été le premier à se lancer sur le marché des bagues de santé avec sa première génération de bague Oura Ring, en 2015. La deuxième génération de bague a été lancée en 2018 et la dernière en date, la troisième, date de 2021.

Depuis, Oura a fait des émules. Outre les velléités de Samsung, le principe du constructeur finlandais a été repris par la bague indienne Ultrahuman Ring Air, par la start-up française Circular, ou par la Ring One de Muse Wearables.

Dans les faits, ces bagues connectées reprennent des fonctions de santé semblables à celles que l’on peut avoir sur une montre connectée. Elles intègrent généralement différents capteurs qui vont permettre de mesurer la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène sanguin, la tension ou de réaliser un électrocardiogramme. En fonction de ces différentes mesures, elles vont pouvoir en déduire d’autres informations comme le niveau de stress de l’utilisateur, sa VO2 Max, sa fréquence respiratoire ou la qualité de son sommeil.

C’est d’ailleurs sur le segment de l’analyse du sommeil que les bagues connectées ont pu se démarquer des montres. D’abord, elles s’adressent à un public différent, qui ne serait pas nécessairement à l’aise à l’idée de porter sa montre pendant la nuit. Une bague a l’avantage d’être moins intrusive. Surtout, si certaines montres proposent une autonomie de plus d’une semaine, les plus performantes — comme les Apple Watch ou les Galaxy Watch — nécessitent d’être rechargées chaque jour ou presque, souvent la nuit. Les bagues, sans écran, ont pour intérêt une meilleure autonomie, et donc la possibilité de les porter plusieurs jours d’affilée — Circular annonce quatre jours d’autonomie et Oura jusqu’à sept jours.

Prix et date de sortie de la Samsung Galaxy Ring

Pour l’instant, Samsung n’a pas communiqué officiellement au sujet de la Galaxy Ring. Aucune date de lancement n’a par conséquent été confirmée par le constructeur coréen.

Cependant, entre le début de la production à la fin de l’été, les différentes certifications et une première mention dans l’application Galaxy Wearable, tout semble indiquer que la bague sera lancée rapidement, dans le courant de l’année 2024. Comme ses montres connectées ou ses écouteurs, on peut s’attendre à ce que Samsung profite de la présentation de l’une de ses gammes de smartphones premium, en début d’année ou à l’été, pour présenter sa première Galaxy Ring.

Néanmoins, d’après les informations du leaker chinois Ice Universe, la firme tablerait sur un lancement en début d’année, en même temps que les Samsung Galaxy S24. Or, selon les dernières rumeurs, Samsung aurait d’ores et déjà acté une présentation de ses nouveaux smartphones haut de gamme pour le 17 ou le 18 janvier 2024. Le lancement pourrait donc avoir lieu dans quelques semaines à peine.

Pour le prix, on ignore encore le tarif prévu par Samsung pour sa Galaxy Ring. En se basant sur les bagues concurrentes — de Oura, Ultrahuman ou Circular — on peut cependant s’attendre à un tarif de lancement entre 300 et 350 euros. Notons toutefois que de plus en plus d’acteurs de la santé connectée proposent désormais des produits nécessitant un abonnement pour être pleinement fonctionnels — c’est le cas d’Oura. Même s’il n’est pas dans les habitudes de Samsung de proposer un tel forfait, le lancement de sa Galaxy Ring pourrait également signifier le lancement d’une offre de santé premium, par abonnement, au même titre que Fitbit Premium, Apple Fitness+ ou Withings+.