Body Battery : tout comprendre à cette mesure des montres Garmin

Proposée depuis plusieurs années sur les montres Garmin, la mesure de Body Battery n'est pas la plus simple à appréhender. On fait le point sur son utilisation et les différents critères pour rester en forme tout au long de la journée.

Les montres Garmin regorgent de fonctionnalit√©s, de mesures, de m√©triques et de termes plus ou moins barbares cens√©s pr√©senter votre √©tat de forme sous une valeur simple et claire. Apr√®s avoir abord√© la fonctionnalit√© PacePro et le mode de suivi GPS SatIQ — √©galement appel√© Auto Select — on va s’attaquer d√©sormais √† l’une des valeurs les plus pr√©sentes sur l’ensemble des montres Garmin¬†: la Body Battery.

√Ä quoi sert cette valeur, est-elle fiable, peut-on l’am√©liorer, et comment peut-on s’en servir‚ÄČ? C’est ce qu’on va voir dans ce dossier complet sur la fonction Body Battery des montres connect√©es Garmin.

Comment fonctionne la Body Battery de Garmin‚ÄČ?

Si vous avez une montre de sport Garmin, vous avez probablement d√©j√† vu ce petit indicateur dans la frise de donn√©es, la fameuse ¬ę‚ÄČbody battery‚ÄȬĽ, que l’on pourrait traduire par ¬ę‚ÄČbatterie physique‚ÄȬĽ ou ¬ę‚ÄČbatterie corporelle‚ÄȬĽ. Il s’agit en fait d’une jauge allant de 100 √† 0, d√©velopp√©e en partenariat avec Firstbeat Analytics et cens√©e estimer votre r√©serve d’√©nergie pour le reste de la journ√©e.

Logiquement, ce moniteur d’√©nergie est donc √† sa valeur la plus √©lev√©e au r√©veil et descend peu √† peu tout au long de la journ√©e. L’id√©e est ainsi de faire en sorte de ne pas compl√®tement vider sa jauge en faisant tomber son score √† 0, et, de la m√™me mani√®re, de dormir suffisamment pour r√©cup√©rer et s’approcher d’une valeur de 100 au r√©veil apr√®s une bonne nuit de sommeil.

Forc√©ment, puisqu’il s’agit en fait d’un score affich√© comme un pourcentage, la Body Battery ne peut pas descendre en dessous de 0 et ne peut pas monter √† plus de 100. Il s’agit ici des valeurs minimale et maximale de la Body Battery. D’ailleurs, m√™me apr√®s une journ√©e particuli√®rement √©puisante, il est impossible de faire descendre le score sous la valeur de 5.

Le syst√®me utilis√© ici par Garmin n’est finalement pas sans rappeler ceux que l’on peut conna√ģtre chez d’autres marques de montres connect√©es, comme Fitbit, avec le score d’aptitude (Daily Readiness). N√©anmoins, contrairement au score de Fitbit, celui de Garmin √©volue au fur et √† mesure de la journ√©e en fonction de votre activit√© et de votre stress chaque jour. Il ne s’agit donc pas d’une valeur fixe, mais d’un score con√ßu pour vous accompagner tout au long de la journ√©e.

Comment activer la Body Battery d’une montre Garmin‚ÄČ?

Pour √©valuer votre niveau de Body Battery, votre montre Garmin a d’abord besoin de vous conna√ģtre. Elle a ainsi besoin de faire plusieurs mesures, sur plusieurs jours, afin de conna√ģtre votre √©tat de forme par d√©faut, aussi bien en termes de qualit√© du sommeil que de stress, d’activit√© ou de variabilit√© de la fr√©quence cardiaque.

Pour estimer si une journ√©e a √©t√© √©prouvante ou si une nuit de sommeil a √©t√© suffisamment r√©paratrice, la montre a ainsi besoin d’√™tre port√©e pendant plusieurs semaines avant de vous donner une premi√®re estimation de votre Body Battery. C’est donc une mesure qui se fait automatiquement tous les jours et qui sera int√©ressante √† suivre sur le long terme.

Par ailleurs, pour mesurer le niveau de Body Battery, votre montre Garmin a besoin d’acc√©der en permanence √† vos donn√©es de sant√©. Il faut donc passer la mesure de ¬ę‚ÄČfr√©quence cardiaque au poignet‚ÄȬĽ sur votre montre en mode ¬ę‚ÄČAuto‚ÄȬĽ afin de vous assurer que la mesure de fr√©quence cardiaque soit prise tout au long de la journ√©e et de la nuit, et pas uniquement lorsque vous lancez un exercice.

Apr√®s quelques semaines de port de la montre, jour et nuit, vous pourrez alors vous fier aux donn√©es indiqu√©es par le niveau de Body Battery. Pour l’afficher dans la montre, il vous suffit de faire d√©filer la frise vers le haut ou le bas, puis de d√©couvrir le score avec l’augmentation de l’√©nergie durant une bonne nuit de sommeil et sa diminution durant la journ√©e. Vous pouvez √©galement aller plus loin en s√©lectionnant l’option ¬ę‚ÄČafficher les donn√©es‚ÄȬĽ qui propose un court texte d’analyse sur votre score √† l’instant T.

Le score peut √™tre consult√© directement sur l’application Garmin Connect sur smartphone dans l’onglet ¬ę‚ÄČPlus‚ÄȬĽ, puis dans ¬ę‚ÄČstatistiques de sant√©‚ÄȬĽ et enfin dans ¬ę‚ÄČBody Battery‚ÄȬĽ. Vous pourrez y retrouver la courbe d’√©nergie de la journ√©e ainsi que le score, l’analyse et les facteurs ayant affect√© ce score. Sur PC, le niveau de Body Battery se trouve cette fois dans l’onglet ¬ę‚ÄČStatistiques de sant√©‚ÄȬĽ, dans la colonne de gauche, puis dans la partie ¬ę‚ÄČBody Battery‚ÄȬĽ.

C’est quoi la VFC sur Garmin‚ÄČ?

Avant d’aller plus loin sur les crit√®res qui sont pris en compte par Garmin pour √©valuer la Body Battery, il convient de faire un point sur l’une des principales mesures prises en compte¬†: la VFC. Il s’agit en fait de la variabilit√© de la fr√©quence cardiaque, une donn√©e physiologique mesur√©e par les montres Garmin les plus r√©centes et qui permet d’√©valuer le stress physique ou mental de l’utilisateur.

Concr√®tement, la VFC mesure la diff√©rence entre deux battements cardiaques avec une valeur exprim√©e en ms qui permet d’√©valuer l’√©quilibre entre les deux branches de votre syst√®me nerveux autonome, le syst√®me parasympathique et le syst√®me sympathique. Dans l’id√©al, il faudrait que, sur plusieurs jours et nuits cons√©cutifs, la VFC reste dans une plage similaire, avec une VFC moyenne sur sept jours qui ne change pas trop de cet ordre de grandeur.

N√©anmoins, la VFC moyenne peut fortement augmenter en cas de forte hausse de l’activit√© physique. Elle peut √©galement chuter drastiquement en cas de fort stress ou de maladie, m√™me un simple rhume.

Dans le cas des montres Garmin, c’est donc la VFC qui est utilis√©e pour √©valuer le stress de l’utilisateur, non seulement au quotidien, mais aussi sur le long terme. Attention n√©anmoins, pour √©valuer votre zone de VFC ¬ę‚ÄČnormale‚ÄȬĽ avant de pouvoir en tirer des conclusions, les montres Garmin ont besoin que vous les portiez pendant au moins trois semaines consid√©r√©es comme ¬ę‚ÄČla dur√©e minimum n√©cessaire pour √©valuer votre r√©f√©rence personnelle‚ÄȬĽ.

Body Battery sur les montres Garmin, comment √ßa marche‚ÄČ?

Les montres connectées Garmin se basent sur plusieurs facteurs pour évaluer votre niveau Body Battery tout au long de la journée. Les principaux critères sont :

La qualité du sommeil

L’activit√© physique

Le stress

Le repos

Le sommeil

Logiquement, la r√©cup√©ration, qu’il s’agisse d’une bonne nuit de sommeil ou d’une sieste permet de rehausser votre score de Body Battery. Plus le score de sommeil est √©lev√© — avec une longue dur√©e et de bonnes proportions de sommeil profond et de sommeil paradoxal — plus ce sommeil permet de faire monter votre niveau de Body Battery.

Il en va de m√™me pour les p√©riodes de ¬ę‚ÄČrepos‚ÄȬĽ durant la journ√©e, soit des p√©riodes o√Ļ, m√™me si vous √™tes √©veill√©, vous √™tes suffisamment d√©tendu pour ne pas faire descendre votre score Body Battery.

L’activit√©

L’activit√© physique et les entra√ģnements r√©duisent de leur c√īt√© votre niveau de Body Battery. C’est somme toute logique, puisqu’apr√®s un entra√ģnement, vous aurez n√©cessairement moins d’√©nergie qu’avant celui-ci. En fonction des donn√©es d’activit√©, de l’intensit√© de votre entra√ģnement et de sa dur√©e, votre score va donc baisser plus ou moins radicalement. Par exemple, apr√®s le semi-marathon de Paris, en 2023, mon score a chut√© de 25¬†points en moins de deux heures. En revanche, sur un entra√ģnement moins intense, mais de m√™me distance, en d√©but de mois, mon score n’a baiss√© que de 21¬†points en 2¬†heures et 15¬†minutes.

En dehors des entra√ģnements sportifs, la simple activit√© — comme le fait de marcher pour faire les courses — puise √©galement dans votre score Body Battery.

Le stress

Enfin, le dernier param√®tre, et non des moindres, est celui du stress. Mesur√© par la VFC, le stress a logiquement un impact n√©gatif sur votre niveau de Body Battery. Il est √©chelonn√© sur le m√™me score que le repos, avec quatre niveaux de stress¬†: repos, stress bas, stress moyen et stress √©lev√©. Si le repos permet de conserver votre r√©serve d’√©nergie, un stress √©lev√© va logiquement la faire baisser rapidement et un stress moyen un peu plus lentement. Comme l’indique Garmin, ¬ę‚ÄČle stress vide votre batterie, le repos la recharge‚ÄȬĽ.

Dans sa page d√©di√©e √† la Body Battery, Garmin rappelle √©galement que le stress peut avoir aussi bien une origine n√©gative (une appr√©hension avant un entretien, des t√Ęches m√©nag√®res ou une p√©riode de travail intense), mais √©galement positive (de l’excitation devant un match de football, une discussion enjou√©e entre ami, etc.)¬†:

Quelle que soit la raison pour laquelle vous ressentez du stress et les √©motions qui l’accompagnent, le stress a un effet drainant sur vos niveaux d’√©nergie, et des niveaux de stress plus √©lev√©s √©puisent vos r√©serves d’√©nergie plus rapidement.

Quel est le bon niveau de stress Garmin‚ÄČ?

Le stress est in√©vitable. Et m√™me s’il fait baisser votre jauge d’√©nergie Body Battery au long de la journ√©e, il n’est pas toujours facile de le r√©guler.

Concrètement, Garmin catégorise le niveau de stress en quatre échelons :

De 0 à 25 : repos

De 25 à 50 : stress bas

De 50 à 75 : stress moyen

De 75 à 100 : stress élevé

Logiquement, plus votre niveau de stress est √©lev√©, plus votre niveau de Body Battery descend rapidement. N√©anmoins, si le repos permet de recharger l√©g√®rement la jauge de Body Battery, tout stress sup√©rieur √† 25 la fait descendre plus ou moins rapidement, comme l’indique Garmin sur son site Internet :

Niveau de stress 0 à 25 (repos) 25 à 100 Body Battery recharge dépense d'énergie Dominance du système nerveux parasympathique sympathique Seuil de fréquence cardiaque typique inférieure supérieur VFC supérieure inférieure

Ainsi, s’il est impossible de supprimer compl√®tement le stress, inh√©rent √† toute activit√©, il vaut mieux le r√©duire en diminuant par exemple son intensit√©. Concr√®tement, moins de stress permet de r√©duire la fr√©quence cardiaque au repos, d’augmenter la variabilit√© de la fr√©quence cardiaque et d’√™tre moins fatigu√© au quotidien.

Quelles sont les montres Garmin qui proposent la Body Battery‚ÄČ?

La fonction Body Battery est l’une des plus anciennes propos√©es sur les montres Garmin, puisqu’elle √©tait d√©j√† pr√©sente sur des mod√®les aussi anciens que la Forerunner¬†235, lanc√©e en 2015. Si le syst√®me d√©velopp√© avec Firstbeat Analytics se base notamment sur la variabilit√© de la fr√©quence cardiaque (VFC), il n’est pas n√©cessaire pour autant que la montre supporte la fonction ¬ę‚ÄČstatut de VFC‚ÄȬĽ pour en profiter. On retrouve donc la fonction Body Battery sur l’ensemble des gammes de Garmin, du lifestyle √† l’outdoor.

Le Body Battery sur les montres Venu et Vivoactive

La fonctionnalit√© Body Battery est disponible sur les montres de fitness Venu et Vivoactive de Garmin. Du c√īt√© des mod√®les Vivoactive, la fonctionnalit√© est apparue sur la Vivoactive¬†4. Pour la gamme Venu, elle a √©t√© lanc√©e en embarquant Body Battery d√®s le premier mod√®le.

Le Body Battery sur les montres Forerunner

Pour les mod√®les Forerunner d√©di√©s √† la course √† pied et au triathlon, Body Battery est disponible √† partir des Forerunner¬†45 et Forerunner¬†45s et est propos√© sur l’ensemble de la gamme depuis.

Le Body Battery sur les montres Instinct, Epix et Fenix

Pour les mod√®les d’aventure et de trail, la fonction Body Battery est arriv√©e avec la F√©nix¬†6 et l’Instinct. Bien √©videmment, on retrouve √©galement la fonction sur les montres d√©riv√©es des mod√®les Fenix et Epix comme les gammes MarQ, Quatix ou Tactix.