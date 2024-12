Sommeil, nombre de pas, Body Battery… Garmin dévoile les scores de ses utilisateurs en 2024 pour vous permettre de vous comparer

Garmin a fait le bilan des différents indicateurs donnés par ses montres connectées, aussi bien pour le score de sommeil que le nombre de pas ou les activités avec la plus forte croissance.

L’écran de la Garmin Forerunner 965 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

C’est une habitude chez les entreprises technologiques. Fin d’année oblige, c’est l’heure du bilan. Après Spotify, Google ou Strava, c’est au tour de Garmin de faire le point sur les différents résultats de ses utilisateurs.

Ici, il n’est cependant pas question de connaître les utilisateurs les plus performants ou le meilleur temps enregistré sur une montre Garmin, mais de faire le point sur les tendances sportives en 2024. Dans un long billet de blog, Garmin revient ainsi sur les tendances pour ses scores de sommeil, de Body Battery ou de préparation à l’entraînement.

Un score de sommeil moyen « correct » de 71

Le premier enseignement concerne le score de Body Battery moyen des utilisateurs.

En 2024, le score moyen au réveil a été de 71 (rappelons qu’il peut monter jusqu’à 100) et que la moyenne la plus élevée a été relevée le 10 septembre.

Le score Body Battery sur la Garmin Forerunner 255 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Concernant le score de sommeil, le score moyen en 2024 s’est établi à 71 dans le monde, sachant que la pire moyenne observée chez l’ensemble des utilisateurs a concerné la nuit du 31 décembre au 1ᵉʳ janvier, avec un score moyen de 58.

Des utilisateurs plus aptes à l’entraînement le mardi

Garmin donne également quelques indicateurs au sujet du score de préparation à l’entraînement avec une moyenne de 60 sur l’ensemble de l’année pour les utilisateurs.

Dans la semaine, c’est généralement le mardi qui offre le score le plus élevé, avec une moyenne de 62 pour l’ensemble des utilisateurs, tandis que le dimanche est le jour où le score est le plus faible, à 57.

Le score de préparation à l’entraînement sur la Garmin Fenix 8 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Même si le nombre de pas n’est pas nécessairement un critère primordial, Garmin indique cependant que, dans le monde, les utilisateurs ont parcouru en moyenne 8317 pas par jour. Un score plus élevé à Hong-kong, avec 10 340 pas, et plus faible en Indonésie, avec 5375 pas.

La course sur piste et le HIIT en forte croissance

Enfin, l’article de Garmin fait le point sur les activités qui ont connu le plus de croissance par rapport à l’année passée. En extérieur, c’est la course sur piste qui s’en sort le mieux, avec une croissance de +65 %, suivie par le vélo à +38 % et le gravel à +30 %.

Pour les sports d’intérieur, le HIIT a quant à lui connu une croissance de +56 % de sessions entre 2023 et 2024, suivi par le pilates à +42 % et l’escalade en intérieur à +31 %.