« Quel titre avez-vous le plus écouté ? » : Spotify Wrapped 2024 est disponible, mais comment y accéder ?

Avec un léger retard, l’édition 2024 de Spotify Wrapped est disponible sur la plateforme de streaming musical. Il s’agit de l’une de ses fonctions les plus populaires, mais de quoi s’agit-il exactement ? Et comment faire pour y accéder ? Réponse dans cet article.

Souvent imité, que ce soit par Apple Music, Amazon Music ou même YouTube et la SNCF avec sa « Rétrainspective », la fonction Wrapped de Spotify est enfin disponible. Pour celles et ceux n’étant pas encore familiers avec la plateforme suédoise, Wrapped est un outil de rétrospective résumant en musique l’année écoulée avec classements et statistiques sur votre consommation de musique.

Où trouver sa rétrospective musicale de l’année ?

Pas de toute l’année, à l’instar de l’année dernière, la rétrospective ne prend pas en compte les écoutes de décembre, ce qui signifie que les résultats ne peuvent être modifiés. Si votre musique de la honte est à la première place du podium, c’est trop tard !

Pour consulter sa rétrospective, il faut d’abord que la dernière mise à jour de l’application soit installée, et il n’est pas nécessaire d’avoir un abonnement payant. Ensuite, que ce soit sur Android ou iOS, un onglet « Wrapped » apparaît en haut de l’écran d’accueil. Une fenêtre « Votre Wrapped » est ensuite proposée, et c’est parti pour découvrir qui est votre artiste le plus écouté de l’année à travers une série de stories !

Sachez que vous pouvez relancer votre rétrospective autant de fois que vous le souhaitez si vous avez par mégarde raté des informations et la partager à vos proches.

Un Spotify Wrapped 2024 avec quelques nouveautés

Si la formule est presque identique à celle de la rétrospective de 2023, on peut voir çà et là quelques améliorations. Pour commencer, un deuxième Wrapped est disponible pour les personnes qui écoutent des podcasts sur l’application. La version anglophone de Spotify propose aussi un troisième Wrapped sur les livres audio, rétrospective qui devrait arriver en France l’année prochaine.

La rétrospective musicale affiche également deux nouvelles statistiques : l’une sur l’évolution de vos goûts musicaux mois par mois, l’autre sur le nombre de jours consécutifs durant lesquels un même artiste a été écouté.

