Spotify Wrapped : comment consulter la rétrospective musicale de votre année 2023

Depuis maintenant quelques années, Spotify a lancé Wrapped, une fonctionnalité très populaire permettant de repasser son année musicale sur la plateforme de streaming. Voici comment avoir accès à sa rétrospective 2023.

La fin d’année sur Spotify rime forcément avec Wrapped et cette fois-ci la fonction est arrivée pile après les rétrospectives de la concurrence, notamment celles de Deezer et d’Apple Music.

Ce mercredi, le service de streaming musical Spotify vient de lancer sa campagne annuelle qui rassemble toutes vos habitudes d’écoute durant l’année. Une bonne occasion de revenir sur les morceaux, les artistes, les genres et même les podcasts qui ont fait votre année avec l’occasion bien évidemment de partager ces données sur ses réseaux sociaux.

Comment ça fonctionne ? Spotify récupère les données d’utilisation accumulées durant toute l’année d’un utilisateur sur la plateforme et ressert tout ceci sous forme de Story avec plusieurs catégories. Cette année, le service est même allé un peu plus loin avec des pastilles vidéo réalisées par les artistes eux-mêmes pour remercier leurs fans.

