Apple fête les 10 ans d’Apple Music… en ouvrant un (gros) studio

Pour les 10 ans d’Apple Music, Apple sort le chéquier. La firme a annoncé à cette occasion l’ouverture d’un double studio de 4000 m2 à Los Angeles. Rien que ça.

Apple Music // Source : Daniel Cañibano

Vous vous souvenez peut-être qu’Apple avait ouvert un studio radio dans sa boutique des Champs-Elysées, à Paris, pour fêter ses 40 ans de présence en France. Eh bien pour célébrer les 10 ans de sa plateforme Apple Music, le géant américain réitère, en annonçant cette fois l’ouverture d’un nouveau double studio de 4000 m2 à Los Angeles.

Ce complexe, qui complète les quatre autres sites existants (localisés à New York, Berlin, Nashville, et Paris), comprend deux studios radio, une scène sonore (pour les événements retransmis en direct et les tournages multicam), une salle de mixage Spatial Audio, un « Lab » voué à la photo et aux réseaux sociaux, une salle d’édition, des cabines d’isolement (pour les podcasters, les auteurs-compositeurs et les interviews), et enfin des installations réservées aux artistes, lit-on.

Un studio en plus… et Apple promet d’en ouvrir d’autres à l’avenir

Ces différents espaces sont desservis par deux longs corridors ornés d’artworks et de photographies retraçant les grands évènements de la (jeune) Histoire d’Apple Music.

L’un des deux longs corridors du nouveau Studio d’Apple // Source : Apple L’extérieur du nouveau Studio d’Apple à Los Angeles // Source : Apple

« Apple Music Radio a toujours été une maison pour la narration et l’art, servant d’espace pour des conversations audacieuses et des moments surprenants ». a commenté Apple dans un communiqué partagé pour l’occasion. « Avec ce nouveau studio, nous poursuivons notre engagement à créer un espace où les artistes peuvent créer, se connecter et partager leur vision ».

Reste qu’on ignore où se situe, précisément, ce nouveau double studio californien. Comme le souligne Apple Insider, pour des raisons assez logiques de discrétion, Apple n’a pas précisé l’adresse exacte de ce nouveau site.

On sait que la firme a fait construire deux bâtiments, de 4 et 5 étages respectivement, dans la localité de Culver City, en banlieue de Los Angeles… mais ces derniers seraient quant à eux destinés plutôt à la plateforme Apple TV+.