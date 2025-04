Xiaomi fête ses 15 ans et c’est comme un Black Friday avant l’heure

L’année 2025 a été riche en nouveaux (et bons) produits Xiaomi. La bonne nouvelle, c’est que pendant le quinzième anniversaire de Xiaomi, vous n’avez pas besoin d’attendre pour les acheter à prix réduits.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Chaque année à la même période, Xiaomi donne rendez-vous à ses clients lors de son anniversaire. Pour cette quinzième année (eh oui, déjà), Xiaomi baisse non seulement les prix de ses produits, mais offre également des avantages supplémentaires aux visiteurs de son site web.

Les offres concernent tous les univers : les smartphones, la mobilité électrique, les téléviseurs, les objets connectés. On vous explique comment profiter de ces offres valables jusqu’au 20 avril.

Anniversaire Xiaomi : des avantages à ne pas louper

Si les remises immédiates de l’anniversaire de Xiaomi valent déjà le coup d’œil à elles seules, ce ne sont pas les seules offres promotionnelles que vous pouvez retrouver sur le site de Xiaomi.

Sur la page de l’évènement, vous pouvez ainsi sélectionner des coupons de réduction permettant d’obtenir des remises sur certains produits :

20 euros de remise à partir de 150 euros d’achat ;

30 euros de remise à partir de 150 euros d’achat ;

50 euros de remise à partir de 300 euros d’achat ;

150 euros de remise à partir de 880 euros d’achat ;

250 euros de remise à partir de 550 euros d’achat.

Un avantage supplémentaire permet d’ajouter des produits gratuitement à son panier. En effet, pour toute commande passée d’une valeur de 699 euros ou plus sur le site de Xiaomi, le constructeur vous offre une tablette Redmi Pad SE (171 euros).

Anniversaire Xiaomi : toutes les meilleures offres

Xiaomi ne profite pas de son anniversaire pour vider les stocks de ses anciennes gammes. Non, les offres concernent bel et bien les produits les plus récents et les plus convoités du constructeur. En voici un bel échantillon.

Redmi Note 14 Pro 5G et Redmi Note 14 : jusqu’à 130 euros de remise

Faut-il encore présenter la gamme Redmi Note ? La série phare de smartphones Xiaomi est entrée cette année dans sa 14ᵉ itération. Les Redmi Note 14 Pro 5G et Redmi Note 14 brille cette année par leur design et leur qualité de construction, les capacités de l’appareil photo et la présence d’un écran Oled 120 Hz.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

À l’occasion du quinzième anniversaire de Xiaomi, c’est presque toute la nouvelle gamme de Redmi Note 14 qui est en promotion. Vous pouvez ainsi retrouver :

Xiaomi 14T : jusqu’à 200 euros de remise

Changement de registre avec le Xiaomi 14T. Ici, vous avez affaire à un smartphone premium particulièrement polyvalent et puissant. Il brille également sur la partie photo, puisqu’il profite d’un partenariat avec Leica, tant du côté des optiques que du traitement numérique de l’image.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Vous pouvez retrouver le Xiaomi 14T au prix de 449 euros (au lieu de 649 euros) pour l’anniversaire de Xiaomi.

POCO X7 Pro : jusqu’à 80 euros de remise

Vous n’avez pas besoin d’un smartphone qui coûte cher pour jouer aux jeux vidéo depuis que la gamme POCO existe. Avec le POCO X7 Pro, Xiaomi propose un smartphone à prix réduit qui mise sur la puissance brute. Le processeur MediaTek Dimensity 8400 Ultra n’a aucun mal à faire tourner les jeux gourmands, tandis que l’écran Oled 120 Hz permet d’en tirer pleinement profit.

Le POCO X7 Pro voit son prix baisser à 324,90 euros à l’occasion de l’anniversaire de Xiaomi.

Redmi Pad Pro avec clavier : 150 euros de remise

Les tablettes fonctionnant sous Android n’ont pas dit leur dernier mot, surtout sur le volet du rapport qualité-prix. L’autonomie XXL et l’écran 120 Hz de 12,1 pouces de la Redmi Pad Pro en font l’un des modèles les plus recommandables pour les petits budgets.

La Xiaomi Redmi Pad Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le pack comprenant la Redmi Pad Pro et son clavier officiel tombe au prix de 281 euros à l’occasion de l’anniversaire Xiaomi.

Le reste des meilleures offres de l’anniversaire Xiaomi

Vous pensiez que nous en avions terminé ? Xiaomi propose encore beaucoup d’offres sur son site. Si le plus simple est de parcourir la boutique officielle pour les apercevoir, en voici encore un petit échantillon :