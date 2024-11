C’est le Black Friday avant l’heure : ce TV 4K Philips Ambilight de 65″ est à -400 €

Alors qu’on attendait le Black Friday fin novembre, il fait une apparition surprise chez Darty où vous retrouvez le téléviseur connecté 4K Ambilight de 65″ Philips The One à moins de 900 euros.

Philips The One 65PUS8949 // Source : Frandroid

Avec un TV Ambilight comme Philips sait les faire, c’est d’ailleurs la seule marque à le proposer, vous allez vous immerger dans vos films, séries et jeux comme jamais. L’Ambilight, c’est cette technologie de LED à l’arrière du téléviseur qui peut s’adapter au contenu affiché à l’écran et reproduire les couleurs sur le mur derrière. Ce modèle 4K de 65″ passe à 899 euros pendant ce petit Black Friday surprise.

Ce qu’il faut retenir du Philips The One 65″

L’Ambilight sur les 3 côtés renforce l’immersion

Avec 4 HDMI et 2 USB, vous avez de quoi faire

Compatible Dolby Vision et Dolby Atmos

Normalement, le Philips The One de 65″ coûte 1299 euros. Mais avec ce Black Friday en avance, vous pouvez le commander pour 899 euros chez Darty, une aubaine !

Philips met de la couleur dans votre salon

Avec le téléviseur connecté Philips The One, dont le nom complet est 65PUS8949, vous avez un modèle assez imposant. Donc prévoyez de la place et surtout du recul pour l’installer chez vous, sinon vous allez vous abîmer les yeux. C’est un téléviseur connecté avec des fonctions tout ce qu’il y a de plus classique, c’est-à-dire l’accès à vos plateformes de streaming préférées avec un traitement de l’image haut de gamme, comprenant la Dolby Vision et la compatibilité HDR.

Mais la vraie innovation de ce modèle, c’est bien entendu l’Ambilight, cette technologie propre à Philips qui permet de profiter d’un éclairage intelligent à l’arrière du téléviseur. Vous avez le choix entre plusieurs modes d’utilisation : soit avoir un rétro-éclairage blanc, pour renforcer le contraste de l’image. Pour une soirée chill, vous pouvez choisir un éclairage tamisé jaune/orangé. Ou, et c’est le plus cool : des couleurs dynamiques qui changent en fonction de l’image à l’écran, pour donner l’impression qu’elles débordent du cadre du téléviseur.

Des fonctions gaming pour régaler les joueurs

Ce téléviseur Philips The One 65″ fonctionne avec le système d’exploitation TitanOS, propre à la marque. Pas de panique toutefois, il est très proche de Google, donc vous retrouverez vite vos marques, avec notamment un Store pour télécharger vos apps favorites. En plus de ça, il est compatible avec l’assistant vocal Google, donc si vous avez un Nest ou autre à la maison, vous pouvez le contrôler à distance.

Enfin, les gamers vont être aux anges puisque le téléviseur propose un temps de rafraichissement variable de l’image (VRR) et FreeSync. Grâce à ces technologies, vous améliorez la netteté de l’image et éliminez les déchirures d’écran. Avec une fréquence de balayage de 120 Hz maximum, les jeux next gen sont d’une fluidité sans faille. Bon par contre, on le répète, elle est plutôt imposante et nécessite pas mal de place.

Et si jamais vous souhaitez trouver un autre téléviseur 4K ou comparer celui-ci avec des modèles différents avant de craquer, vous pouvez le faire via notre guide d’achat dédié.

