Black Friday Week : les prix les plus bas de la Tech sont chez AliExpress

La Black Friday Week est lancée et c’est souvent le meilleur moment de réaliser de bonnes affaires. AliExpress ne rate pas à l’occasion d’y participer : Nintendo Switch Oled, PS VR2, iPad, Xiaomi Pad 6… on compte de très bonnes affaires qui sont encore plus intéressantes avec les codes promo disponibles.

Le Black Friday 2024 bat son plein depuis le début du mois de novembre. Il y a eu beaucoup d’offres, mais beaucoup sont encore à venir grâce à la Black Friday Week. AliExpress affiche de belles remises sur une grande partie de son rayon tech. Les plus grandes marques comme Apple, Xiaomi, Nintendo ou encore Sony sont à l’honneur. Voici les offres à découvrir.

Les meilleures offres chez AliExpress lors de la Black Friday Week

Plusieurs codes promo sont disponibles pour faire baisser la facture, voici la liste :

3 € de remise dès 19 € d’achat : BFFR003

6 € de remise dès 39 € d’achat : BFFR006

12 € de remise dès 89 € d’achat : BFFR012

20 € de remise dès 139 € d’achat : BFFR020

30 € de remise dès 209 € d’achat : BFFR030

45 € de remise dès 299 € d’achat : BFFR45

60 € de remise dès 399 € d’achat : BFFR060

80 € de remise dès 499 € d’achat : BFFR080

Nintendo Switch Oled

Bonne nouvelle, si vous envisagiez de faire l’acquisition de la Nintendo Switch OLED, c’est l’occasion ! On la trouve à moins de 210 euros, parfait pour profiter du catalogue de la firme nipponne sans se ruiner.

On adore la Nintendo Switch Oled pour…

Son écran OLED de 7 pouces aux fines bordures fines

Son design revu et même modernisé

La présence du port Ethernet sur le dock

Sortie au prix de 349 euros, la Switch Oled de Nintendo s’affiche aujourd’hui à 239 euros sur le site AliExpress, mais en appliquant le code BFFR030, la console revient à 209 euros seulement.

Nintendo Switch Lite

Allégée de plusieurs fonctionnalités par rapport au modèle de base — dont les manettes Joy-cons et avec elles, la possibilité de connecter la console sur une station d’accueil pour l’utiliser sur une TV —, la Nintendo Switch Lite n’en reste pas moins une super alternative. Plus compacte et légère, elle est aussi plus abordable aujourd’hui.

La Nintendo Switch Lite, c’est surtout …

Une console compacte, nomade et légère

Une autonomie améliorée

Une compatibilité avec la majorité des jeux Switch

Au lieu de 199 euros à son lancement, la Nintendo Switch Lite descend aujourd’hui à 125 euros grâce au code promo BFFR020 sur AliExpress.

Sony PSVR 2

Sony est présent dans l’univers VR avec des casques dédiés à ses consoles PlayStation et fonctionnant en écosystème fermé, mais prodiguant une expérience immersive et de haute qualité. En ce moment, le PlayStation VR2

Le PlayStation VR2, c’est quoi ?

Des écrans OLED HDR d’une qualité exceptionnelle

Compatible avec les PC

Les manettes Sense Controller

Au lieu de 599 euros, le Sony PlayStation VR2 est aujourd’hui remisé à 371 euros sur AliExpress avec le code promo BFFR060.

OnePlus Pad 2

Si vous recherchez une tablette performante avec un écran bien fluide, la OnePlus Pad 2 est une option à envisager. S’il faut débourser 599 euros habituellement, aujourd’hui, elle revient à moins de 355 euros.

Les atouts de la OnePlus Pad 2

Une dalle 3K de 12,4 pouces qui monte jusqu’à 144 Hz

De nombreuses options IA

Une batterie de 9 510 mAh

D’abord à 549 euros, la tablette OnePlus Pad 2 est en ce moment proposée à 354 euros sur le site AliExpress avec le code BFFR060.

Xiaomi Robot Vacuum X20+

Le Robot Vaccum X20+ de Xiaomi propose plusieurs fonctions très appréciées chez les robots ménagers, une bonne puissance d’aspiration, une fonction lavage et une station de vidange. Le tout pour seulement 324 euros grâce à cette offre Black Friday Week.

Le Vaccum X20+ de Xiaomi en bref

Une station de vidange automatique

Une puissance efficace

Un système de navigation bien pensé

De base à 399 euros, le Xiaomi Robot Vaccum X20+ est aujourd’hui disponible en promotion à 324 euros sur AliExpress avec le code BFFR45.

Xiaomi TV 32 2025

Alors certes, le Xiaomi TV 32 de 2025 n’a pas de dalle 4K et ne propose pas une foule de compatibilités que l’on recherche toutes et tous. Mais pour 115 euros, les concessions sont plus faciles à accepter.

Les points à retenir du Xiaomi TV A 32 2025

Une dalle HD de 32 pouces

Compatible DTS:X et DTS Virtual:X

Avec Google TV

Affiché à 169 euros sur le site officiel, le Xiaomi TV A 32 de 2025 est aujourd’hui disponible à 115 euros sur AliExpress. Pour obtenir ce prix, vous devrez ajouter le coupon de 5 euros, puis le code promo BFFR020.

Apple iPad 9 (2021)

Certes, l’iPad 9 lancé en 2021 présente un design un brin démodé et son processeur n’est clairement pas le plus récent. Mais cette tablette Apple demeure tout à fait efficace et permet d’enchaîner des tâches classiques sans accroc. Et si vous envisagiez d’avoir une tablette de la marque à la Pomme, elle est aujourd’hui en promotion à 314 euros.

Pourquoi l’iPad 9 est encore recommandable ?

Son prix très bas pour une tablette Apple

Ses bonnes performances

Son autonomie assez généreuse

Lancé à 439 euros, l’iPad 9 de 2021 est aujourd’hui proposé à seulement 314 euros sur AliExpress grâce au code promo BFFR45.

Xiaomi Pad 6

Fluide, puissante, agréable à prendre en main, la Xiaomi Pad 6 est une tablette Android parfaitement maîtrisée. Elle se place parmi notre TOP 3 des meilleures tablettes pas chères, et tombe à moins de 200 euros.

Les avantages de la Xiaomi Pad 6

Un écran 11 pouces rafraichi à 144 Hz

De bonnes performances, même en jeu

Une autonomie conséquente avec sa batterie de 8.840 mAh

De base à 399,90 euros, la Xiaomi Pad 6 se négocie aujourd’hui à 190 euros sur le site AliExpress grâce au code BFFR030.

Xiaomi Redmi Pad Pro

La Redmi Pad Pro de Xiaomi propose un meilleur processeur, un écran de meilleure qualité et des performances qui permettent non seulement de l’utiliser pour se détendre, jouer, regarder des films et séries, mais aussi travailler.

Ce qui séduit tant chez la Xiaomi Redmi Pad Pro 5G

L’écran LCD 12,1″ de 120 Hz est une vraie petite douceur

Une autonomie qui tient la route sans flancher (12h en lecture vidéo)

Le multitâche a été pensé et adapté avec HyperOS

Vous pouvez retrouver la Xiaomi Redmi Pad Pro 5G (256 Go) en promotion à 184 euros sur AliExpress avec le code BFFR030 qu’elle coûte normalement 380 euros sur le site officiel.

Samsung Galaxy Tab A9

Dans le catalogue des tablettes Samsung, on trouve la Galaxy Tab A9. Un modèle entrée de gamme, qui va plutôt plaire aux budgets restreints grâce à son tarif attractif. Cette ardoise réussie à proposer l’essentiel, et coûte seulement 100 euros.

La Samsung Galaxy Tab A9 offre…

Un écran WXGA+ de 8,7 pouces

La charge rapide

Un multitâche efficace

De base à 189 euros, la Samsung Galaxy Tab A9 se vend aujourd’hui à seulement 100 euros avec le code BFFR012 sur le site AliExpress.

