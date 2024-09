Test de la OnePlus Pad 2 : de la puissance à revendre pour moins de 600 euros

Le marché des tablettes haut de gamme et milieu de gamme est dominé par Apple, suivi de près par Samsung, Xiaomi et d’autres constructeurs chinois. Dans ce contexte, OnePlus cherche à se faire une place en étendant sa philosophie smartphone aux tablettes. Le constructeur mise sur un design léché, combiné à une fiche technique capable de garantir une utilisation fluide sans crainte de ralentissements.

La OnePlus Pad 2 est proposée à 549 euros, avec un écran de 12,1 pouces et une configuration de 12 Go de RAM + 256 Go de stockage. Un prix déjà compétitif, surtout quand on considère qu’elle est équipée d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et d’un GPU Adreno 750.

Fiche technique

Modèle OnePlus Pad 2 Dimensions 195,06 cm x 268,66 mm Taille de l’écran 12,1 pouces Définition 3000 x 2120 pixels Densité de pixels 303 ppp Technologie de l’écran LCD Modèle du processeur Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire vive (RAM) 12 Go Mémoire interne 256 Go Appareil photo (dorsal) 13 Mp Appareil photo (frontal) 8 Mp Enregistrement vidéo 4K@30 IPS Wifi Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.4 NFC Inconnu Étanche Non Poids 584 grammes Couleurs Gris Fiche produit

Design

La OnePlus Pad 2 se positionne comme une tablette de 12,1 pouces aux dimensions assez bien maîtrisées. Ainsi, nous avons un produit qui affiche des mensurations de 268,66 mm x 195,05 mm x 6,49 mm pour un poids de 584 g.

L’écran est de 12,1 pouces et il occupe 84,9 % de la surface avant. Les bordures sont bien présentes, mais pas de façon excessive, surtout comparé à la concurrence, même plus haut de gamme. Notez la caméra avant qui est placée au centre de la bordure supérieure en mode paysage.

Passons au dos, qui est plat et dont la surface est composée d’aluminium, avec une finition Nimbus Gray par sablage et anodisation.

Beaucoup de mots pour décrire une surface lisse, offrant un toucher agréable, doux, sans être glissante. En bonus, elle a le bon goût de ne pas collectionner les traces de doigts, à moins de l’utiliser tout en mangeant des fritures.

Le bloc optique sait se faire remarquer : il s’intègre très naturellement au design du dos et affiche une épaisseur qui n’est pas excessive. Pourtant, posé à plat, cela ne le rend pas très stable pour taper du texte, par exemple.

En mode paysage, les tranches latérales sont équipées de six haut-parleurs certifiés Hi-Res, qui délivrent en théorie un son spatial. Sur la tranche gauche se trouve en plus le bouton de sortie de veille, tandis que ceux dédiés à la gestion du volume sont situés sur la tranche supérieure.

OnePlus signe ici une tablette très bien conçue, avec une qualité de fabrication sans faille. Il ne lui manque que la certification IP67. Saluons toutefois le fait qu’elle soit IPX5, elle résistera donc aux éclaboussures ou plus, à défaut d’une immersion dans l’eau.

La prise en main

Posée à plat, la tablette n’est pas parfaitement stable. Si vous comptez l’utiliser ainsi pour taper du texte, cela reste faisable, mais ce n’est pas le plus confortable. Si vous ajoutez une coque arrière, les choses rentrent dans l’ordre.

En main, la tablette est agréable au toucher, et ses tranches arrondies épousent bien les courbes de nos mains. Nous avons un produit à la conception et au poids équilibrés, ce qui permet de la tenir longtemps en main en minimisant la fatigue, surtout au niveau des poignets. Nous avons apprécié que le dos ne garde pas trop de traces de doigts, ce qui n’est pas le cas de l’écran.

Le pencil

Le OnePlus Stylo 2 est un bel objet, qui offre une prise en main solide. Il propose 16 000 niveaux de sensibilité, ce qui devrait plaire aux amateurs de dessin. Nous n’avons pas constaté de problèmes particuliers : la glisse est bonne et les sensations entre les doigts sont agréables.

Le stylet est réactif, précis, et devrait satisfaire la majorité des usages. Son seul défaut réside dans la mise en œuvre des raccourcis dans la zone tactile au-dessus de la pointe. Cela est parfois brouillon, et les erreurs ne sont pas rares. Prendre le coup de main demande un usage quotidien.

Notez que si vous possédez déjà le OnePlus Stylo 1, il ne sera peut-être pas nécessaire d’investir dans cette seconde itération, car il est compatible avec cette tablette.

Le clavier

Le OnePlus Smart Keyboard se divise en deux parties. En premier lieu, une couverture qui recouvre totalement le dos, et le clavier lui-même qui se connecte à la connectique magnétique propriétaire au centre de la tranche inférieure de la Pad 2.

Nous pouvons ainsi obtenir une inclinaison de 110 ou 165 degrés. Et si vous préférez vous éloigner un peu de l’écran, vous pouvez déconnecter le clavier et continuer à taper à distance.

Nous avons apprécié les touches réactives, qui occupent bien l’espace sur le clavier. De plus, le pavé tactile est très large et se révèle à la fois rapide et précis.

Toutefois, le principal défaut de ce clavier reste l’absence d’une version AZERTY.

Écran

La dalle LCD de 12,4 pouces qui équipe la OnePlus Pad 2 affiche une résolution 3K (3000 x 2120 pixels). Nous avons une finesse d’affichage de très bon niveau avec une résolution de 303 pixels par pouce. De plus, nous avons droit à un taux de rafraîchissement adaptable de 30 Hz à 144 Hz.

Avec notre sonde et le logiciel Calman de Portrait Displays, nous avons mesuré le mode d’affichage par défaut nommé « Naturel ». Il affiche un Delta E de 3,78, contre 3 pour la valeur de référence, et une température de couleur de 7377 K, contre 6500 K pour la valeur de référence. Il y a donc un rendu des couleurs qui tire vers le bleu, un défaut classique sur ce type de produit, surtout avec une dalle LCD.

Nous avons également un rendu colorimétrique assez bon, avec un taux de couverture de l’espace colorimétrique de 142 % pour l’espace sRGB, 95 % pour le DCI-P3, et 64 % pour le BT.2020.

La luminosité est honorable avec 601 nits en SDR, mais nous espérions mieux. Cela permet de l’utiliser dans la majorité des situations, mais en plein soleil, cela sera difficile, surtout avec les reflets générés par le verre qui protège l’écran.

De plus, ce niveau de puissance lumineuse est un peu juste pour profiter du Dolby Vision que supporte l’écran.

Logiciel

Nous avons droit ici à OxygenOS associé à Android 14, une interface qui offre une belle lisibilité sans faire l’impasse sur l’élégance, comme avec l’affichage de l’heure où le chiffre 1 est toujours en rouge. Ajoutez à cela de nombreuses options de personnalisation, et cet ensemble a tout pour plaire.

OnePlus met beaucoup en avant ses fonctionnalités d’IA. Nous avons AI Speaker pour lire des documents à haute voix, ou AI Writer pour, par exemple, rédiger des réponses rapides à un mail. Malheureusement, ces fonctionnalités ne sont actuellement disponibles qu’en anglais et en chinois.

Aucune mise à jour en français n’est encore annoncée. Par contre, l’outil AI Erase, l’équivalent de la gomme magique des Google Pixels, est bien activé sans limitation de langue. Elle permet d’effacer des personnes et des objets d’une photo.

Qui dit tablette, dit surface d’affichage importante. OnePlus permet d’en profiter avec la fonction Open Canvas. Elle permet de placer deux applications côte à côte sur l’écran par un simple glissement de doigt. De plus, il est possible de personnaliser cet affichage fenêtre par fenêtre.

Performances

La OnePlus Pad 2 est architecturée autour d’un Snapdragon 8 Gen 3, accompagné d’un GPU Adreno 750 à 903 MHz, de 12 Go de RAM LPDDR5 (à 3686,4 MHz) et de 256 Go de stockage. Une configuration robuste

Modèle OnePlus Pad 2 AnTuTu 10 1632533 AnTuTu CPU 331637 AnTuTu GPU 806641 AnTuTu MEM 222750 AnTuTu UX 271505 PC Mark 3.0 11557 3DMark Wild Life framerate moyen 27.49 FPS 3DMark Wild Life Extreme 4590 Geekbench 6 Single-core 920 Geekbench 6 Multi-core 4595 Lecture / écriture séquentielle 678 / 907 Mo/s

En termes de puissance brute, nous n’avons donc aucune inquiétude. L’usage confirme nos attentes avec un Android 14 et OxygenOS 14 toujours fluides, sans aucun ralentissement apparent. C’est également le cas lorsque vous lancez des applications lourdes comme la retouche photo ou le montage vidéo.

Côté jeux vidéo, l’expérience est également très agréable. Les titres les plus exigeants en ressources sont très bien supportés, comme Fortnite, qui tourne à 60 fps en mode graphique Épique. Genshin Impact fait de même et nous atteignons les 120 fps sur Call of Duty.

Photo et vidéo

OnePlus aligne pour sa Pad 2 deux capteurs photo :

Un premier à l’arrière de 13 Mpx ;

Le second à l’avant (Selfie) de 8 Mpx.

Pour une tablette, ce Pad 2 se débrouille assez bien. Toutefois, difficile d’être extatique devant le résultat. À première vue, la captation est bonne, tant que vous ne vous appesantissez pas dessus. Sinon, très rapidement nous remarquons un piqué défaillant. Si la colorimétrie tient à peu près la route, le niveau de détail est vraiment faible.

Zoom x1 Zoom x2

À cela s’ajoute une surexposition dans les zones claires ou lumineuses. Il y’a clairement une déficience ici, assez commune sur tablette comme avec le dernier iPad Air M2.

Le capteur selfie

Le travail de détourage est ici très honorable. Il est assez précis et à moins d’avoir une chevelure très vivace, les erreurs seront peu nombreuses ou notables.

Par contre, dans les zones surexposées, la Pad 2 est clairement en retrait, ce qui peut nuire au détourage comme ci-dessus, sur la photo de droite. Le rendu des couleurs est assez bon, un peu pâle dans sa globalité, surtout au niveau de la carnation par exemple.

Vidéo

Le capteur arrière permet d’enregistrer des vidéos en 4K jusqu’à 30 FPS, ce qui est également le cas en 1080p et en 720p. La qualité vidéo est honorable, mais sans plus, et nous retrouvons les problèmes de surexposition.

Audio

Nous avons ici six haut-parleurs placés sur les tranches latérales lorsque nous tenons la tablette en mode paysage. Le rendu est très honorable, mais autant le dire tout de suite : oubliez les espoirs de réelle spatialisation du son. La fonction Holo Audio tente vaillamment de restituer un son 3D, mais sans grand succès.

En revanche, nous avons un rendu assez équilibré, avec des basses qui tiennent la route, même si elles ne descendent pas très bas. Les aigus sont assez bons, manquant toutefois un peu de précision. Nous avons apprécié les médiums, qui permettent aux voix de bien ressortir. Cependant, évitez de pousser le volume au-delà de 50 %, sinon la distorsion rend l’ensemble peu agréable.

Réseau et communication

Aucune connectivité cellulaire ici, nous avons droit au Wi-Fi 6E, et surtout au Wi-Fi 7 ce qui est une bonne surprise. Cela est complété par le Bluetooth 5.4 qui supporte les codecs SBC, AAC, aptx, aptX HD et LDAC.

Batterie

Dans un usage mixte, cette tablette peut atteindre jusqu’à 10 heures d’autonomie. Cependant, cela descend à 7 à 8 heures si vous êtes plus productif.

Il en va de même si vous jouez. Par exemple, après 20 minutes de Fortnite avec tous les paramètres de qualité au maximum, nous avons perdu 7 % de batterie. Ce qui est honorable, mais pas exceptionnel. Elle se situe cependant dans la bonne moyenne des tablettes numériques.

Prix et disponibilité

La OnePlus Pad 2 est disponible uniquement en gris au prix de 599 euros, en version avec 12 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage.