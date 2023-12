Les tablettes Samsung, c’est soit la gamme Galaxy Tab A avec des prix attractifs, soit la gamme Galaxy Tab S, avec le haut de gamme à partir de 900 euros. D’ailleurs, nous avions pu tester la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, nec plus ultra (vous l’avez ?) de ce qui se fait sur le marché. En même temps, la facture est là : 1350 euros minimum pour se la procurer. Entre les deux, Samsung est toujours là, avec la gamme S9 FE, qui commence à 530 euros. Le modèle le plus cher de cette série, c’est la Samsung Galaxy Tab S9 FE+, qui commence à partir de 700 euros. Après quelques semaines à l’avoir utilisée (presque) tous les jours, que ce soit en cours, pour regarder des films ou jouer à des jeux vidéo, j’ai compris à quoi elle sert et à qui elle s’adresse.

Modèle Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Taille de l'écran 12,4 pouces Définition 2560 x 1600 pixels Densité de pixels 243 ppp Technologie de l'écran LCD Modèle du processeur Exynos 1380 Mémoire vive (RAM) 8 Go, 12 Go Mémoire interne 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) 8 Mp, 8 Mp Appareil photo (frontal) 12 Mp NFC Non Étanche Oui Poids 627 grammes Couleurs Violet Fiche produit

Ce test a été réalisé avec une Samsung Galaxy Tab S9 FE+ en coloris anthracite et en version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Un design inspiré des meilleurs

À première vue, la Samsung Galaxy Tab S9 FE+ a tout d’un modèle très haut de gamme, tout de la Tab S9 Ultra. Le design affiche la patte Samsung en 2023, qu’on trouvait en premier chez les Galaxy S23. Cela consiste en des modules photo séparés les uns des autres (non réunis dans un bloc) entourés par des cercles noirs. L’arrière est sobre, il n’y a que le logo de Samsung ainsi que des lignes droites aux angles plutôt arrondis.

De l’autre côté, c’est une dalle de 12,4 pouces que l’on trouve. Les bordures noires sont de la même taille de tous les côtés, mais sont relativement épaisses. Pour un appareil à 700 euros, on s’attend à quelques aspects haut de gamme dans le design, notamment une fine épaisseur à ce niveau. Quant aux finitions, comme on pouvait s’y attendre, elles sont excellentes. Malheureusement, comme sur de nombreuses tablettes, le port USB-C sur le côté n’est pas aligné dans la hauteur de la tranche.

Avec ses dimensions de 185,4 par 285,4 par 6,5 mm, la tablette n’est pas si grande que ça : de toute manière, la diagonale de l’écran est de 12,4 pouces. On est loin des 14,6 pouces de la version S9 Ultra, mais devant les 11 pouces de la Xiaomi Pad 6. Le tout pour un poids de 628 grammes, ce qui est assez lourd pour une tablette tactile. Avec un clavier/folio, le poids peut se sentir légèrement dans un sac, même si on est loin de celui d’un ordinateur portable. Revenons tout de même sur l’épaisseur : 6,5 mm, aucun smartphone n’atteint une telle finesse et pourtant, elle semble adéquate à la tablette quand on la prend en main.

Ce qui fait que cette tablette peut être considérée comme véritablement « haut de gamme », c’est qu’elle est certifiée IP68, ce qui signifie qu’elle résiste aux poussières et à l’immersion (jusqu’à 1 m de profondeur et sous certaines conditions).

La prise en main

La taille de la Samsung Galaxy Tab S9 FE+ est peut-être limite, mais offre un bon équilibre entre bonne prise en main et diagonale d’écran. À la verticale, on peut accéder à toute la largeur de l’écran avec ses pouces tout en tenant la tablette dans ses mains. Ce n’est évidemment pas le cas à l’horizontale, mais en laissant nos doigts accrochés à la tranche, on peut accéder au centre de l’écran. Le poids de la tablette, 628 grammes, peut parfois être gênant lorsqu’on la tient longtemps, mais le rapport poids/diagonale n’est pas étonnant.

Les boutons sont assez facilement accessibles, non loin de l’extrémité de la tranche. Sur le bouton d’alimentation d’ailleurs, se situe le capteur d’empreinte digitale. Il fonctionne très bien, puisqu’en appuyant dessus avec un doigt enregistré, l’appareil se déverrouille instantanément. La reconnaissance faciale, elle aussi, est efficace, elle arrive à nous identifier très rapidement, si bien qu’on n’a jamais réellement l’impression d’attendre le déverrouillage.

Si le dos ne prend pas du tout les traces de doigt, c’est loin d’être le cas pour l’écran. Lorsqu’il est éteint, on ne voit parfois que ça. Au moins, la Samsung Galaxy Tab S9 FE+ est très stable lorsque posée à plat sur une table : les objectifs ne sont pas du tout gênants.

Les accessoires

Un bon point de la Samsung Galaxy Tab S9 FE+, c’est que même si elle fait des concessions un peu partout, elle n’en fait pas sur le stylet. Le S Pen est effectivement inclus lorsqu’on achète la tablette. Pas besoin de rajouter quelques dizaines (voire une centaine) d’euros pour se procurer un stylet. L’attention est même portée jusqu’au bout, puisque le stylet est de la même couleur que le dos de la tablette. Un S Pen lui aussi certifié IP68 et qui s’aimante à l’arrière de la tablette. On peut aussi le fixer sur certaines tranches et à certaines autres zones du corps de l’appareil.

Ce stylet détecte s’il est proche de l’écran ou non pour savoir où l’on va cliquer. Il sait aussi à quel point on appuie dessus, ce qui permet de réaliser des traits plus ou moins épais. Pour du dessin ou de la prise de notes, cela suffit amplement, surtout que 12,4 pouces pour exprimer sa créativité, c’est pas mal du tout.

L’autre accessoire que nous avons pu tester, c’est la Book Cover Keyboard Slim Galaxy Tab S9+, vendue séparément à 179,90 euros. Le clavier est très agréable et est très utile pour de la prise de notes un peu partout, dans le train ou dans un amphithéâtre. Malheureusement, il n’y a pas de pavé tactile pour utiliser un curseur.

De plus, on ne peut pas modifier l’inclinaison de la tablette, ainsi, elle n’est pas assez allongée pour que ce soit très confortable. Au moins, ce folio fait office de bonne protection pour la tablette et l’aimant est équilibré : pas trop puissant, pas trop faible.

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Un écran sublime et très fidèle

La Samsung Galaxy Tab S9 FE+ propose une belle dalle de 12,4 pouces de diagonale avec une définition de 2560 par 1600 pixels (ce qui correspond à du WCXGA). Elle propose un taux de rafraîchissement qui peut monter jusqu’à 90 Hz. Le 120 Hz existe à moins cher, mais 90 Hz restent satisfaisants pour avoir des animations fluides. Le constructeur se targue de pouvoir afficher pas moins de 16 millions de couleurs sur l’écran de son appareil.

En pratique, l’écran est assez lumineux pour pouvoir utiliser la tablette en intérieur, voire en extérieur. Les couleurs sont jolies et paraissent équilibrées, d’autant plus que la définition est correcte par rapport à la taille de la dalle.

Pour objectiver les capacités de l’écran de la Samsung Galaxy Tab S9 FE+, nous l’avons passée sous notre sonde à l’aide du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays. La température de couleurs est excellente : 6809 K en mode vif et 6283 K en mode naturel, alors qu’on cherche à s’approcher des 6500 K. Peu de tablettes arrivent à un tel score.

Pas d’écran Oled oblige, le contraste n’est pas infini, mais de 2332:1. Quant à la luminosité maximale, celle que nous avons mesurée est de 635 cd/m², ce qui est tout à fait satisfaisant en intérieur, mais tout juste correct pour une utilisation en extérieur.

La couverture colorimétrique a également été mesurée : 142 % du sRGB, 95 % du DCI-P3 ainsi que 64 % du BT2020. C’est quelque peu décevant pour un modèle à 700 euros : typiquement, la Xiaomi Pad 6 fait mieux pour moins cher. Enfin, le Delta E moyen mesuré (soit la différence entre les couleurs affichées et celles que l’écran est censé afficher) est de 2,53. En dessous de 3, on considère que l’œil humain ne voit pas la différence, ainsi, cet écran est très fidèle.

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus One UI 6 et Android 14, un cocktail gagnant (surtout avec DeX)

La Samsung Galaxy Tab S9 FE+, c’est aussi One UI 6, interface de Samsung basée sur Android 14. En fait, la tablette est sortie sous Android 13 et a été mise à jour vers Android 14 durant notre test. Produit Samsung oblige, la tablette aura droit à quatre années de mises à jour majeures ainsi qu’à cinq années de patchs de sécurité. Cela permet de profiter de davantage de fonctionnalités à venir et d’augmenter un peu plus la durée de vie de la batterie. La tablette est compatible avec le DRM Widevine L1, ce qui permet de regarder ses films et séries sur les plateformes de SVoD en qualité maximale.

One UI 6 propose les modes et les routines qu’on connaissait déjà, pour déclencher plusieurs actions à la suite, en fonction de certaines conditions. Si vous rentrez chez vous, la tablette peut par exemple quitter le mode DeX, lancer telle ou telle application, activer ou désactiver les notifications. Si vous voulez travailler, la tablette peut lancer de la musique et votre application de prise de notes préférées, tout en coupant les notifications. Les routines peuvent permettre de contrôler automatiquement ses objets connectés.

Cette tablette est compatible avec Monet, la fonction d’Android qui permet d’adapter les couleurs de l’interface en fonction de celles du fond d’écran. Elle permet de modifier la couleur des boutons ou encore de certaines icônes d’applications. Sur le côté, un volet peut s’afficher en le faisant glisser ; son but est de proposer des applications à ouvrir et même des dispositions de plusieurs applications qu’on utilise souvent. Ce n’est que quelques fonctions de personnalisation parmi les très nombreuses auxquelles on a droit sur One UI 6. À côté de ça, de nombreux widgets sont disponibles, par exemple pour consulter le niveau de batterie de ses appareils connectés en Bluetooth (écouteurs, souris, etc.).

Le mode multitâche

Le mode multitâche de One UI 6 est très efficace, notamment sur cette tablette. On peut afficher jusqu’à quatre applications simultanément : une qui prend la moitié de l’écran, deux autres qui en occupent chacune un quart et une quatrième dans une fenêtre volante.

Pour l’activer, il faut simplement se rendre dans le gestionnaire des applications ouvertes, puis de rester appuyé sur l’une d’entre elles. On peut la placer où l’on souhaite et ensuite un menu s’ouvre dans l’espace restant pour suggérer des applications à ouvrir simultanément.

Le mode Samsung DeX

Le mode DeX de One UI, c’est un mode qui modifie l’interface pour la faire ressembler à un ordinateur. Couplez cela à une souris et à un folio avec un clavier et on s’y croirait. One UI 6 a rajouté un nouveau mode qui ressemble à l’interface de base, sans apporter de réels changements. Le mode classique est définitivement plus intéressant.

Sur le bureau, on peut avoir ses applications, en bas on a une barre des tâches avec les applications ouvertes, ainsi que différents réglages (Wi-Fi, Bluetooth, luminosité, notifications, etc.). Alors évidemment, il y a certaines limitations importantes, mais ce mode est bien meilleur que le Center Stage d’Apple, le système de gestion de fenêtres flottantes.

Pour faire de la bureautique simple (traitement de texte, un peu de tableur, de la lecture, de la prise de notes), c’est très suffisant. J’ai utilisé le mode DeX sur plusieurs journées de cours sans souci, en utilisant Google Chrome, les applications de bureautique de Google, sans rencontrer de problème majeur.

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Des performances passables

Pas de puce Qualcomm ni MediaTek, ici, c’est l’Exynos 1380 qui est embarqué. C’est la puce qu’on trouve aussi dans le Samsung Galaxy A54. Ce dernier n’était pas un foudre de guerre, mais restait très correct. Ce SoC est épaulé par 8 ou 12 Go de RAM selon la version de la tablette. Pour un usage classique, fait de bureautique, de streaming vidéo et de jeux légers, rien à dire : la tablette se montre très réactive et sans ralentissements. Même en affichant quatre applications simultanément (c’est le maximum possible), la tablette ne fléchit pas. Samsung a soigné son logiciel ici, puisque même les iPad les plus chers en sont incapables, bien que bien plus puissants.

Modèle Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Xiaomi Pad 6 Apple iPad Air M1 (2022) Apple iPad 10 (2022) Samsung Galaxy Tab S9 Ultra AnTuTu 10 609432 850445 N/C N/C 1556653 AnTuTu 9 N/C N/C 1106898 734058 N/C AnTuTu CPU 200906 216680 268544 196402 385482 AnTuTu GPU 137680 285704 550273 279992 592255 AnTuTu MEM 124991 142253 126825 124846 308469 AnTuTu UX 145855 205808 141256 132818 270447 PC Mark 3.0 11870 13099 N/C N/C 16003 3DMark Slingshot Extreme 4751 N/C N/C N/C N/C 3DMark Slingshot Extreme Graphics 4982 N/C N/C N/C N/C 3DMark Slingshot Extreme Physics 4089 N/C N/C N/C N/C 3DMark Wild Life 2961 N/C 5025 N/C N/C 3DMark Wild Life framerate moyen 17.73 FPS 25.40 FPS 30 FPS N/C N/C 3DMark Wild Life Extreme 843 1155 N/C 2272 3388 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 5.05 FPS 6.90 FPS N/C 14 FPS 20.29 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 12 / 13 FPS 17 / 24 FPS 60 / 200 FPS 34 / 32 FPS 38 / 51 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 17 / 31 FPS 24 / 58 FPS 60 / 144 FPS 39 / 72 FPS 46 / 109 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 50 / 78 FPS 57 / 134 FPS 60 / 343 FPS 60 / 173 FPS 112 / 250 FPS Geekbench 5 Single-core N/C N/C N/C 1576 N/C Geekbench 5 Multi-core N/C N/C N/C 3987 N/C Geekbench 5 Compute N/C N/C N/C 12588 N/C Geekbench 6 Single-core 1019 1299 N/C N/C 2029 Geekbench 6 Multi-core 2890 3231 N/C N/C 5414 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 3055 2690 N/C N/C 7176 Lecture / écriture séquentielle 521.26 / 363.47 Mo/s 1653.92 / 768.09 Mo/s N/C N/C 3415.47 / 2131.34 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 256.23 / 104.75 IOPS 70791.71 / 62700.79 IOPS N/C N/C 439.87 / 156.69 IOPS Voir plus de benchmarks

Au regard des benchmarks, les performances de cette tablette sont assez décevantes par rapport au prix. Si elle arrive à surpasser quelque peu les iPad au même prix, ce n’est pas le cas de ceux avec des puces M1. Surtout, elle se fait déclasser par la Xiaomi Pad 6, qui coûte… 400 euros. En jeu, ça se ressent un peu, sans que ce soit catastrophique. Sur Fortnite, on peut jouer avec les paramètres graphiques réglés sur « Élevés » (et avec les textures HD) de 40 à 50 FPS. Il faut préciser que le jeu n’est pas officiellement compatible avec la tablette. Quant à Genshin Impact, on peut jouer à près de 60 FPS avec les paramètres graphiques en « Élevé », y compris durant les phases de combat, ce qui est assez satisfaisant.

Côté stockage, deux configurations sont disponibles : l’une avec 128 Go de stockage, l’autre avec 256 Go, sachant que le système d’exploitation occupe de base près de 30 Go. Une capacité qui peut être étendue à l’aide d’une carte microSD, pour obtenir jusqu’à 1 To supplémentaire.

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Photo et vidéo, ça déçoit

On trouve trois capteurs photo sur cette tablette :

Un capteur principal de 8 Mpx ;

Un ultra-grand-angle de 8 Mpx ;

Un selfie de 16 Mpx.

La caméra principale

Comme on pouvait s’y attendre, la photo avec la Samsung Galaxy Tab S9 FE+, ce n’est pas fameux. Tout d’abord, la netteté est à la traîne, même sans zoomer. Aussi, les couleurs sont relativement fades et les teintes jaunes… très jaunes. On peut zoomer jusqu’à x8 dans l’image (numériquement), ce qui peut être utile. Enfin, la tablette propose un mode portrait assez efficace, mais qui commet des erreurs sur le détourage des cheveux et même des lunettes de mon collègue (qui contrastent pourtant beaucoup avec le fond de l’image et qui ne sont pas toutes fines).

L’ultra-grand-angle

Si la netteté et les couleurs de ce capteur sont relativement correctes, l’ultra-grand-angle est quelque peu sombre. Pour autant, ce n’est pas complètement rédhibitoire, bien que le capteur produise parfois trop de bruit numérique, par exemple en intérieur avec la présence d’éclairage artificiel.

La caméra selfie

Le capteur selfie s’en sort un peu plus, notamment au niveau du piqué, y compris en mode ultra-grand-angle. Les couleurs sont globalement assez fidèles, bien que le capteur n’arrive souvent pas à récupérer assez de lumière. Retenez que pour prendre quelques photos de famille ou participer à des réunions en visioconférence, c’est largement suffisant.

À noter que la tablette permet d’enregistrer des vidéos jusqu’en 4K à 30 images par seconde.

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Audio et son : juste ce qu’il faut pour regarder des films et des séries

Si vous voulez écouter votre musique en sans-fil, le Bluetooth 5.3 est là. Sinon, on ne trouve que deux haut-parleurs sur cette tablette et c’est réellement dommageable : toutes les tablettes Android ou presque aujourd’hui en comportent quatre. Cela n’empêche pas le Samsung Galaxy Tab S 9 FE+ de comporter des basses, mais elles sont assez timides et plutôt plates. Le son est axé sur les mediums, ce qui fait que les aigus ne sont pas précis.

Pour un modèle à 700 euros, c’est un peu décevant, mais pas catastrophique. La tablette permet d’écouter agréablement un peu de musique et propose une bonne qualité pour regarder des films et des séries, avec des dialogues toujours compréhensibles.

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Une belle autonomie de deux jours complets

Samsung promet jusqu’à 18 heures d’autonomie d’« usage internet », 131 heures en lecture audio, 83 heures en communication (4G) et jusqu’à 20 heures de lecture vidéo. Une endurance rendue possible par la grosse batterie de 10 090 mAh embarquée.

Cette tablette dispose aussi d’une fonction de charge inversée, qui demande que le niveau de batterie soit d’au moins de 30 %. C’est parfait pour recharger ses écouteurs sans-fil, voire son smartphone. Malheureusement, la puissance maximale de 15 W n’est disponible que pour une liste très restreinte d’appareils Samsung.

Dans la pratique, la tablette est très endurante. Je l’ai utilisée pour suivre des cours, c’est-à-dire en prenant des notes, en utilisant le Wi-Fi constamment, mais avec une luminosité assez faible. Pour une grosse journée (entre huit et dix heures), je perdais environ 50 % de batterie, ce qui revient à deux jours d’utilisation. En lecture vidéo en streaming, à faible luminosité et avec le son des haut-parleurs, comptez 15 % de perte de batterie toutes les deux heures. Là aussi, c’est excellent : pas assez pour arriver aux 20 heures promises par Samsung, mais suffisamment pour que ce soit très acceptable.

Recharge

Pour la recharge, l’USB-C est naturellement de mise, avec le câble USB-C vers USB-C, mais pas le chargeur secteur, qu’il faut acheter à part. La puissance maximale disponible sur ce modèle est de 45 W. À l’aide d’un chargeur de MacBook Air M1 (2020) de 30 W, comptez environ trois heures pour un cycle complet, à raison de 11 % de batterie récupérée en 20 minutes. Mais avec un chargeur plus puissant et compatible charge rapide, vous pourrez passer sous les deux heures.

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Prix et date de sortie

La Samsung Galaxy Tab S9 FE+ est disponible dans les coloris gris foncé, gris clair, violet et vert. Plusieurs versions existent :

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ Wi-Fi : 128 Go de stockage et 8 Go de RAM : 699 euros ; 256 Go de stockage et 12 Go de RAM : 799 euros ;

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G : 128 Go de stockage et 8 Go de RAM : 799 euros ; 256 Go de stockage et 12 Go de RAM : 899 euros ;