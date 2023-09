Test de la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra : la meilleure tablette Android est là

Après des années de flottement, il semblerait que le marché des tablettes tactiles connaisse un nouveau souffle depuis un an environ. Si sur les tablettes les moins chères, les concurrents se font une belle bataille, ils sont bien moins nombreux sur le haut de gamme. Apple règne en maître avec ses iPad, notamment son iPad Pro M2, malgré un tarif qui peut être très salé.

En face, sur Android, il n’y a que Samsung et ses Galaxy Tab S. L’année dernière, Samsung lançait la Galaxy Tab S8 Ultra, un monstre de 14,6 pouces. Le constructeur récidive cette année avec la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, dont l’écran reprend la même taille. Presque un ordinateur portable et à partir de 1349 euros, cette tablette n’est franchement pas faite pour tous.

Fiche technique de la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Modèle Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Dimensions 22 cm x 326,4 mm Technologie de l'écran OLED Modèle du processeur Snapdragon 8 Gen 2 Mémoire vive (RAM) 12 Go Mémoire interne 256 Go, 512 Go, 1000 Go Appareil photo (dorsal) 13 Mp, 8 Mp Appareil photo (frontal) 12 Mp Wifi Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 NFC Oui Étanche Oui Poids 737 grammes Couleurs Gris, Beige Fiche produit

Ce test a été réalisé avec une Samsung Galaxy Tab S9 Ultra en version 5G avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM prêtée par la marque.

Design : une belle bête

Tout le châssis de la tablette est en aluminium, matériau premium et dont les finitions sont excellentes, ce qui est logique. Sa forme est très basique : un parallélépipède rectangle aux angles nets et aux coins arrondis. C’est ce qu’on trouve globalement partout sur le marché aujourd’hui et Samsung n’a pas changé sa recette. Il faut dire que le résultat en jette. Ça se ressent directement dans les doigts : l’aluminium est très bien brossé et paraît quasiment doux. Un châssis qui en plus de ça paraît solide.

5,5 mm : c’est l’épaisseur de cette tablette tactile. Ce qui est plus fin que tous les smartphones non pliants du marché, alors même que sa largeur est de 208,6 mm et que sa longueur est de 326,4 mm, ce qui en fait une véritable ardoise. Le tout pèse 732 grammes, ce qui reste assez contenu au vu de la taille de l’appareil.

Le principal changement de la Galaxy Tab S9 Ultra par rapport à la Galaxy Tab S8 Ultra réside dans le bloc photo. Il semble se rapprocher davantage de ce qu’on trouve sur les Galaxy S23, avec des objectifs séparés entre eux. C’est le cas aussi pour le flash et le support aimanté pour le S Pen. De quoi offrir un rendu plus sobre sur la tablette. Les plus maniaques regretteront le fait que le port USB-C ne soit pas aligné au milieu de la tranche dans le sens de la hauteur.

En revanche, sur la face avant, ça ne bouge pas. Les bordures sont similaires, mais ce n’est pas un problème. Ce qui peut poser problème, c’est l’encoche. Elle ne servait à rien sur bien des smartphones et on n’en a toujours pas trouvé l’utilité sur les MacBook M2. C’était pareil sur la Tab S8 Ultra et Samsung récidive cette année. Récidive oui, car a priori, elle n’est pas utile (Samsung affirme qu’elle permet d’affiner les bordures sur le reste de la tablette). Toujours pas de système reconnaissance faciale 3D, uniquement deux capteurs photo. Cette encoche n’est toutefois présente que sur le modèle Ultra : les autres Galaxy Tab S9 ont eu le bon goût de s’en passer.

C’est une première pour les tablettes de Samsung : la certification IP68 est de mise, ce qui rend la Tab S9 Ultra résistante à la poussière et à l’immersion dans l’eau à un mètre de profondeur durant une heure.

Prise en main de la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Au vu de sa taille, la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ne sera pas pour tout le monde. Rien que pour bien la tenir en main, il faut de sacrées paluches. C’est aussi en main que le poids de la tablette se fait sentir : si on les positionne trop bas, tout le haut veut tomber. Attention tout de même : la charge est bien répartie. Ce qui force parfois à la poser contre soi, une table, un coussin, etc. Sans support, cette tablette n’est pas la plus facile à utiliser, surtout pour quelques dizaines de minutes. Pareil pour la transporter dans un petit sac : comme pour un ordinateur portable, sa taille et son poids peuvent gêner.

La taille de l’écran pose un autre problème : celui des contrôles. Cette tablette a beau avoir tout ce qu’il faut pour du jeu vidéo, elle n’est pas nécessairement conçue pour, ou pas à n’importe quelles conditions. Avec une manette, c’est tout confort et très agréable. Avec des contrôles tactiles, c’est plus compliqué : les boutons sont de temps en temps placés loin et ne peuvent pas être personnalisés (Genshin Impact ne permet par exemple pas de modifier la taille des boutons). Ainsi, on peut peiner à les atteindre tout en activant d’autres boutons avec nos poignets.

Parmi les accessoires fournis avec la tablette, on compte le S Pen, qui peut s’aimanter à l’arrière de la tablette pour le fixer et pour qu’il se recharge. Comme pour cette dernière, le stylet de Samsung est certifié IP 68. Par comparaison avec l’Apple Pencil de 2ème génération, il est plus léger, ce qui rend la prise en main moins pratique. Autre différence : la mine du S Pen est plus souple que celle d’un Apple Pencil. Néanmoins, la précision reste équivalente à un combo iPad Pro et Apple Pencil.

Belle réussite de la part de Samsung : la tablette est presque totalement stable lorsqu’elle est posée à plat. Belle réussite nécessaire, puisque si on l’utilise avec le S Pen, cela aurait été inconfortable d’avoir une tablette qui bouge. Pour les dessinateurs ou les preneurs de notes, c’est nickel.

Écran : Samsung fait du Samsung

La dalle au format 16:10 de la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra donne clairement envie sur le papier. Tout d’abord, sa taille : 14,6 pouces, ce qui est équivalent, et même plus grand que certains écrans d’ordinateurs portables. De l’Amoled avec un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant monter jusqu’à 120 Hz et descendre jusqu’à 30 Hz. La compatibilité HDR10+ est évidemment au rendez-vous.

Sur la luminosité automatique, Samsung rappelle la présence de la fonction Vision Booster. En extérieur, un algorithme augmente de façon significative la luminosité de l’écran pour en garantir une lisibilité suffisante. Une luminosité adaptative qui se trouve être très bonne : les changements sont fluides et assez peu abrupts, tout en se déclenchant assez rapidement. Quant au reste de l’écran, il est suffisamment lumineux pour être utilisé au soleil et les couleurs sont assez jolies. Samsung privilégie des tons assez vifs dans ses paramètres par défaut, ce qui semble logique tant cela est flatteur pour les yeux.

Dans le but d’objectiver la qualité de l’écran de cette tablette, nous l’avons soumis à une batterie de test à l’aide de notre sonde ainsi que du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays. La luminosité maximale que nous avons mesurée est de 976 cd/m², ce qui est très bon pour une tablette tactile. En HDR, le Delta E moyen (la différence entre les couleurs affichées et celles que l’écran est censé afficher) est de 6,24. En SDR, cela baisse un tout petit peu : 6,14. Ce n’est pas très bon, puisque beaucoup de smartphones par exemple, sont plutôt à 4. À noter qu’en dessous de 3, l’œil humain ne peut percevoir la différence. Du côté de la couverture colorimétrique, elle est très bonne : l’écran couvre 179 % du sRGB, 120 % du DCI-P3 ainsi que 81 % du BT.2020. Enfin, la température de couleurs mesurée est de 6802 K, là où on essaie d’avoir 6500K : elle est donc aussi honorable.

Performances : la toute-puissance

Côté hardware, on a globalement ce qui se fait de mieux mi-2023 : le Snapdragon 8 Gen 2 with Galaxy, un dérivé du SoC pour les appareils haut de gamme de Qualcomm, créé pour les produits de Samsung uniquement. La Tab 9 Ultra est complétée avec 12 ou 16 Go de RAM selon la version. Au regard des benchmarks, on se rend compte que les performances sont similaires à un Samsung Galaxy S23 Ultra et s’approchent même de l’Asus Zenfone 10. Plus puissante sur le papier que la très grande majorité des smartphones, la Galaxy Tab S9 Ultra explose les tablettes concurrentes, mis à part peut-être l’iPad Pro 11 M2.

Modèle Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Apple iPad Pro 11 M2 Samsung Galaxy S23 Ultra AnTuTu 10 1556653 N/C N/C 1525434 AnTuTu 9 N/C 826719 1284961 N/C AnTuTu CPU 385482 186260 298374 387601 AnTuTu GPU 592255 340979 681004 626189 AnTuTu MEM 308469 137025 145338 256166 AnTuTu UX 270447 162455 160245 255478 PC Mark 3.0 16003 13696 N/C 15899 3DMark Wild Life N/C 9300 N/C N/C 3DMark Wild Life framerate moyen N/C 55.70 FPS 118.9 FPS N/C 3DMark Wild Life Extreme 3388 N/C 6694 3781 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 20.29 FPS N/C 40.1 FPS 23 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 38 / 51 FPS N/C 93.8 / 76.9 FPS 97 / 70 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 46 / 109 FPS N/C 94.4 / 176 FPS 108 / 126 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 112 / 250 FPS N/C 119.9 / 446.7 FPS 120 / 303 FPS Geekbench 5 Single-core N/C N/C N/C 1538 Geekbench 5 Multi-core N/C N/C N/C 5036 Geekbench 5 Compute N/C N/C N/C 9588 Geekbench 6 Single-core 2029 N/C N/C N/C Geekbench 6 Multi-core 5414 N/C N/C N/C Geekbench 6 Compute 7176 N/C N/C N/C Lecture / écriture séquentielle 3415.47 / 2131.34 Mo/s 1619 / 986 Mo/s N/C 3011 / 1743 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 439.87 / 156.69 IOPS 72593 / 67894 IOPS N/C 109659 / 38793 IOPS Voir plus de benchmarks

Nous avons tenté de pousser la Galaxy Tab S9 Ultra jusque dans ses retranchements à l’aide de jeux vidéo 3D gourmands. C’est le cas de Genshin Impact que nous avons essayé. Si la tablette chauffe légèrement au niveau des capteurs photo, cela reste très contenu, même sur une session moyenne (20 minutes environ). En réglant les paramètres graphiques au maximum et les FPS à 60 maximum, le jeu tourne très bien et c’est même assez impressionnant. Quelques ralentissements peuvent survenir de temps à autre, mais demeurent rares. Du côté de Fortnite, c’est tout aussi bon : avec les paramètres graphiques à fond (textures HD et définition des textures à 100 %), le jeu tourne constamment à 60 FPS, y compris dans les modes de jeu avec beaucoup de joueurs et d’actions autour de soi.

La chauffe assez légère s’explique probablement par la présence d’une chambre à vapeur, comme sur le Galaxy S23 Ultra. Pour le reste, la tablette est évidemment très réactive, tant du point de vue des animations que de la vitesse de lancement des applications. Rien à dire : c’est la tablette Android la plus performante du marché.

Sur le stockage, plusieurs configurations sont proposées : 256, 512 ou 1 To. Un stockage pouvant être immense puisqu’on peut ajouter une carte microSD dans le port dédié de la tablette.

Logiciel : One UI pour les gouverner tous

Pas de surprise pour le système d’exploitation de la machine : il s’agit d’Android 13, avec l’interface One UI 5.1.1. De quoi avoir toutes les fonctionnalités de l’écosystème de Samsung qui ont fait sa réputation. Il y a les modes et les routines, qui permettent de déclencher plusieurs actions si on les active, ou en fonction d’une condition.

Par exemple, on peut décider de couper les notifications, lancer de la musique et une application de prise de notes si l’on rentre dans un mode qu’on configure pour travailler. Avec les routines, si l’on a des objets connectés chez soi, on peut décider d’activer des lumières, d’ouvrir les volets, et d’afficher les actualités ainsi que la météo, le matin quand on se lève par exemple.

On trouve toutes les fonctionnalités assez classiques pour une tablette tactile. Par exemple, il est possible de diviser l’écran en plusieurs parties pour faire du multitâche. Jusqu’à trois fenêtres peuvent être affichées simultanément : au vu de la taille de l’écran et des performances de la tablette, c’est dommage de ne pas être monté à quatre applications. La Tab S9 Ultra permet aussi d’utiliser le mode DeX, afin de transformer son interface afin qu’elle ressemble davantage à celle d’un ordinateur. C’est parfait pour la bureautique, surtout si on a un clavier et une souris avec.

La Galaxy Tab S9 Ultra propose en plus de ça un affichage dit « pop-up », qui permet d’afficher des applications sous forme de fenêtres flottantes. L’interface permet de redimensionner une fenêtre, de la mettre sur le côté, de la fermer, ou encore de passer au mode multitâche.

Ce qui est regrettable, c’est que Samsung semble ne pas avoir suffisamment adapté One UI à une tablette. On s’en rend compte lorsqu’on ouvre le volet de raccourcis : il est très large. Ce qui fait qu’à une main, on a du mal à aller d’un bout à l’autre. Le fabricant aurait très bien pu mettre la même largeur que sur un smartphone. On peut néanmoins l’ouvrir d’un côté ou de l’autre de la tablette. Il n’y a aussi pas assez de gestes par rapport au Galaxy Z Fold 5 notamment. Par exemple, le mode multitâche ne peut s’activer que depuis le gestionnaire d’applications. Sur les pliants de Samsung, un geste depuis un coin de l’écran permet d’afficher une application sur une partie de l’écran seulement. Pour un produit dédié à la productivité, c’est dommage de ne pas être allé aussi loin.

Cette tablette est naturellement optimisée pour la lecture de films et de séries en SVoD grâce au DRM Widevine L1. Ce dernier garantit de pouvoir lire des vidéos avec la meilleure qualité possible. Le dernier correctif de sécurité à date est du 1er août 2023, ce qui est très bien. Enfin, il faut parler des durées de mises à jour : le marché Android est en très grande majorité à deux ans de mises à jour d’Android et trois ans de patchs de sécurité. Samsung fait ici mieux que tout le monde, en appliquant la même règle que pour ses smartphones, à savoir : quatre mises à jour majeures et cinq années de patchs de sécurité. De quoi aider à la durée de vie de cette tablette qui vous tiendra sans aucun doute plusieurs années.

Photo et vidéo

La configuration photo de cette tablette est assez particulière, puisqu’on trouve ces capteurs photo :

Un capteur principal de 12 Mpx ;

Un capteur ultra-grand-angle de 12 Mpx ;

Un capteur selfie de 13 Mpx ;

Un capteur selfie ultra-grand-angle de 8 Mpx.

Capteur principal

Le premier capteur de cette tablette est assez correct, mais pas exempt de défauts. Tout d’abord, il propose un piqué satisfaisant et de jolies couleurs, vives, sans trop l’être. Néanmoins, en extérieur les parties sombres auraient pu être un peu plus éclairées et on a parfois un voile gris qui apparaît devant un sujet. En intérieur, on sent que la sensibilité à la lumière (ISO) est poussée loin, ce qui augmente considérablement le bruit numérique tout en altérant les couleurs. Mais pour de la photo sur tablette, c’est très bon.

Capteur ultra-grand-angle

Sur le capteur ultra-grand-angle, on trouve une nouvelle fois un voile gris sur les photos en extérieur. Ce qui manque cruellement cependant, ce sont les détails, qui auraient gagné à être meilleurs : là, elle est simplement passable. Mis à part en intérieur avec un éclairage artificiel, les couleurs restent bonnes, ce qui donne une tablette utilisable en photo.

Capteurs selfie

Cette Samsung Galaxy Tab S9 Ultra n’a pas un, mais deux capteurs selfie ! L’un est un classique grand angle : là encore, on sent la patte Samsung avec des couleurs assez vives, loin de ce qu’on connaît du marché des tablettes Android. Les détails sont présents eux aussi, ce qui rend le capteur très bon.

Quant à son petit frère l’ultra-grand-angle, on sent qu’il capte bien moins la lumière et à vrai dire, on ne sait pas dans quelles situations il pourrait être utile. Si ce n’est pour des visioconférences en famille, histoire d’être sûrs que tout le monde rentre dans le cadre.

Mode portrait

Le mode portrait est également plutôt bon. Alors évidemment, on constate des erreurs de floutage au niveau de mes cheveux, mais rien d’alarmant : des smartphones haut de gamme en font aussi à ce niveau. Sur le reste, le détourage est bon, tout comme l’aspect du flou d’arrière-plan.

Audio

On trouve logiquement quatre haut-parleurs sur la machine, fabriqués par AKG. De quoi offrir une compatibilité avec le Dolby Atmos. Ces quatre haut-parleurs se révèlent très bons : tout d’abord parce qu’ils offrent de vraies basses, dignes d’une petite enceinte Bluetooth. De quoi ajouter une réelle profondeur au son, qui manque souvent sur les tablettes (et certains ordinateurs portables).

Toutefois, la signature sonore est résolument portée sur les médiums : ce sont eux qui sont mis en avant. Un choix classique, mais qui prend tout son sens ici : cela permet de mettre en avant les voix. Pour des films ou des séries, les voix sortent mieux que sur d’autres appareils et paraissent moins étouffées. Quant aux aigus, ils sont bons, mais au-delà de 50 % du volume maximal, le rendu est de moins en moins agréable. À noter que la puissance maximale du volume est élevée : à bout de bras, la tablette n’est jamais à plus d’un tiers de son volume le plus fort.

Batterie : de quoi voir venir, mais pas trop

Pour alimenter cet écran immense, Samsung a équipé le nec plus ultra de ses tablettes d’une batterie de 11 200 mAh. En jeu, l’autonomie est très correcte. Par exemple, sur une session de 20 minutes de Genshin Impact, la batterie est passée de 78 à 73 %, 5 % en moins donc. C’est très correct, surtout avec la luminosité réglée à 50 % et avec un jeu très gourmand en ressources. Du côté de Fortnite, c’est pareil : 6 % de batterie en moins en 20 minutes.

Pour une utilisation mixte, mêlant jeux vidéo, SVoD et navigation web, l’autonomie n’est pas la meilleure qu’on puisse trouver sur une tablette. Là où des modèles moins chers tiennent plus de quinze heures, la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra est moins endurante. Là où l’on peut utiliser une tablette tactile pas chère tout au long de la semaine, il faut parfois recharger le modèle de Samsung entre-temps. La faute à une puce qui certes est efficace, mais consomme ; la faute à un écran, certes Oled et avec un taux de rafraîchissement adaptatif, mais qui est immense et très lumineux.

Recharge

On trouve une fonction de charge inversée filaire, qui permet par exemple de recharger le boîtier de ses écouteurs sans-fil. Quant à la recharge de la tablette, la puissance maximale supportée est de 45 W. Pour atteindre cette puissance, on peut utiliser un chargeur Samsung, non fourni avec la tablette. Voici ce que donne un cycle de charge débuté à 10 % de batterie restante :

20 minutes : 27 % ;

40 minutes : 43 % ;

60 minutes : 64 % ;

80 minutes : 80 % ;

100 minutes : 94 % ;

120 minutes : 99 %.

La vitesse de charge est assez linéaire, sauf sur la fin, ce qui est très classique : les 6 derniers pourcentages prennent 20 minutes à se remplir.

Prix et date de sortie de la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Au total, ce sont six versions de la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra que l’on peut se procurer :

Versions Wi-Fi : 12 Go de RAM et 256 Go de stockage : 1349 euros ; 12 Go de RAM et 512 Go de stockage : 1449 euros ; 16 Go de RAM et 1 To de stockage : 1749 euros ;

Version 5G : 12 Go de RAM et 256 Go de stockage : 1579 euros ; 12 Go de RAM et 512 Go de stockage : 1679 euros ; 16 Go de RAM et 1 To de stockage : 1899 euros.