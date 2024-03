Samsung One 6.1 en France arrive très vite sur les anciens Galaxy : attention aux détails

Samsung confirme qu'en France aussi la mise à jour de smartphones et tablettes haut de gamme de 2023 seront mis à jour vers One UI 6.1 dès le 28 mars. Ils pourront ainsi profiter de Galaxy AI.

La mise à jour Samsung One UI 6.1 se déploie sur davantage d’appareils dès le 28 mars. Bonne nouvelle : la marque confirme à Frandroid que le déploiement concerne bien la France. Vous n’aurez pas à attendre plus longtemps pour profiter des nouveautés de l’interface sur votre (très relativement) ancien appareil.

Pour rappel, One UI 6.1 (Android 14) est la version disponible nativement sur les Galaxy S24, Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 Ultra et qui donne accès aux fonctionnalités d’intelligence artificielle Galaxy AI. Cette mouture va se déployer sur les modèles de la précédente génération (qui étaient passés à One UI 6.0). À savoir :

Par ailleurs, du côté des tablettes, la mise à jour arrive aussi sur les Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus et Tab S9 Ultra. À partir du 28 mars, n’hésitez donc pas à vérifier sur votre appareil s’il apparait dans ceux cités ici. Si la mise à jour n’est pas directement disponible, il se peut qu’il faille tout simplement patienter un peu, le temps que le déploiement suive son cours.

Voici justement une bonne occasion de distiller deux informations importantes à savoir sur le déploiement de One UI 6.1 et des fonctions Galaxy AI.

Parmi les fonctionnalités de Galaxy AI, on retrouve une option permettant de ralentir une vidéo par interpolation. Ainsi, si vous avez fait un enregistrement à 30 ou 60 images par seconde, vous pouvez en quelques gestes créer un effet ralenti en 240 ips. L’IA vient en en effet intercaler des images générées artificiellement entre les images existantes pour créer l’effet instant slow motion.

Une fonctionnalité qui n’est pas sans rappeler le DLSS 3 de Nvidia. Or, il faut savoir que cette fonctionnalité ne sera pas déployée sur le Galaxy S23 FE, malgré l’arrivée de One UI 6.1.

Samsung France prévient aussi que la fonctionnalité Galaxy AI permettant de traduire en temps réel les conversations téléphoniques ne sera pas disponible sur toutes les tablettes. Les versions Wi-Fi des Galaxy Tab S9, S9 Plus et S9 Ultra n’y auront pas droit.

On imagine que cette fonction a besoin d’une SIM pour fonctionner. Ces éléments mis à part, la retouche photo avec IA générative, la fonction Circle to Search de Google, le traducteur intégré en local, la transcription intelligente de l’enregistreur vocal ou encore la reformulation de message du clavier Samsung seront disponibles sur tous les modèles compatibles.

