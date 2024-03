Circle to Search : la meilleure nouveauté Google arrive sur plus de smartphones

La fonction très pratique Circle to Search arrive sur encore plus d'anciens Google Pixel.

La fonction Circle to Search est vraiment des plus pratiques. Inaugurée sur les Samsung Galaxy S24 et très vite annoncée sur les Pixel 8, il s’agit d’une très ingénieuse option de recherche propulsée sur nos smartphones par Google. Bonne nouvelle : elle débarque sur encore plus d’appareils.

En effet, comme on peut le lire sur 9to5Google, cette fonction Circle to Search commence à se déployer sur les Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a et Pixel 7a. Pour rappel, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro avaient déjà préalablement goûté à cette nouveauté au détour d’une mise à jour début mars.

9to5Google précise aussi que la Pixel Tablet y aura bientôt droit, tout comme le Pixel Fold (non vendu en France). Dans le même temps, davantage de smartphones Samsung Galaxy en profitent aussi avec le déploiement de One UI 6.1.

L’intérêt de Circle to Search

Pour rappel, avec Circle to Search, vous pouvez entourer à peu près n’importe quoi sur votre écran et votre smartphone pourra lancer une recherche pertinente en lien avec l’image ou le texte ainsi sélectionné. L’IA reconnait efficacement ce qui vous intéresse et vous donne le nom de ce pont sur une photo Instagram ou les sites marchands où trouver une robe similaire à celle qui vous a tapé dans l’œil.

En outre, Circle to Search affiche une fenêtre par-dessus l’application que vous êtes en train de consulter. Vous n’avez pas besoin de fermer celle-ci. Ainsi, une fois la recherche terminée, vous pouvez reprendre votre activité sereinement.

En dehors de l’Europe, Circle to Search vous permet même d’aller plus loin en discutant avec une intelligence artificielle. Cette possibilité plus poussée finira sans doute par arriver à terme sur le Vieux Continent.