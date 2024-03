Google Pixel : une tonne de correctifs et de nouvelles fonctionnalités alléchantes

Les appareils Google Pixel reçoivent l'une des plus grosses mises à jour de leur histoire, avec trois nouvelles fonctionnalités et plus de 40 correctifs et améliorations.

Les smartphones Google Pixel viennent de recevoir le très attendu feature drop de mars, une mise à jour apportant de nombreuses fonctionnalités ainsi qu’une tonne de corrections de bugs pour une grande partie de la gamme Pixel.

Les nouveautés attendues pour les smartphones Pixel

Trois nouveautés sont attendues dans cette mise à jour.

L’Ultra HDR débarque sur Instagram

Il sera maintenant possible de capturer directement des vidéos en Ultra HDR depuis l’application Instagram, pour plus de détails sur toute la plage dynamique, que ce soit dans les zones d’ombres ou de haute lumière.

Cela ne concerne que les Instagram Reels uniquement, pas les stories. La mise à jour concerne aussi le partage de photos en Ultra HDR, qui s’afficheront ainsi en ce format ou en SDR selon le smartphone de l’utilisateur.

Cette fonctionnalité sera disponible sur les Pixel 7 et supérieurs, ainsi que le Pixel Fold.

« Entourez pour chercher » compatible avec le Pixel 7

On vous parlait récemment de la fonctionnalité « Entourez pour chercher » (Circle to Search) qui fait les beaux jours du Pixel 8 et du Samsung Galaxy S24. Elle sera bientôt compatible avec tous les Pixel 7, pour vous permettre d’effectuer une recherche Google avec n’importe quel élément présent sur votre écran.

La fonction Call Screen s’améliore

Une autre fonctionnalité, tout d’abord prévue pour les États-Unis, ajoute un bouton « Hello » à la fonction Call Screen, qui vous permet de converser avec l’émetteur d’un appel sans avoir à décrocher le téléphone. Ce nouveau bouton permettra surtout d’en savoir plus sur la raison de l’appel, afin de juger si celui-ci est indésirable ou non.

Des tonnes de corrections de bugs

Il s’agit certainement d’une des plus grosses mises à jour que les Google Pixel ont reçu depuis leur lancement. On observe plus de 40 correctifs et améliorations qui concernent notamment la qualité audio en Bluetooth, la reconnaissance de votre empreinte digitale, la stabilité de la connexion Wi-Fi, mais aussi les récents dysfonctionnements de l’appareil photo.

Vous remarquerez aussi que le réglage du volume est plus précis avec cette mise à jour, offrant désormais une plus grande granularité. Le menu de mise à jour a été simplifié et intègre désormais un raccourci vers la mise à jour de vos applications installées.

Les appareils Google concernés

Si une grande partie des appareils Pixel reçoivent cette mise à jour, ils ne sont pas tous concernés par l’intégralité des améliorations qu’elle apporte. On vous conseillera de jeter un coup d’œil à l’annonce officielle sur le site de Google pour voir quels correctifs ou améliorations sont appliqués à votre modèle.

Voici la liste des appareils Pixel qui devront recevoir la mise à jour d’ici à la moitié du mois de mars :

Pixel 5a (5G)

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 8

Pixel 8 Pro