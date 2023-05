Grâce à Android 14, vos photos seront encore plus belles sur votre smartphone

Android 14 va permettre l'affichage des photos JPG en mode HDR sur les smartphones compatibles grâce à de nouvelles informations capturées par les appareils photo.

La semaine dernière, Google organisait sa conférence annuelle dédiée aux développeurs, la Google I/O 2023. Comme tous les ans, ce fut l’occasion pour la firme de présenter ses nouveautés à venir sur ses différents services, mais également sur ses systèmes d’exploitation. Si Google a été assez peu bavard au sujet d’Android 14, le groupe américain a cependant prévu quelques nouveautés pour la photo, liées notamment à son service de stockage en ligne et d’édition d’images, Google Photos.

Dans un article publié dimanche 14 mai, le magazine américain Forbes indique en effet que Google compte améliorer significativement la qualité des photos sur Google Photos grâce à une nouvelle fonction baptisée « Ultra HDR ». Google précise que cette technologie va aider les utilisateurs à « capturer et afficher des images en HDR sur les appareils Android compatibles ». Surtout, cette fonction est compatible directement avec les fichiers au format JPG et ne se cantonne pas uniquement aux images avec une plage dynamique plus importante comme les fichiers RAW ou HEIF.

Des photos JPG compatibles avec le HDR

L’idée est ainsi d’ajouter une couche d’informations aux fichiers JPG en ajoutant davantage d’informations à ces fichiers avec une carte de gain qui va indiquer aux applications à quels endroits la luminosité de l’image doit être augmentée et à quels endroits elle doit être réduite. L’avantage de cette fonctionnalité est de permettre l’affichage d’images sur un écran HDR même pour un fichier JPG qui ne serait d’ordinaire pas compatible.

Sur son blog, Google explique par ailleurs que ce format a l’avantage de permettre une meilleure gestion de l’affichage des images par toutes les applications, y compris celles qui ne gèrent pas le HDR :

Android ajoute le support des images 10 bits à haute plage dynamique (HDR), afin de conserver davantage d’informations du capteur lors de la prise de photo, permettant des couleurs plus vives et un contraste plus important. Le format Ultra HDR d’Android est pleinement compatible avec les fichiers JPS, permettant aux applications d’opérer de manière fluide avec des images HDR et de les afficher avec une plage dynamique standard si nécessaire.

Google précise par ailleurs que cette fonctionnalité sera disponible nativement avec Android 14 et au sein même de Google Photos. Par ailleurs, Google va permettre aux développeurs d’applications d’intégrer la gestion des images en « Ultra HDR » s’ils souhaitent permettre aux utilisateurs de capturer des clichés avec cette plage dynamique plus élevée ou s’ils souhaitent les afficher dans le cas où l’application affiche des photos ou des vidéos en HDR.

