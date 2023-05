Google I/O 2023 : comment suivre la conférence d’annonce des Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel Tablet…

C'est le jour de la Google I/O ! L'occasion pour Google de présenter de nombreux appareils (Pixel Fold, Pixel 7a, Pixel Tablet...), mais aussi ses avancées dans l'intelligence artificielle et ses nouveautés logicielles (Android 14...).

C’est jour de fête à Mountain View ! Comme tous les ans à cette période de l’année, Google tient sa grand-messe à l’intention des développeurs, mais aussi désormais du grand public. Ce 10 mai 2023 a donc lieu la nouvelle édition de la Google I/O. On vous dit tout ce qu’il faut savoir à son sujet !

Où et quand regarder la Google I/O 2023 ?

Tout d’abord, quand et comment regarder cet évènement ? Si vous n’avez pas la chance d’être sur place en Californie — à l’instar d’Omar, qui couvre la conférence pour Frandroid –, rassurez-vous, il est toujours possible de suivre l’I/O 2023 en direct sur internet. Elle sera retransmise en direct sur la chaîne YouTube de Google.

Les équipes de Sundar Pichai seront en live ce mercredi 10 mai à partir de 19 heures, heure de Paris.

Si vous ne comprenez pas parfaitement l’anglais ou si vous voulez éviter de vous ennuyer comme l’année dernière pendant 30 minutes avant que les annonces intéressantes arrivent, il est toujours possible de vous rendre sur notre chaîne Twitch pour un suivi en direct en compagnie d’Arnaud, Titouan et Robin.

Quelles annonces à la Google I/O 2023 ?

Cette année, le programme de la Google I/O est très chargé ! Vous pouvez retrouver tout cela en détail dans notre article dédié, mais en voici un résumé.

Google Pixel 7a et Pixel Fold

Comme chaque année, on s’attend à des présentations matérielles, à commencer par le Pixel 7a, le smartphone milieu de gamme de la marque. À en croire les nombreuses rumeurs à son sujet, il devrait se montrer incontournable sur son segment en proposant peu ou prou les mêmes prouesses que le Pixel 7 à moindre coût.

Mais ce n’est pas le seul téléphone attendu. Après des années de rumeurs et de bruits de couloirs en tout genre, le Pixel Fold devrait finalement être officialisé. Le premier smartphone pliable du gestionnaire d’Android pourrait bien donner un coup de pied dans la fourmilière.

Google Pixel Tablet

Vaguement annoncée lors de la Google I/O 2022, la Pixel Tablet doit sortir en 2023. En juin plus précisément. Google devrait donc profiter de cette conférence pour la présenter sous toutes ses coutures, mais aussi parler d’interface.

Android 14

Cette interface, c’est bien sûr Android 14 ! La bêta est déjà disponible, mais Google dévoile traditionnellement de nouvelles fonctionnalités lors de sa conférence. Espérons que des améliorations soient annoncées pour s’adapter au format tablette.

Une balise Bluetooth

Google devrait présenter une balise Bluetooth pour rivaliser avec les AirTags d’Apple. Les deux géants californiens coopèrent d’ailleurs sur le sujet.

L’IA

Avec le succès de ChatGPT et la mainmise de Microsoft sur ce dernier, le monopole de Google sur la recherche est en péril. Cette conférence est l’occasion pour Google de montrer son savoir-faire en la matière et avancer ses billes pour contrer Bing, et apporter davantage d’IA au sein de Google Workspace (Google Docs, Sheets, etc.).

Et plus encore

On s’attend à de nombreuses autres nouveautés, qu’elles soient logicielles (mises à jour de Google Maps, Lens, Workspace, etc.), mais aussi matérielles. Google ayant pris pour habitude de révéler ses produits très en avance pour contrer les fuites, il n’est pas impossible que l’on découvre par exemple les premières images de la Pixel Watch 2 ou du Pixel 8.

