Google Pixel Watch 2 : tout ce qu’on sait sur la prochaine montre connectée de Google

Google travaillerait sur une nouvelle montre connectée, la Pixel Watch 2. Prix, rumeurs, nom, on fait le point sur tout ce qu'on sait à son sujet.

Alors que Google doit lancer, ce mercredi 10 mai, sa conférence Google I/O, on sait déjà que le constructeur profitera de l’occasion pour présenter de nouveaux appareils comme le Pixel Fold ou le Pixel 7a. Mais qu’en est-il de sa prochaine montre connectée ? Après le premier modèle du constructeur, la Google Pixel Watch, on attend déjà une nouvelle version, la Google Pixel Watch 2.

S’il paraît peu probable que Google dévoile sa nouvelle toquante aussi tôt, on peut cependant faire le point sur les premières rumeurs et les indices pointant vers une sortie prochaine de la Pixel Watch 2.

Un nom qui semble se confirmer pour la Pixel Watch 2

Dans un tweet publié mardi 9 mai, le leaker Evan Blass — plus connu sous le pseudonyme d’Evleaks — a publié une image sur laquelle on peut clairement lire le nom de la « Pixel Watch 2 ». Si le leaker ne donne pas davantage de contexte, ses informations régulièrement fiables tendent à corroborer le fait que la montre aura bel et bien ce nom-là.

Par ailleurs, le fait qu’Evan Blass publie cette capture d’écran à la veille de la Google I/O laisse à penser que Google pourrait en dire quelques mots durant sa conférence annuelle, le 10 mai 2023.

Ce qu’on aimerait voir sur la Pixel Watch 2

La Google Pixel Watch a été accueillie plutôt chaudement pour son design… mais a té loin de faire l’unanimité. En cause, plusieurs problèmes se posaient et Google pourrait y répondre plutôt facilement avec sa Pixel Watch 2.

Un processeur plus moderne

Le premier point qui pourrait être corrigé sur cette nouvelle version serait la puce intégrée à la montre. Sur la première Pixel Watch, Google avait intégré un processeur Exynos 9110. Il s’agit d’une puce lancée initialement par Samsung en 2018 avec sa toute première Galaxy Watch. Un nouveau processeur, à la fois plus puissant et avec une plus grande finesse de gravure pourrait permettre de faire gagner la Pixel Watch 2 non seulement en performances, mais également en autonomie.

Pour rappel, les dernières montres connectées de Samsung, les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro, reposent quant à elles sur l’Exynos W920 gravé en 5 nm — contre 10 nm pour l’Exynos 9110 de la Pixel Watch. Par ailleurs, Qualcomm propose une finesse de gravure de 4 nm pour sa puce W5+ Gen 1. On espère donc que Google passera le pas avec un processeur plus moderne.

Des bords plus fins

L’un des premiers reproches faits à la Pixel Watch, au moment même de son annonce à la Google I/O 2022 concernait son design. Si sa forme toute ronde de galet avait pu séduire, c’était en revanche moins le cas des larges bordures noires inutilisées autour de l’écran.

Google pourrait ainsi gagner en surface d’affichage simplement en réduisant la taille de ses bordures autour de la dalle. La firme pourrait ainsi rattraper son retard non seulement vis-à-vis des écrans bord à bord des dernières Apple Watch, mais également des montres de Samsung. En effet, plusieurs rumeurs au sujet des Galaxy Watch 6 évoquent des montres aux bords bien plus fins autour de l’écran.

Plusieurs formats pour une meilleure autonomie

Au moment de l’annonce de la première Pixel Watch, Google avait pris le risque de ne sortir qu’un seul format de montre, avec un boîtier de 41 mm. Un pari compliqué alors que ses principaux concurrents — Samsung, Apple et même Garmin — déclinent généralement leurs montres connectées en deux formats afin de s’adapter non seulement aux larges poignets, mais également à ceux plus fins.

Il ne s’agit cependant pas là que d’une affaire de goût. Plus une montre va être large, plus elle pourra intégrer une grande batterie et donc plus l’autonomie proposée sera élevée. Une équation qui se vérifie aussi bien avec les Galaxy Watch de Samsung qu’avec les Apple Watch.

En faisant l’impasse sur un modèle grand format de 43 ou 44 mm de diamètre, la Pixel Watch faisait également l’impasse sur une longue autonomie. On aimerait ainsi découvrir une Pixel Watch 2 avec un format plus large et donc plus autonome. Même si, bien évidemment, une meilleure autonomie pour le petit modèle reste une priorité.

Prix et disponibilité de la Pixel Watch 2

D’après les informations du site 9to5Google, spécialisé dans l’actualité du constructeur, la Pixel Watch 2 serait lancée dans le courant de l’automne, avec une annonce en même temps que le futur Google Pixel 8. Le planning serait ainsi identique à celui de la première Pixel Watch. Si le premier modèle avait été montré d’abord pendant la Google I/O, c’est cependant le 6 octobre 2022 que Google en a livré les moindres détails, au cours de sa conférence « Made by Google ».

Pour la Pixel Watch 2, on peut donc s’attendre de la même manière à une annonce prévue durant la première quinzaine du mois d’octobre.

Quant au prix de la montre, là aussi il semble probable que Google s’aligne sur ce qu’il avait déjà proposé l’an dernier. Pour rappel, la Pixel Watch était positionnée comme une montre haut de gamme avec un modèle Wi-Fi à 379 euros et un modèle 4G à 429 euros. On s’attend donc à une fourchette de prix identique pour la Google Pixel Watch 2.

