Ces montres connectées s’améliorent avec de nouvelles fonctions et une précision accrue

Ce mardi, Google a dévoilé son « Pixel Drop » pour le mois de mars 2025. L’occasion, comme la marque le propose régulièrement, de présenter de nouvelles fonctionnalités qui concernent non seulement ses smartphones de la gamme Pixel, mais également ses montres connectées. Du côté des smartwatch, ce sont deux améliorations qui sont désormais proposées sur les modèles de la marque.

La première d’entre elles concerne l’ensemble des montres Google Pixel, de la première Pixel Watch aux Pixel Watch 3 et Pixel Watch 3 XL. Il s’agit d’une amélioration de la précision du nombre de pas parcourus dans la journée, comme l’indique Google :

Votre Pixel Watch suit désormais vos pas avec plus de précision et d’exactitude, en reconnaissant mieux lorsque vous vous écartez d’un schéma de marche typique, comme lorsque vous faites du jogging avec une poussette ou de la

randonnée avec des bâtons. L’algorithme amélioré garantit non seulement que vos pas soient comptabilisés avec

précision, mais que vous obtenez également des informations fiables sur vos activités quotidiennes.