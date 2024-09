Test de la Google Pixel Watch 3 XL : enfin la montre de la maturité

L'incompatibilité avec les précédents bracelets de Pixel Watch et Pixel Watch 2

L'autonomie de plus de deux jours

Pour la première fois depuis le lancement de ses montres connectées, Google propose une version plus grande de sa Pixel Watch. En l'occurrence, il s'agit de la Google Pixel Watch 3 45 mm. Mais ce changement de taille se limite-t-il simplement à une montre plus grande ? C'est ce qu'on va voir dans ce test complet.

La Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Cela fait maintenant deux ans que Google s’est lancé sur le marché des montres connectées, avec sa Pixel Watch, puis sa Pixel Watch 2. Néanmoins, ces deux montres souffraient du même problème de taille : elles n’étaient proposées qu’en version 41 mm. Un format particulièrement petit sur de gros poignets. Qu’à cela ne tienne, pour sa Pixel Watch 3, Google propose désormais deux formats, la Pixel Watch 3 41 mm et la Pixel Watch 3 45 mm.

Nous testerons la Pixel Watch 3 en petit format dans un second temps — notamment pour la comparer aux précédentes versions. Ici, il s’agit surtout de découvrir une montre plus grande, en plus de toutes les nouveautés apportées par cette nouvelle génération. Voici donc le test complet de la Google Pixel Watch 3 45 mm — ou Google Pixel Watch 3 XL.

Google Pixel Watch 3 XL Fiche technique

Modèle Google Pixel Watch 3 XL Dimensions 45 mm x 45 mm x 12,3 mm Technologie Li-Ion Norme wifi Wi-Fi 6 (ax) Définition de l’écran 456 x 456 pixels Dalle OLED Mémoire interne 32 Go Poids 37 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection IP68, 5 ATM Fiche produit

La montre de ce test nous a été fournie par le constructeur.

Google Pixel Watch 3 XL Une montre enfin en grand format

De prime abord, rien ne vient distinguer cette nouvelle Google Pixel Watch 3 des précédentes montres de Google.

La Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Il faut dire que, dès sa première montre connectée, en 2022, Google avait su séduire avec un design pour le moins minimaliste. Ainsi, pourquoi changer une formule gagnante ? Ici, la firme reprend la même recette que pour les deux précédentes générations, avec un boîtier tout en rondeur, sans cornes ni lunettes autour de l’écran. Lorsque la Pixel Watch est éteinte, elle ressemble à un petit galet noir dont le verre Glorilla Glass 5 vient épouser complètement la forme, jusqu’à se fondre avec le dos de la montre.

La Pixel Watch 2 (41 mm) et la Google Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Seule petite excentricité qui se détache de cette rondeur, on retrouve une couronne sur la tranche qui va permettre, à l’instar de celle d’une Apple Watch, à faire défiler l’écran ou à zoomer dans certains menus. On note aussi un petit bouton, plus discret, qui va lui aussi servir à la navigation.

Le principal intérêt de cette forme parfaitement ronde est de permettre une personnalisation poussée de la montre. Puisque la Pixel Watch 3 45 mm n’a pas d’attributs, il suffit de changer de bracelet pour lui donner un aspect complètement différent. Un bracelet en cuir lui donnera un look de montre classique, un bracelet en silicone un aspect plus sportif et un bracelet en acier une approche plus élégante.

La Google Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

C’est cependant là que le bât blesse. Malheureusement, la Pixel Watch 3 XL ne reprend pas le même système d’attache que les précédentes montres de Google, pas plus que de la Pixel Watch 3 41 mm. Puisque la montre est plus grande, avec ses dimensions de 45 x 45 x 12,3 mm, les bracelets sont plus larges. Et ceux d’une Pixel Watch 2 ne le seront pas suffisamment pour s’insérer à une Pixel Watch 3 45 m.

La Pixel Watch 3 XL (45 mm) n’est pas compatible avec les bracelets de Pixel Watch ou Pixel Watch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Par défaut, comme c’est souvent le cas pour les montres connectées, la Pixel Watch 3 45 mm est livrée avec un bracelet sportif, en fluoroélastomètre. Deux tailles sont cependant proposées, avec une taille S adaptée aux poignets de 150 à 185 mm de circonférence, et une taille L pour les poignets de 165 à 215 mm.

Outre l’absence de modèle grand format, les anciennes Pixel Watch étaient aussi fréquemment la cible de critiques concernant les bordures. Cette fois, Google semble en avoir pris compte et a décidé de les réduire, de 5,5 mm autour de l’écran à 4,5 mm. Sur la Pixel Watch 3 en version XL, cela permet de profiter d’un affichage 40 % plus grand que sur une Pixel Watch 2. C’est toujours bon à prendre, même si on est encore loin de l’aspect bord à bord d’une Apple Watch Series 9. Disons que, pour le coup, Google corrige un problème sans pour autant se distinguer de la concurrence.

La Pixel Watch 3 XL (45 mm) dispose de plus fines bordures autour de l’écran // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Enfin, signalons que la Pixel Watch 3 XL affiche un poids sur la balance relativement réduit, de 37 grammes sans bracelet. Un poids plume rendu possible grâce à l’utilisation d’aluminium recyclé et non pas d’acier inoxydable comme chez certains concurrents.

La montre est par ailleurs certifiée IP68 et 5 ATM et pourra donc être portée sans crainte sous la pluie, sous la douche ou pour de la natation en surface, mais pas pour de la plongée.

Google Pixel Watch 3 XL Un écran fluide, détaillé et lumineux

Du côté de l’écran, la Pixel Watch 3 45 mm propose une définition de 456 x 456 pixels pour une dalle de 1,4 pouce de diamètre. Concrètement, on a donc droit ici à une densité de 320 pixels par pouce (ppp), légèrement inférieure à celle de la Samsung Galaxy Watch 7 44 mm (327 ppp) ou à celle de l’Apple Watch Series 9 45 mm (326 ppp). Reste que cela s’avère suffisant pour consulter l’écran sans être en mesure de distinguer individuellement chaque pixel. L’écran reste suffisamment détaillé.

L’écran de la Google Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Si Google a augmenté la taille de l’écran sur cette Pixel Watch 3 XL et propose des bordures plus fines, d’autres améliorations ont également été apportées à l’écran de la Pixel Watch 3 45 mm. C’est le cas notamment de l’utilisation d’une dalle Amoled LTPO.

Cela signifie non seulement que la Pixel Watch 3 XL profite d’un écran avec un contraste infini et de vives couleurs, mais aussi que son taux de rafraîchissement est adaptatif. En somme, l’affichage peut basculer d’un taux de rafraîchissement à 1 Hz, par exemple pour l’affichage always-on, à un taux de rafraîchissement à 60 Hz, lorsque vous faites défiler les applications ou les cartes. De quoi ajouter davantage de fluidité à l’interface sans pour autant réduire drastiquement l’autonomie de la montre.

La Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Il n’y a pas que le taux de rafraîchissement de l’écran qui peut varier. C’est bien évidemment le cas également de sa luminosité. En l’occurrence, la Pixel Watch 3 XL profite d’un écran pouvant passer de 1 cd/m² — dans l’obscurité — jusqu’à 2000 cd/m² — en plein soleil. À ce titre, elle fait ici jeu égal avec la Samsung Galaxy Watch 7 ou l’Apple Watch Series 9. Le capteur de luminosité ambiante est par ailleurs particulièrement réactif et adapte rapidement la lumière de l’écran à l’ambiance de votre environnement.

Bien sûr, la Pixel Watch 3 profite d’un mode d’affichage always-on qui va vous permettre d’afficher une version plus ou moins allégée de votre cadran même lorsque vous ne regardez pas la montre.

L’affichage always on de la Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

En revanche, le mode d’affichage always-on ne peut pas être programmé que sur certaines plages horaires comme le proposent la plupart des marques concurrentes. Pour désactiver ce mode, ainsi que la fonction « lever pour activer », il vous faudra nécessairement passer en « mode coucher ».

Or, le « mode coucher » ne peut pas non plus être programmé automatiquement à certains horaires. Trois choix s’offrent à vous :

l’activer manuellement le soir, en pensant à le désactiver le lendemain matin

compter sur la détection automatique du sommeil, quitte à ce que l’écran s’allume lorsque vous vous assoupissez

synchroniser ce mode avec le téléphone… à condition qu’il s’agisse d’un smartphone Google Pixel.

Dans mon cas, j’ai testé la Pixel Watch 3 avec un Samsung Galaxy S24 et ait dû opter pour la première option, ce qui s’avère particulièrement frustrant. Pourquoi ne pas proposer un mode coucher automatique sur certaines plages horaires, ce qui simplifierait grandement les choses.

La Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Enfin, concernant les cadrans, la Pixel Watch 3 XL profite non seulement de nouveaux cadrans originaux, mais permet bien évidemment d’en télécharger pléthore depuis le Google Play Store. En outre, l’affichage plus grand va permettre, sur quelques cadrans, de profiter de davantage d’informations, y compris des complications supplémentaires sur certains d’entre eux.

Google Pixel Watch 3 XL Une interface simple, fluide et sans chichi

Après la Samsung Galaxy Watch 7 et la Galaxy Watch Ultra, la nouvelle Pixel Watch 3 est la troisième montre connectée à être équipée nativement de la dernière version du système de Google, Wear OS 5.0. À ce titre, la montre est compatible avec l’ensemble des smartphones Android du marché, mais malheureusement pas avec les iPhone.

La Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Du côté de l’architecture, la Pixel Watch 3 45 mm embarque la même puce Snapdragon W5 Gen 1 que la Pixel Watch 2 de l’an dernier, toujours avec un coprocesseur Cortex-M33 (pour les mesures de santé et l’affichage always-on), 2 Go de RAM et 32 Go de stockage.

Concernant la navigation dans l’interface de la montre, la Pixel Watch 3 XL reprend les mêmes gestes que les précédentes toquantes de Google :

Glissement vers le bas : paramètres rapides

Glissement vers le haut : notifications

Glissement vers la gauche ou la droite : accès aux cartes des applications.

La Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid La Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid La Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour ouvrir la liste des applications installées — ou revenir au cadran d’accueil — il vous faudra appuyer simplement sur le bouton faisant également office de couronne numérique. Pour les boutons justement, plusieurs fonctions sont prises en charge :

Appui court sur la couronne : liste des applications ou retour au cadran

Appui long sur la couronne : menu de mise hors tension

Double appui sur la couronne : accès à Google Wallet

Appui court sur le bouton allongé : applications récemment ouvertes

Appui long sur le bouton allongé : accès à Google Assistant

Double appui sur le bouton allongé : accès à Google Wallet

La couronne de la Google Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Dans l’ensemble, on a droit ici à une interface particulièrement simple d’utilisation, qui ne révolutionne pas la donne pas rapport aux anciennes montres de Google. Sur près de deux semaines de test, je n’ai d’ailleurs subi aucun problème de ralentissement ou de fluidité, avec une montre réactive à tout moment. Seul bémol, j’aurai apprécié pouvoir reparamétrer l’un des boutons pour, par exemple, lancer automatiquement une application.

Bien évidemment, montre sous Wear OS oblige, la Pixel Watch 3 profite de nombreuses applications tierces que vous pouvez télécharger depuis le Google Play Store. C’est le cas par exemple de Strava pour le sport, de Bring pour les listes de courses, de Citymapper pour les trajets, de Spotify pour la musique ou de WhatsApp pour la messagerie. En parlant de messagerie, la montre vous permet de répondre directement à des messages et aux notifications à l’aide du clavier intégré, d’émojis ou de la dictée vocale.

La Google Pixel Watch 3 XL (45 mm) permet d’installer de nombreuses applications // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Parmi les autres fonctions proposées, la Pixel Watch 3 XL vous permet bien évidemment de profiter du paiement sans contact par NFC grâce à Google Wallet. Enfin, petite nouveauté de cette cuvée 2024, la montre embarque une puce ultra large-bande (UWB). De quoi vous permettre de déverrouiller votre téléphone Pixel sans reconnaissance faciale ni capteur d’empreinte. Cependant, cette fonction est limitée aux seuls smartphones Google de la gamme « Pro », à partir du Pixel 7 Pro.

Pour aller plus loin

Ultra-wideband (UWB) : comment ça marche et quels sont les smartphones compatibles ?

Dommage, quand on voit à quel point Apple a su démocratiser l’usage de l’UWB pour retrouver sa télécommande, connecter une enceinte ou utiliser son smartphone comme clé de voiture, on aurait espéré que Google aille un peu plus loin avec cette technologie sur sa propre montre.

Google Pixel Watch 3 XL Des nouveautés intéressantes pour le sport et le suivi de santé

Sur le papier, la Pixel Watch 3 XL reprend les mêmes capteurs que la Pixel Watch 2 de l’an dernier. On va ainsi retrouver une boussole, un altimètre, un capteur optique de fréquence cardiaque et SpO2, un électrocardiogramme, un accéléromètre trois axes, un gyroscope, un capteur de conductance cutanée (AEDc), un capteur de température cutanée, un baromètre, un magnétomètre et une puce de géolocalisation GPS.

La Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Outre ce système très complet de capteurs d’activité, c’est surtout sur les fonctions logicielles que Google a mis le paquet, en partenariat avec Fitbit, comme on le verra plus tard.

La précision du GPS de la Google Pixel Watch 3 XL

Du côté du suivi GNSS, la Pixel Watch 3 XL se contente d’un suivi à une seule fréquence (L1) et n’intègre pas de suivi dual band (L1+L5), contrairement à la Samsung Galaxy Watch 7 ou l’Apple Watch Ultra 2. Néanmoins, cela ne signifie pas nécessairement qu’elle sera moins précise, une grande part de la fiabilité du suivi de géolocalisation étant confiée aux antennes et aux algorithmes.

La Pixel Watch 3 XL (45 mm) est dotée d’une puce GPS // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La montre profite par ailleurs d’une compatibilité avec les constellations de satellites GPS, Glonass, Galileo, BeiDou et QZSS.

Pour aller plus loin

GPS, GNSS, double-fréquence : tout comprendre à la géolocalisation des smartphones et montres connectées

Pour évaluer la précision du suivi GPS de la Pixel Watch 3 XL, je l’ai portée à plusieurs reprises durant des entraînements de course à pied, aussi bien sur piste qu’en pleine nature ou en ville. J’ai ensuite comparé les distances mesurées et les tracés à ceux d’une montre de sport particulièrement fiable dans cet exercice, la Garmin Forerunner 255.

Courses Référence Google Pixel Watch 3 XL Ecart Course 1 15,008 km 15,029 km +0,14 % Course 2 10,570 km 10,610 km +0,38 % Course 3 13,298 km 13,378 km +0,60 % Course 4 7,167 km 7,259 km +1,28 % Total 46,043 km 46,276 km +0,51 %

Dans l’ensemble, la Pixel Watch 3 XL propose un suivi correct de la géolocalisation et une bonne estimation des distance. Sans être au même niveau que des montres de sport dédiées, elle propose cependant un bon ordre de grandeur.

En revanche, tout dépendra bien évidemment du type d’environnement comme on peut le voir sur les comparaisons ci-dessous :

Suivi GPS de la Google Pixel Watch 3 XL Suivi GPS de référence

Suivi GPS de la Google Pixel Watch 3 XL Suivi GPS de référence

Suivi GPS de la Google Pixel Watch 3 XL Suivi GPS de référence

Dans un cadre degagé, comme le troisième exemple, la Pixel Watch 3 XL s’en tire bien, parvenant grossièrement à me positionner sur les sentiers. En revanche, sur piste, la montre a tendance à voir bien trop large. Et, dans certains cas, les bâtiments peuvent être compliqués à gérer pour le suivi GPS de la montre de Google. C’est dans ce type de situation que le suivi GPS double fréquence, absent de la montre, aurait pourtant aidé.

La précision de la fréquence cardiaque de la Google Pixel Watch 3 XL

Bien évidemment, la Pixel Watch 3 XL embarque également un capteur optique de fréquence cardiaque. Il s’git ici du même capteur qui équipait déjà la Pixel Watch 2 de l’an dernier.

Le capteur de fréquence cardiaque de la Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour évaluer la précision de ce capteur de fréquence cardiaque, j’ai fait plusieurs entraînements de course à pied avec la montre à mon poignet et une ceinture cardio Polar H10+ de référence, puis j’ai comparé les mesures, aussi bien sur une sortie longue avec quelques pauses que sur une séance de fractionné intense.

Mesure de référence Google Pixel Watch 3 XL Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 155 bpm 154 bpm -0,37 % -0,34 % FC max 178 bpm 177 bpm

La mesure de la fréquence cardiaque de la Google Pixel Watch 3 XL // Source : Frandroid

Mesure de référence Google Pixel Watch 3 XL Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 152 bpm 152 bpm -0,41 % -0,38 % FC max 186 bpm 185 bpm

La mesure de la fréquence cardiaque de la Google Pixel Watch 3 XL // Source : Frandroid

On a affaire ici à un suivi exemplaire de la fréquence cardiaque. Certes, la Pixel Watch 3 XL a tendance à légèrement sous estimer les mesures, d’un battement par minute, mais elle suit parfaitement les changements d’intensité et parvient à proposer un suivi sans faute de la fréquence cardiaque durant l’entraînement.

Les fonctions de sport et santé de la Google Pixel Watch 3 XL

Pour suivre son activité physique, ses entraînements, son bien-être ou ses données de santé au quotidien, il faudra passer par l’application Fitbit.

Les personnes habituées à Fitbit pourraient cependant être déroutées par la refonte de l’application tant elle s’est enrichie avec l’arrivée de la Pixel Watch 3. S’il s’agissait essentiellement d’une application de suivi de santé globale et de bien-être, elle va désormais bien plus loin, notamment dans le suivi de l’activité sportive et, en particulier, de la course à pied.

La Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Désormais, l’application va permettre de programmer des entraînements plus poussés, avec des séances de fractionné par exemple. Elle va également permettre d’afficher bien plus de données sur les bilans de séance, comme des graphiques de fréquence cardiaque ou d’allure, mais également de cadence de pas, de longueur de foulée, de temps de contact au sol, d’oscillation verticale ou de rapport vertical. Bref, des données qu’on est surtout habitué à dénicher sur des montres de sport et qu’on est ravi de retrouver ici.

Par ailleurs, les entraînements peuvent être non seulement synchronisés automatiquement vers Strava, mais peuvent également être exportées directement depuis l’application Fitbit au format .tcx. Seul bémol, il est désormais impossible de retrouver ces données sur PC via un site Web, comme c’était le cas jusqu’à présent, mais il faudra désormais passer nécessairement par l’application mobile.

Parmi les autres nouveautés, on apprécie également le fait que Fitbit donne désormais accès à son « score d’aptitude quotidienne » de manière gratuite, sans avoir besoin de souscrire à un abonnement Fitbit Premium — même si six mois d’abonnement sont offerts avec la montre. Enfin, un nouveau score de « charge cardiaque » fait également son apparition, pour estimer votre entraînement.

Google Pixel Watch 3 XL Une montre Google avec une autonomie confortable

L’une des raisons pour lesquelles on attendait de pied ferme une nouvelle montre Google avec un plus grand format était le gain potentiel en autonomie.

Il faut dire que les premières montres connectées de la firme n’étaient pas des modèles du genre et peinaient parfois à dépasser la journée. En proposant un plus grand boîtier sur sa Pixel Watch 3 XL, Google a pu intégrer une batterie de plus grande capacité — 420 mAh contre 307 mAh pour la version 41 mm.

La Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

D’après Google, cette batterie permettrait d’atteindre les 24 heures avec affichage always-on et 36 heures en mode économiseur de batterie. Mais qu’on ne s’y trompe pas, si la firme reste prudente en indiquant les mêmes scores sur les deux modèles de Pixel Watch 3, la version XL est bel et bien plus autonome.

Dans mon cas, en activant le mode always-on toute la journée, le mode sommeil la nuit et malgré quelques entraînements en course à pied, j’ai pu porter la montre pendant plus de deux jours avant qu’elle ne s’éteigne. Concrètement, j’ai ainsi pu porter la Pixel Watch 3 XL durant 57 heures avant qu’elle passe à 0 % de batterie, et ce sans même activer le mode always-on.

Autant dire que c’est un excellent résultat qu’offre la Pixel Watch 3 XL, loin des problèmes des premières générations.

La Pixel Watch 3 XL (45 mm) en charge // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour la recharge de la montre, Google fournit un câble USB-C avec un socle de recharge magnétique doté de quatre petits connecteurs. Le constructeur annonce une charge complète en 80 minutes, mais, là aussi, j’ai constaté un résultat légèrement plus rapide, avec une charge de 0 à 100 % en 78 minutes.

La montre n’est malheureusement pas compatible avec la charge sans fil Qi par induction, et encore moins avec la charge sans fil inversé depuis un smartphone.

Google Pixel Watch 3 XL Appel et communication

La Google Pixel Watch 3 XL utilise le Bluetooth 5.3 pour se connecter à votre smartphone. Elle est par ailleurs capable de transmettre certaines données en Bluetooth à un appareil externe en temps réel, comme un tapis de course — mais pas de recevoir les données d’une ceinture cardio par exemple.

En version de base, la Pixel Watch 3 45 mm profite par ailleurs d’une connectivité Wi-Fi 6, bien pratique pour le téléchargement des applications. En plus, la montre existe également en version 4G LTE et UMTS. Cette version va vous permettre non seulement d’utiliser la montre même sans smartphone ou réseau Wi-Fi à proximité, mais également de répondre à des appels téléphoniques.

Le haut-parleur de la Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Comme on l’a vu plus tôt, la Pixel Watch 3 XL profite en outre d’une puce NFC pour le paiement sans contact, d’une connectivité UWB pour vous aider à retrouver votre smartphone Pixel, mais aussi d’une puce GNSS simple bande compatible GPS, Glonass, Galileo, BeiDou et QZSS.

La Google Pixel Watch 3 en version 45 mm sera disponible en France à compter du 10 septembre 2024. Elle est proposée en trois coloris : argent poli, noir mat ou gris mat.

Par ailleurs, la montre de Google est proposée à deux tarifs différents en fonction de la connectivité choisie :

Google Pixel Watch 3 45 mm Wi-Fi : 449 euros

Google Pixel Watch 3 45 mm 4G : 549 euros

À ce prix, la montre de Google se positionne à un prix un peu plus élevée que la Galaxy Watch 7 de Samsung en version 44 mm — lancée à 349 ou 399 euros selon la connectivité. La Pixel Watch 3 en version 41 mm est quant à elle proposée à 399 ou 499 selon la connectivité. Signalons également l’une des bonnes surprises de l’année, la OnePlus Watch 2, lancée à 329 euros.