À peine lancée, la trottinette électrique Ninebot Segway E3 E est déjà en forte promotion

Une trottinette électrique pensée pour la ville, légère, pliable, bien équipée et actuellement en promo. Aujourd’hui, E.Leclerc l’affiche à 319,99 euros contre 399,99 euros à son lancement.

Segway a toujours su trouver le bon équilibre entre prix et qualité (à l’instar de Xiaomi) pour ceux qui cherchent une solution simple et efficace pour leurs trajets du quotidien. Avec cette E3 E, la marque reste fidèle à sa réputation avec un design sobre, un poids contenu et des performances adaptées à l’environnement urbain. Et, malgré sa récente sortie, on la trouve déjà avec 80 euros de remise chez E.Leclerc.

Les atouts de la Segway E3 E

Légère et facilement transportable (17,5 kg)

45 km d’autonomie

Pneus pleins, freins double système et écran LCD pratique

Au lieu de 399,99 euros, la Segway E3 E est aujourd’hui disponible en promotion à 319,99 euros chez E.Leclerc.

Une trottinette pensée pour la ville

La Segway E3 E a été conçue pour celles et ceux qui enchaînent les petits trajets ou combinent plusieurs moyens de transport au quotidien. Ses 17,5 kg permettent de la porter facilement dans un escalier ou dans les transports en commun, d’autant qu’elle se plie en quelques secondes.

Le design sobre et soigné s’accompagne d’une conception robuste, avec une plateforme antidérapante et des matériaux solides. L’écran LCD embarqué affiche toutes les infos essentielles : vitesse, batterie, mode de conduite. Avec ses pneus pleins anti-crevaison, l’entretien est réduit au strict minimum.

Clignotants, feu stop, phare avant 4 W, a cette trottinette ne lésine pas sur l’équipement. Elle se connecte aussi à l’appli Segway-Ninebot et profite d’une géolocalisation intégrée via Apple Find My. Pratique pour ne pas la paumer. C’est aussi ça, une trottinette bien pensée.

Des performances calibrées pour l’urbain

La motorisation de la E3 E délivre 400 W de puissance nominale (800 W en crête), suffisants pour assurer des départs nerveux et gravir de petites côtes. La vitesse maximale est bridée à 25 km/h conformément à la législation, et l’autonomie de 45 km couvre largement les trajets quotidiens ou les petites balades en ville.

Côté freinage, Segway ne fait pas l’impasse, frein électronique à l’avant, tambour à l’arrière. Le tout fonctionne de concert pour garantir des arrêts sûrs, même sous la pluie. Enfin, la recharge s’effectue en 5 heures et 30 minutes environ, ce qui permet de repartir sereinement après une journée de bureau.

