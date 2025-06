Ninebot F3 Pro E : la nouvelle star des trottinettes électriques milieu de gamme Segway est déjà soldée

Agile, vive, confortable et endurante, la toute récente Ninebot F3 Pro E pourrait bien devenir une référence incontournable de la gamme du constructeur. Pendant les soldes d’été, on la trouve à 599,99 euros au lieu de 649,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Ce ne sont pas moins de quatre nouvelles trottinettes électriques qui ont été dévoilées début 2025 par le groupe Segway-Ninebot. Parmi elles, figurent l’excellente Max G3 E, ainsi que la F3 Pro E, un modèle que l’on a pu tester et que l’on a grandement apprécié. À l’occasion des soldes, on peut d’ailleurs mettre la main sur la Ninebot F3 Pro E en dépensant moins de 600 euros.

Les atouts de la Ninebot F3 Pro E

Un écran moderne et bien lisible

Une trottinette confortable et stable

Une autonomie de plus de 30 km

Habituellement affichée à 649,99 euros, la Ninebot F3 Pro E est actuellement proposée à 599,99 euros à la Fnac et chez Darty.

La trottinette sans prise de tête Avec augment vous profitez d’une trottinette puissante sans le stress des pannes grâce au service de remplacement express gratuit inclus dans votre abonnement.

Le modèle en dessous, la Ninebot F3 E, est de son côté vendu à 529,99 euros au lieu de 599,99 euros à la Fnac.

Une trottinette qui absorbe bien les chocs

La Ninebot F3 Pro E adopte un design qui rappelle celui de la Max G3 E, avec son coloris gris, ses inserts rouges et son large deck. Le guidon est aussi similaire, les poignées bien confortables et les clignotants rassurants aux extrémités. Les boutons sont, de leur côté, très peu ergonomiques. Au centre de ce guidon, le fabricant a installé un écran bien lisible offrant un affichage très fluide. Mention spéciale pour l’application qui affiche plusieurs réglages et l’Apple Find My disponible.

Alors que la F2 Pro E embarquait une suspension, sa successeure fait mieux et intègre une double suspension. La fourche avant hydraulique hérite de la précédente suspendue propre à la Max G2 E, tandis qu’à l’arrière, figurent deux bras oscillants qui permettent d’absorber efficacement les chocs sur les routes irrégulières. Les pneus larges de 10 pouces gomment aussi bien les vibrations. L’amortissement arrière pourrait toutefois être plus efficace, donc attention aux chaussées très dégradées.

Une belle puissance sous le capot

La Ninebot F3 Pro E a également l’avantage d’être très agile et réactive, en grande partie grâce à son poids contenu de 18,6 kg ; la Max G3 l’est nettement moins avec ses 24,6 kg. Côté puissance, la F3 Pro E est équipée d’un moteur délivrant une puissance de 550 W en continu et développant 1 200 W en pic. Le mode Boost est particulièrement intéressant, et les accélérations très vives pour filer à 25 km/h. En montée, c’est un peu plus laborieux, mais pour les trajets urbains, la puissance est tout à fait suffisante.

Le freinage est par ailleurs très rassurant avec les deux disques à l’avant et à l’arrière, combinés à l’électronique. Puissant, ce freinage n’occasionne aucun blocage prononcé à l’arrière. Enfin, côté autonomie, la marque assure que sa trottinette peut atteindre 50 km à 25 km/h et 70 km à 15 km/h. De notre côté, nous avons calculé 33 km en conditions très favorables. Bien sûr, tout dépendra de l’état de la route, des conditions météorologiques ou encore de la vitesse choisie.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main de la Ninebot F3 Pro E.

