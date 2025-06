Test de l’Asus ROG Zephyrus G14 (2025) : petit format, gros bras

Si l’année dernière était l’occasion pour Asus de revoir en profondeur ses designs, l’année 2025 est surtout l’occasion d’optimiser un peu plus ses configurations. Le Zephyrus G14 de 2024 nous avait déjà convaincu pour sa capacité à intégrer énormément de puissance dans un si petit châssis… Mais qu’en est-il du modèle 2025, qui hérite de la nouvelle gamme RTX 50 ? Réponse dans notre test.

Fiche technique

Modèle Asus ROG Zephyrus G14 2025 (GA403WR) Dimensions 311 mm x 18,3 mm Définition 2880 x 1800 pixels Technologie d’affichage OLED Écran tactile Non Processeur (CPU) Ryzen AI 9 HX 370 Puce graphique (GPU) NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Mémoire vive (RAM) 32 Go Mémoire interne 1024 Go Apparence Plastique Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1570 grammes Profondeur 220 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Asus pour ce test.

Design

Qu’est-ce qui a changé esthétiquement sur le Zephyrus G14 de 2025 par rapport au modèle de 2024 ? La réponse est simple : rien. Absolument rien. Nous retrouvons toujours cette bande de LED personnalisable sur le capot, nous avons toujours le droit à un ordinateur épais de 1,6 centimètres (1,83 au point le plus épais), et toujours un poids de 1,6 kilogrammes assez marqué pour un ordinateur d’une diagonale de 14 pouces.

Mais bien sûr, nous sommes toujours sur un PC portable capable d’envoyer énormément de puissance. Ces « sacrifices » sont donc parfaitement naturels. Et même si l’inspiration prise sur le design Mercury de Razer se remarque toujours autant, il n’empêche que le Zephyrus G14 reste un PC portable séduisant capable aussi bien d’être sorti dans une réunion que dans une LAN. Si tant est qu’il existe encore des gens faisant des LANs, mais c’est un autre sujet.

Clavier et pavé tactile

Aucun changement non plus sur la configuration clavier. Nous sommes toujours sur des switchs chiclet assez classiques, avec tout de même une bonne course d’activation et un rebond sympathique. On n’attend pas une configuration mécanique sur ce format, et Asus ne la fournira toujours pas bien sûr.

Le pavé tactile offre à nouveau une immense diagonale pour le format étriqué du PC, et sa surface en verre est toujours aussi agréable à utiliser. En somme : on ne change pas une équipe qui gagne.

Connectique

À gauche, nous avons le droit au port d’alimentation propriétaire réversible, à un port HDMI 2.1, un port USB-C 4.0 (compatible Thunderbolt 3), un port USB A 3.2 Gen 2 et le combo jack. À droite, nous retrouvons un port USB-C 3.2 Gen 2, un port USB A 3.2 Gen 2 et un lecteur de cartes microSD.

Toujours la même configuration donc, qui est toujours aussi variée et pratique pour ce Zephyrus G14. On notera cette fois-ci l’intégration du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4, ce qui manquait auparavant.

Webcam et audio

Et à nouveau… aucun changement sur ce point. La webcam 1080p est toujours assez efficace, avec une bonne gestion des couleurs et de la dynamique, sans être transcendante pour autant.

Il en va de même pour la configuration audio, dont les haut-parleurs sont placés de chaque part du clavier. Le rendu est plutôt bon, avec des basses un peu plus marquées que la moyenne, même si les aigus mériteraient d’être un peu mieux traités. Nous sommes dans la moyenne haute du marché.

Écran

Pourquoi changer une équipe qui gagne, vraiment ? Nous nous retrouvons à nouveau devant une dalle OLED de 14 pouces supportant une définition de 2880 x 1800 pixels au ratio 16:10. Celle-ci nous offre à nouveau un taux de rafraîchissement de 120 Hz, soutenu par la certification NVIDIA G-Sync.

Sous notre sonde et avec le logiciel Calman Color Calibration de Portrait Displays, nous retrouvons une couverture de 173% de l’espace sRGB pour 116% de l’espace DCI-P3. La luminosité maximale est mesurée à 384 cd/m² en SDR, en diminution donc par rapport au modèle de 2024.

La température de couleurs moyenne est mesurée à 6171K, légèrement plus chaude que la norme NTSC à 6500K. Le delta e00 moyen est lui mesuré à 3,11, proche de la perfection, avec un écart maximal mesuré à 4,36 sur les tons bleus.

En HDR, nous retrouvons une luminosité maximale très plaisante de 633 cd/m² en pic, mais voilà… La luminance n’est pas particulièrement bien réglée. En résulte un delta e00 moyen de 7,24 en HDR, qui retombe à 2,83 lorsque les erreurs de luminance ne sont pas prises en compte. Sur les contenus HDR, la situation s’empire avec un delta e00 moyen de 9,65 qui repasse à 4,89 sans les erreurs de luminance.

Difficile donc de recommander le mode HDR, qui n’est de toute façon pas activé par défaut. Auquel cas, il faut considérer que nous restons sur une excellente dalle OLED qui a hélas perdu en luminosité entre les deux générations en SDR et qui mériterait une meilleure calibration en HDR. C’est là sa plus grande faiblesse.

Logiciel

A nouveau ce cher McAfee préinstallé, qui n’hésite vraiment pas à envoyer des pop-up de notifications pour faire peur à l’utilisateur sans aucune raison. Désinstallez à la minute où vous allumez votre ordinateur.

Sinon, nous retrouvons comme toujours le couple Armoury Crate et MyAsus. Le premier est toujours aussi bon pour contrôler rapidement le comportement de sa configuration, et s’est quelque peu affiné en découpant ses outils Aura sur une plateforme différente.

Le second est toujours efficace pour mettre à jour sa configuration, même si l’existence des deux paraît quelque peu superflu : pourquoi ne pas fusionner ?

Performances

Voilà le grand changement de cette année ! Le Zephyrus G14 de 2025 est propulsé par le SoC AMD Ryzen AI 9 HX 370, qui propulsait la seconde version du Zephyrus G16 2024 avant lui. Nous sommes un SoC de 12 cœurs et 24 threads pouvant turbo jusqu’à 5,1 GHz. Il est ici couplé à 32 Go de RAM LPDDR5X à 7500 MHz et 1 To de stockage en PCIe 4.0.

Mais surtout, nous avons ici l’intégration de la NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti mobile, un profil de performance plus élevé que le modèle de 2024 limité à la RTX 4070 au maximum. Cette année par contre, le TGP est ici de 110W, soit dans le cadre du maximum permis par NVIDIA sur cette puce. Pas de sacrifice de puissance pour tenir cette taille limitée ! C’est ici l’une des meilleures caractéristiques de la génération Blackwell sur mobile : l’optimisation de la consommation.

Notez par contre que le modèle RTX 5080 limite son TGP à 110W, dont la consommation maximale est normalement de 150W.

Benchmarks

Sur Cinebench 2024, nous retrouvons des scores de 926 points en multi core pour 117 points en single core. Qu’on se le dise : l’évolution n’est pas particulièrement marquante côté CPU, où les scores de puissance sont similaires avec la génération précédente, particulièrement en multi core. Rien de surprenant en considérant le format limité du châssis.

Sur 3DMark, l’évolution est beaucoup plus marquée. Les scores de 3965 points sur Speed Way pour 3493 points sur Steel Nomad sont en large augmentation par rapport au Zephyrus G14 de 2024, non seulement grâce à ce GPU plus puissant mais aussi le TGP débloqué. Une bonne chose. Nous sommes ici proche des scores d’une RTX 5060 Ti 16 Go en version bureau.

Enfin, sur le stockage, nous retrouvons tout simplement les bonnes performances d’un SSD en PCIe gen 4.

En jeu

Définition native (1800p) Black Myth Wukong Cyberpunk 2077 PT ON, DLSS4 Equilibré, FG x4 99 FPS 93 FPS PT ON, DLSS4 Equilibré, FG x0 31 FPS 29 FPS PT ON, DLSS OFF 13 FPS 11 FPS RT OFF, DLSS4 Equilibré, FG x4 124 FPS 180 FPS RT OFF, DLSS4 Equilibré, FG x0 41 FPS 72 FPS RT OFF, DLSS OFF 26 FPS 50 FPS

Nous retrouvons ici sensiblement les performances d’une RTX 5090 mobile sur la définition 4K avec la RTX 5070 Ti mobile sur une définition 1800p, soit « 3K ». Si le profil de performance est excellent, on recommandera tout de même aux joueurs de privilégier une définition 1080p, qui sur une diagonale de 14 pouces sera largement suffisante et permettra à la RTX 5070 Ti mobile d’envoyer des framerates bien plus optimisés, même en l’absence du DLSS.

Pour les créatifs

Sur les performances en photo, nous retrouvons un score de 77956 points. Sur les performances vidéo, nous arrivons à 48662 points. Nous sommes une nouvelle fois dans un profil de performance proche de la RTX 5060 Ti en version de bureau, bien que la photo soit en retrait ici.

Même constat sous Blender, l’outil de création 3D.

Refroidissement et bruit

Pas de surprise pour ce châssis : le Zephyrus G14 de 2025 devient vite chaud, très chaud. La coque envoie du 51°C sur de multiples endroits, mais on retiendra surtout que les ventilateurs tournent si vite que l’on peut ressentir la ventilation au travers du clavier. Lancé à fond, le PC est une petite fournaise… comme attendu. Il n’y a pas de miracle : une telle configuration doit forcément envoyer énormément de ventilation pour tenir. Et elle tient : ses performances maximales ne bougent pas de session en session.

Autonomie

L’Asus ROG Zephyrus G14 de 2025 intègre une batterie de 73 Wh, qui se recharge par le biais d’un bloc d’alimentation de 200W. Si la taille de la batterie ne bouge pas, le chargeur en lui-même gagne 20W de plus.

Sur une utilisation bureautique, écran réglé à 50% de luminosité, nous retrouvons une autonomie de 9 à 10 heures d’usage. Nous sommes donc essentiellement dans le même cadre que le modèle précédent, bien que ce dernier avait une petite heure d’utilisation de plus. Pour un PC de la sorte, l’optimisation est toujours assez impressionnante.

Prix et disponibilité

L’Asus ROG Zephyrus G14 de 2025 est vendu en France à partir de 3599 euros.