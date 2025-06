Test de l’Erazer Beast 16 X1 Ultimate : la puissance à prix sacrifié

Anciennement Medion, Erazer continue sa course avec le Beast 16 X1 Ultimate, prêt à se frotter à la concurrence des plus grands. Avec les bonnes armes ?

Medion n’était pas un « petit » acteur des PC portables. Erazer, le nouveau nom de cette même marque, ne l’est toujours pas… mais par rapport aux marques habituelles du milieu, il est difficile de le placer. Toujours est-il qu’avec le Beast 16 X1 Ultimate, il compte bien s’armer suffisamment pour faire un trou dans leurs portefeuilles clients… et dans le nôtre, aussi.

Fiche technique

Modèle Medion Erazer Beast 16 X1 Ultimate Dimensions 357 mm x 30 mm Définition 2560 x 1600 pixels Technologie d’affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Core Ultra 9 275HX Puce graphique (GPU) Nvidia GeForce RTX 5080 Mémoire vive (RAM) 32 Go Mémoire interne 2048 Go Apparence Plastique Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 2500 grammes Profondeur 245 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Erazer pour ce test.

Design

Erazer améliore sa conception d’appareil en appareil. Sur ce Beast 16 X1 Ultimate, nous retrouvons un châssis intégralement métallique très froid, très brut, dont les tranches sont franches sans être coupantes. Un choix esthétique réussi puisque maîtrisé, dans la tendance du moment de privilégier une certaine sobriété. Du moins, avec une limite, puisque l’avant du PC portable profite évidemment d’une bande LED personnalisable. Celle-ci n’est pas aussi diffuse que la plupart des concurrents : on voit très bien la séparation entre chaque lumière, ce qui n’apparaît pas aussi réussi que chez les autres. Une question de préférence.

Crédit photo : OtaXou

On ne pourra par contre pas lui tenir rigueur de son épaisseur, de 2,99 centimètres, ou de son poids, de 2,67 kilogrammes puisqu’il s’agit essentiellement de la norme aujourd’hui. Là où les anciens appareils d’Erazer pouvait parfois donner l’impression d’avoir dû faire un peu trop de sacrifice sur la qualité de fabrication, le Beast 16 X1 Ultimate fait assez d’effort pour nous satisfaire.

Clavier et pavé tactile

Nous sommes ici, comme souvent, sur une configuration chiclet tout à fait classique. Ceci étant dit, si la distance d’activation est efficace, le clavier manque de retour et la frappe est ressentie comme très molle. Plus molle même qu’un ultrabook, ce qui est utilisable sans être particulièrement confortable.

Crédit photo : OtaXou

Le pavé tactile n’offre pas autant de diagonale que la plupart de ses concurrents, mais reste tout à fait confortable à l’usage. On aurait cependant apprécié qu’il soit centré sur la configuration, plutôt que de laisser les touches de flèches prendre autant d’espace.

Connectique

À gauche, nous avons le droit à un port Ethernet 2.5 Gbps, un port USB C 3.2 Gen 2, un port USB A 3.2 Gen 2 et un combo jack. À droite, nous avons un lecteur de cartes SD plein format et deux USB-A 3.2 Gen 2. Au dos, nous pouvons retrouver un port HDMI 2.1, un mini DisplayPort 2.1a, un port Thunderbolt 4 et le connecteur spécial d’Erazer pour profiter d’un refroidissement liquide externe de la configuration (vendu séparément).

Une très large connectique où rien ne manque, c’est aussi simple que ça.

Webcam et audio

L’Erazer Beast 16 X1 Ultimate est équipé d’une webcam 1080p compatible Windows Hello. Sa gestion des couleurs n’est pas si mal, mais la gestion de la plage dynamique est assez mauvaise et l’ordinateur n’hésite pas à cramer l’image.

Nous ne nous attendions pas à grand-chose sur la partie audio, mais Erazer a fait quelques efforts notables ici. Certes, la scène est très limitée et les basses sont absentes, mais le son est d’ordre général bien plus respecté qu’auparavant. Il ne manque plus que de placer les haut-parleurs sur le dessus de la configuration, et nous serons satisfaits.

Écran

L’Erazer Beast 16 X1 Ultimate intègre une dalle Mini LED de 16 pouces offrant une définition de 2560 x 1600 pixels, soit un ratio 16/10. Cette dalle est traitée anti-reflet et supporte un taux de rafraîchissement maximal de 300 Hz.

Sous notre sonde et avec le logiciel Calman Color Calibration de Portrait Displays, nous retrouvons une couverture de 112% de l’espace sRGB pour 75% de l’espace DCI-P3. Un fait très décevant en prenant en considération que le DCI-P3 est désormais la norme, surtout dans cette catégorie de prix. La luminosité maximale est relevée à 546 cd/m², pragmatiquement bonne bien qu’éloignée de ce dont est capable le Mini LED, avec un ratio de contraste de 1234:1 plutôt bon.

Le delta e00 moyen mesuré s’élève à 1,35 avec un écart maximal de 3,32. Le tout avec une température de couleurs moyenne tout simplement exceptionnelle de 6505. Rares sont les écrans à être aussi bien calibrés, c’est donc d’autant plus dommage qu’il ne s’arrête qu’au sRGB.

Notez que l’ordinateur est réglé par défaut en SDR, et nous le comprenons bien. En HDR, la dalle Mini LED ne fournit pas plus de luminosité, mais ses courbes EOTF et de luminance sont atroces, conduisant à un delta E00 moyen de 16,48 impossible à recommander. Restez en SDR.

Logiciel

La faiblesse principale d’Erazer est à nouveau sur ce point logiciel. Alors oui, la présence du publiciel McAfee est toujours grinçante, mais c’est surtout le peu d’effort fait sur ce point par la marque qui ne passe pas alors que tous les autres font les efforts.

Disons-le clairement : le logiciel proposé par Erazer n’est pas intuitif, et peut s’avérer difficile à maîtriser. Il a tous les traits d’un logiciel de base vendu par un tiers chinois qui a été à peine personnalisé ou modifié. Mais il faut aussi être honnête : la plupart des logiciels de gestion de la sorte ne sont pas nécessaires puisqu’ils ne font qu’utiliser des raccourcis pour des fonctionnalités déjà intégrées à Windows.

Performances

L’Erazer Beast 16 X1 Ultimate est propulsé par l’Intel Core Ultra 9 275HX, le dernier SoC Intel à destination des configurations portables performantes qui nous offre 24 cœurs — 8 performances et 16 efficients — pour 24 threads pouvant turbo jusqu’à 5,4 GHz. Il est couplé à 32 Go de RAM DDR5 à 5600 Mhz, un classique, avec 2 To de stockage en PCIe Gen 5, une première ! Et surtout, nous retrouvons la NVIDIA GeForce RTX 5080 à son TGP maximal de 175W.

Benchmarks

Très bon point pour Erazer : sur notre benchmark Cinebench 2024, les scores de 1485 points en multi core pour 137 points en single core sont tout simplement les plus hauts que nous avons vu sur ce Ultra 9 déjà champion de sa catégorie.

Sur la partie graphique, les scores de 5637 points sur Speed Way pour 5237 points sur Steel Nomad nous montrent sensiblement le même point de vue que nous avons déjà eu sur la RTX 5080 mobile. Comprenez que nous sommes ici proche des performances d’une RTX 5070 de bureau.

La très bonne surprise de cet Erazer Beast 16 X1 Ultimate est qu’il s’agit du premier PC portable gamer que nous voyons adopter le nouveau format PCIe Gen 5, grâce à un SSD de la marque Phison. Si les scores que nous voyons ici ne sont pas proches des meilleurs sur cette nouvelle catégorie, ils dépassent de loin ce que le PCIe Gen 4 que nous connaissions jusque là.

En jeu

Définition native (1600p) Black Myth Wukong Cyberpunk 2077 PT ON, DLSS4 Equilibré, FG x4 158 FPS 166 FPS PT ON, DLSS4 Equilibré, FG x0 51 FPS 52 FPS PT ON, DLSS OFF 24 FPS 21 FPS RT OFF, DLSS4 Equilibré, FG x4 185 FPS 299 FPS RT OFF, DLSS4 Equilibré, FG x0 64 FPS 123 FPS RT OFF, DLSS OFF 43 FPS 88 FPS

La 5080 mobile continue de nous régaler en considérant qu’il s’agit ici de chiffres ressemblant très fort à ce qu’une RTX 4090 mobile nous offrait la génération précédente. C’est peut-être la puce mobile la plus intéressante cette année pour les RTX 50.

Pour les créatifs

Là encore, nous retrouvons essentiellement les mêmes performances qu’une RTX 4090 mobile ou une RTX 5070 de bureau. C’est excellent.

Refroidissement et bruit

Bien sûr, comme toujours… Nous n’avons pas cette puissance sans contrepartie. L’Erazer Beast 16 X1 Ultimate n’hésite pas à chauffer, quitte à atteindre 55°C à son port d’exhaust au dos, mais surtout en activant à fond des ventilateurs très bruyants.

Autonomie

L’Erazer Beast 16 X1 Ultimate intègre une batterie de 99Wh, le maximum permis dans la cabine d’un avion, avec un bloc d’alimentation standard de 420 watts. Ce bloc est assez particulier, puisque si Erazer fournit un câble gigantesque de la prise au bloc, le câble fixé au bloc lui-même qui va vers l’ordinateur est très court. Trop court pour se poser au sol lorsque le Beast 16 X1 Ultimate est posé sur une table, ce qui est assez frustrant. Un choix très étrange.

Crédit photo : OtaXou

Comme souvent sur des configurations similaires, cet Erazer est capable d’offrir entre 3 et 4 heures d’autonomie sur un usage bureautique avant de rendre l’âme. Malgré son format de 16 pouces plus portable, le Beast 16 X1 Ultimate annonce la couleur : il est avant tout là pour envoyer la sauce, et sa batterie est plus proche d’une protection contre les coupures de courant qu’autre chose.

Prix et disponibilité

Dans notre configuration de test, l’Erazer Beast 16 X1 Ultimate est vendu au prix de 3499 euros. Une version 5090 existe au prix de 4299 euros. À titre de comparaison, à configuration égale, un ROG Strix Scar 18 réclame 1100 euros de plus.