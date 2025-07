Test de l’Altyk L16F : pas mal, non ? C’est français

Altyk se fait progressivement connaître comme une petite étoile montante dans le milieu des PC portables. Avec un argument principal : être français. Alors certes, les PC eux-mêmes sont construits en Chine comme pour n’importe quel autre acteur, mais ce sont les ingénieurs de la marque qui les conçoivent et les dirigent. Surtout : le suivi est réalisé en France, et largement facilité.

Assez pour que l’Altyk L16F, le dernier modèle 16 pouces de la marque, trouve ses utilisateurs ? Heureusement, le produit en lui-même n’est pas en manque d’arguments.

Fiche technique

Modèle Altyk L16F-I3P16-N05 Dimensions 357 mm x 14 mm Définition 1920 x 1200 pixels Technologie d’affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Core i3-1220P Puce graphique (GPU) Intel UHD Graphics Mémoire vive (RAM) 16 Go Mémoire interne 480 Go Apparence Metal Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1760 grammes Profondeur 251 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Altyk pour ce test.

Design

L’Altyk L16F ne révolutionne pas les designs ultraportables modernes. Cependant, il réalise la formule de façon solide. Nous sommes sur un châssis entièrement en aluminium d’une épaisseur maximale de seulement 1,4 cm pour un poids de 1,75 kilogramme tout à fait gérable pour un ordinateur au format 16 pouces.

Crédit photo : OtaXou

Surtout, l’ultraportable d’Altyk a su éviter les écueils habituels des produits cherchant à toucher l’entrée de gamme. Comprenez qu’il est difficile de trouver des angles un peu trop tranchants sur cette configuration, qui sait rester sobre autant qu’élégante. Difficile de ne pas désigner les choix du constructeur comme une réussite sur ce point.

Crédit photo : OtaXou

Clavier et pavé tactile

Commençons maintenant à parler des points qui fâchent. Quand la plupart des constructeurs ont été capables d’améliorer la distance d’activation des touches chicklet portables classiques ces dernières années, l’Altyk L16F donne l’impression d’un retour en arrière. L’appui est extrêmement bref et offre extrêmement peu de retour, mais le châssis reste au moins solide. Sans compter que le pavé numérique intégré est assez large pour être confortable au quotidien, et que la configuration reste rétroéclairée.

Crédit photo : OtaXou

Le pavé tactile, d’une très large diagonale, est fait en plastique et continue d’offrir une très bonne glisse malgré tout. Seul un point n’est pas particulièrement réussi : le clic, très rigide, audible et plastique, qui trompe un peu l’illusion d’un PC portable moderne.

Connectique

À gauche, nous retrouvons un port HDMI 1.4, un port USB A 3.2 Gen 1, et deux ports USB-C 3.2 Gen 1 compatibles DisplayPort et charge. À droite, nous avons un second port USB A 3.2 Gen 1, un port USB A 2.0, un lecteur de cartes microSD et un port combo jack.

Crédit photo : OtaXou

Une connectique très large, qui n’est pas nécessairement de prime jeunesse, mais qui offre tout ce qu’il faut pour n’importe quelle situation. On aimerait voir les ports USB 2.0 complètement disparaître, surtout dans un contexte où les utilisateurs finaux ne seront pas forcément les plus éduqués sur la technologie et ne sauront pas faire la différence, mais rien ne vient réellement ternir cette conclusion malgré tout.

Crédit photo : OtaXou

Notez que le PC reste compatible avec le Wi-Fi 6E.

Webcam et audio

L’Altyk L16F intègre une webcam Full HD à 30 FPS tout ce qu’il y a de plus basique. Son rendu est quelque peu brûlé, et très bruité, mais les couleurs ont au moins tendance à être assez respectée. Au moins, la configuration propose la reconnaissance faciale en prime d’un lecteur d’empreintes pour Windows Hello.

Et côté audio… Ce n’est pas tout à fait la joie. Comme toujours sur cette catégorie de produit, il s’agit de la partie de la fiche technique qui se fait sacrifier sans crier gare. Outre la position des haut-parleurs, en dessous du châssis, nous avons ici un son qui n’est pas même au niveau des smartphones d’entrée de gamme. Aucun signal n’est vraiment respecté pour un rendu final très métallique. Utilisez un casque.

Écran

L’Altyk L16F intègre une dalle IPS LCD de 16 pouces de diagonale supportant une définition de 1920 x 1200 pixels, soit un ratio 16:10. Celle-ci propose un taux de rafraîchissement maximal de 60 Hz, basique mais toujours efficace selon l’usage. La dalle est traitée anti-reflet.

Sous notre sonde et avec le logiciel CalMAN de PortraitDisplays, nous retrouvons une couverture de 101% de l’espace sRGB pour 68% de l’espace DCI-P3, comme présenté par le constructeur lui-même. La luminosité maximale est mesurée à 325 cd/m² : très limite pour un PC portable si vous souhaitez l’utiliser en extérieur, même si le traitement anti-reflet est de bonne qualité ici. Le taux de contraste est mesurée à 1293:1, plutôt bon pour de l’IPS LCD.

La température de couleurs moyenne est mesurée à 6767 kelvins, légèrement trop froide, pour un delta e00 moyen de 2,48 excellent avec un écart maximal de seulement 5,61 sur les tons bleus clairs. Certes, nous sommes limités au sRGB, mais ce dernier est bien calibré. Pour de la bureautique, et uniquement de la bureautique, l’Altyk L16F offre ce qu’il faut.

Logiciel

Voilà un des traits les plus séduisants que partagent tous les PC portables d’Altyk : il n’y a rien à dire sur cette section. Absolument rien. Pourquoi ? Parce que certes, le constructeur fait confiance à Windows 11 pour gérer ses performances directement.

Mais surtout, SURTOUT, il n’intègre absolument AUCUNE applications publicitaires. Zéro. Nada. Rien à désinstaller, rien qui ne bouffe des ressources pour aucune raison : nous avons ici un Windows pur qui nous rappelle que l’OS n’est pas si lourd lorsqu’on ne l’encombre pas. Et qui évitera au passage les longues conversations avec parents et grands-parents au téléphone en cas de dépannage.

Raison de plus pour ne plus accepter ce genre de deal chez les autres constructeurs 100 fois plus gros qu’Altyk. Merci à lui.

Performances

L’Altyk L16F intègre un Intel Core i3-1220P, un SoC à 10 cœurs — 2 performances pour 8 efficients — pour 12 threads supportant une fréquence turbo de 4,4 GHz. Il propose également une partie graphique Intel UHD, pour nous rappeler qu’il s’agit ici d’un processeur de début 2022. Il est couplé à 16 Go de RAM en DDR4 à 3200 MHz, et un stockage de 512 Go en PCIe 4.0.

Benchmarks

Sous Cinebench 2024, nous retrouvons des scores de 422 points en multi core pour 93 points en single core. Bon, qu’on se le dise : nous ne sommes pas sur les ordinateurs portables très polyvalents des dernières générations. Mais notons tout de même que sur la bureautique, il est essentiellement équivalent aux dernières générations, et suffira donc largement.

C’est sur la partie 3D que nous sacrifions tout avec l’Intel UHD, très clairement mauvais avec un score de 748 points. Comprenez ici que vous pourrez afficher votre bureau sur un écran distant sans souci, oui, mais oubliez l’idée de faire du montage vidéo ou lancer des jeux même peu gourmands. Ce n’est pas exactement l’idée du PC de toute manière.

Côté stockage, excellente surprise : nous sommes vraiment sur le meilleur de ce que le PCIe Gen 4.0 a à offrir.

Refroidissement et bruit

Altyk a bien assuré cette partie. Même lancé à pleine puissance, l’Altyk L16F peine à se faire entendre avec ses ventilateurs qui savent rester discrets en toutes circonstances. Les températures du châssis sont également bien gérées, éloignées des zones importantes et ne dépassant pas 51°C.

Autonomie

Le PC portable intègre une batterie de 63,5 Wh qui se recharge par le biais d’un bloc d’alimentation de 65W fourni.

Crédit photo : OtaXou

Avec un usage bureautique classique, écran réglé à 50%, nous retrouvons une autonomie comprise entre 6 et 7 heures. Rien de tout à fait étonnant pour cette configuration, qui ne profite pas des dernières avancées des sytèmes x86 côté autonomie. C’est suffisant, bien que d’un autre âge désormais.

Prix et disponibilité

L’Altyk L16F dans notre configuration de test est vendu au prix de 649,95 euros. Vous pouvez également le retrouver en configuration Core i5 pour 749,95 euros.

Produit LDLC, il est également garantie 3 ans avec prise en charge locale dans les magasins de la marque sur le territoire français ou dans les ateliers nantais d’Altyk.