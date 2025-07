Cet appareil photo vraiment pas cher embarque non pas un, mais deux objectifs

La marque allemande Rollei a dévoilé un nouvel appareil photo compact vraiment pas cher et équipé d’un deuxième objectif pour les selfies

Le Rollei Powerflex X8 Dual Lens // Source : Rollei

C’est un appareil photo pour le moins original qui a été présenté cette semaine par la marque allemande Rollei cette semaine avec son Rollei Powerflex X8 Dual Lens.

Comme son nom l’indique, il s’agit ici d’un appareil photo compact doté non pas d’un seul objectif, mais de deux. En effet, en plus de l’optique classique équivalent 38-310 mm (f/1,8-2,6) associée à un capteur 1/2,8 pouce, on va retrouver, au dos de l’appareil, un module selfie. De quoi permettre de se prendre facilement en photo sans avoir à deviner le cadre, puisqu’on peut alors profiter du retour sur l’écran arrière.

La plupart des constructeurs d’appareils photo permettent désormais de se prendre en photo en selfie avec l’objectif classique associé au boîtier grâce à un système d’écran rotatif, qui vient passer par-dessus l’appareil ou sur le côté, mais ce n’est pas le cas de celui de Rollei.

Le Rollei Powerflex X8 Dual Lens // Source : Rollei

Il faut dire qu’on a affaire ici à un appareil particulièrement entrée de gamme, proposé à un prix de 299 euros.

Des caractéristiques pour le moins limitées

Du côté des caractéristiques, le petit capteur 1/2,8 pouce monte à une définition de 64 mégapixels, mais sa petite taille devrait logiquement induire un fort bruit numérique. Surtout, Rollei précise qu’il s’agit d’une définition obtenue par interpolation et que sans cette technique d’agrandissement, on arrive à une définition de base de 8 mégapixels.

Pour la vidéo, il en va de même, avec une fiche technique qui annonce jusqu’à 5K 25 p par interpolation, mais 4K 30p sans cette technique.

Outre le second objectif au dos du boîtier, le Rollei Powerflex X8 Dual Lens est surtout intéressant pour sa plage focale équivalent 38 à 310 mm. De quoi profiter d’un zoom x8 qui n’a pas grand-chose à envier aux objectifs d’appareil photo bridge.

Le Rollei Powerflex X8 Dual Lens est disponible dès à présent au prix de 299 euros.