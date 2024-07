Les bridges ne sont pas morts, cet appareil photo pas cher propose un zoom jusqu’à x60

Panasonic a dévoilé son nouveau bridge Lumix FZ82D, doté d'un zoom x60 pour un prix de moins de 500 euros.

Alors que les constructeurs photo ne semblaient proposer, ces dernières années, que des appareils hybrides à objectif interchangeable ou des modèles compacts experts, Panasonic a créé la surprise ce mardi en dévoilant un nouvel appareil photo de type bridge, le Panasonic Lumix FZ82D.

Pour rappel, tout comme les compacts, les bridges sont des appareils photo dont l’objectif est fixe et ne peut pas √™tre remplac√© par une autre optique. En revanche, ils se distinguent des mod√®les compacts par leurs objectifs avec une plage focale souvent superlative. Pour son nouveau¬† Lumix¬†FZ82D, Panasonic a ainsi int√©gr√© un objectif 3,58-215¬†mm. De quoi proposer, en √©quivalent plein format, un champ de vision √©quivalent √† 20¬†mm pour le grand-angle et jusqu’√† 1200¬†mm pour le t√©l√©objectif. L’ouverture est logiquement variable et, si elle est de f/2,8 sur le grand-angle, elle devra descendre √† au moins f/8,0 sur la plus longue focale.

Du c√īt√© du capteur photo, le Lumix¬†FZ82D est √©quip√© d’un capteur de 18,9¬†millions de pixels effectifs au format 1/2, 3″. Forc√©ment, pour compenser la tr√®s longue focale de l’objectif, le bo√ģtier profite √©galement d’une stabilisation optique.

Un appareil reprenant les caract√©ristiques d’un ancien bridge de Panasonic

Si ces caract√©ristiques vous disent quelque chose, c’est probablement parce que vous connaissez d√©j√† le mod√®le dont s’inspire ce Lumix¬†FZ82D. L’appareil photo reprend en fait les caract√©ristiques du pr√©c√©dent Lumix¬†FZ82 sorti en 2017. Il vient cependant am√©liorer la formule notamment au niveau de la vis√©e, avec un viseur Oled de 2,36¬†millions de points avec un facteur de grossissement de 0,74x — contre 1,66¬†million de points et un facteur de 0,46x pour la pr√©c√©dente version. Il en va de m√™me pour l’√©cran tactile de 3¬†pouces et 1,84¬†million de points, contre 1,04¬†million pour le pr√©c√©dent mod√®le.

Le nouveau Lumix¬†FZ82D assure par ailleurs une mont√©e en sensibilit√© de 80 √† 6400 ISO, une vitesse d’obturation allant jusqu’√† 1/16000 s en obturation √©lectronique et une rafale avec suivi d’autofocus de 6¬†images par seconde — 10¬†images par seconde sans suivi d’autofocus. Pour la vid√©o, l’appareil n’est pas en reste, puisqu’il est capable de tourner des s√©quences jusqu’en 4K √† 30p ou en Full HD √† 60p.

Prix et disponibilité du Lumix FZ82D

Le nouveau Panasonic Lumix¬†FZ82D sera disponible durant le mois d’ao√Ľt. Il sera propos√© en France au prix de 479¬†euros.