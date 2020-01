Boîtier full frame et zoom 83x : Nikon dévoile deux nouveaux appareils photo

Nikon a dévoilé deux nouveaux appareils photo de deux gammes différentes cette semaine. Le Nikon D780 est un boîtier reflex équipé d'un capteur full frame, tandis que le Coolpix P950 est un boîtier bridge avec un objectif proposant un zoom x83.

Cette semaine, Canon n’est pas le seul constructeur d’appareils photo à avoir lancé son nouveau boîtier haut de gamme, le EOS 1D X Mark III. Son concurrent Nikon a aussi dégainé ce lundi en dévoilant deux nouveaux appareils : un boîtier reflex expert, le Nikon D780, et un appareil photo bridge, le Nikon Coolpix P950.

Le Nikon D780, un nouveau boîtier full frame

Le nouveau boîtier Nikon D780 prend logiquement la relève du Nikon D750, un boîtier reflex avec capteur full frame qui a été lancé il y a déjà plus de cinq ans, en septembre 2014. Logiquement, le nouveau Nikon D780 reprend la principale caractéristique de cette gamme, à savoir un capteur full frame au format FX de 24×36 mm. Il est ici capable de capturer des clichés de 24,5 mégapixels et est associé à un processeur d’images Expeed 6. Du côté de l’autofocus, Nikon annonce 51 points en visée optique, et 273 en visée-écran grâce au mode Live View, avec suivi du visage et des yeux.

Le Nikon D780 propose également de belles performances en termes d’exposition avec une sensibilité pouvant aller de 100 à 51 200 ISO, et même 204 000 ISO en mode étendu. Pour la vitesse d’obturation, le boîtier peut monter jusqu’à une vitesse de 1/8000e de seconde. Enfin, le mode rafale mise lui aussi sur le mode Live View puisqu’il n’est capable de prendre que 7 images par seconde en visée standard, et 12 images par seconde en mode Live View avec l’écran inclinable de 3,2 pouces. Nikon mise également sur la vidéo avec son D780 puisque l’appareil est capable de capturer des vidéos en 4K 10 Bits à 30 FPS. Surtout, cette capture se fait sans recadrage et le boîtier vient en fait transformer l’image 6K de l’ensemble du capteur en image 4K.

Le Nikon D780 sera disponible à partir de la fin du mois de janvier. Il sera proposé en France sans objectif au prix de 2499 euros.

Le Nikon Coolpix P950, un zoom x83

Nikon ne s’est toutefois pas contenté de son nouveau boîtier reflex et a également présenté un nouvel appareil photo présenté comme un compact, mais que l’on pourra aisément ranger du côté des bridges. Le Nikon Coolpix P950 est en effet doté d’un objectif pour le moins imposant, équivalent 24-2000 mm (f/2,8-6,5). De quoi permettre un zoom x83 particulièrement profond. Outre l’objectif, l’appareil est doté d’un capteur de 16 mégapixels au format 1/2,3 pouces.

On retrouve par ailleurs un écran de 3,2 pouces orientable à 180 degrés en plus d’un viseur OLED de 2,36 millions de pixels. Pour la vidéo, le Nikon Coolpix P950 est capable de tourner des séquences 4K à 30 images par seconde. Enfin, il est capable de faire varier sa sensibilité de 100 à 1600 ISO, extensible jusqu’à 6400 ISO.

Le Nikon Coolpix P950 sera disponible en France au mois de février pour 899 euros.