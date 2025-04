Z5 II : Nikon dévoile un boîtier plein format qui allie performance et prix compétitif

Nikon a dévoilé son nouvel appareil photo hybride à prix relativement accessible, le Nikon Z5 II. Il profite de fonctions jusqu’à présent réservées aux modèles les plus haut de gamme de la marque.

Le Nikon Z5 II

Il aura fallu patienter plusieurs années, mais Nikon a finalement annoncé, ce jeudi, son nouvel appareil photo hybride plein format d’entrée de gamme, le Nikon Z5 II.

Il faut dire que le Nikon Z5 commençait à se faire vieillissant. Sorti en juillet 2020, il s’agissait du plus ancien appareil photo full frame de la marque japonaise. Entre temps, Nikon a multiplié ses références, notamment avec les modèles professionnels ou expert Nikon Z9, Nikon Z8 ou Nikon Z6 III.

Bonne nouvelle, le nouveau Nikon Z5 II ne se contente pas d’itérer à partir de la précédente génération, mais vient proposer des fonctions jusqu’à présent réservées aux appareils plus haut de gamme.

Le Nikon Z5 II

Concrètement, le boîtier est équipé d’un capteur plein format de 24 x 36 mm proposant une définition de 24,5 millions de pixels. Le capteur est par ailleurs rétroéclairé pour permettre une meilleure montée en sensibilité ISO et réduire le bruit numérique.

Comptez sur une sensibilité ISO native de 100 à 64 000 et de 100 à 51 200 en mode étendu. Le Nikon Z5 II profite par ailleurs d’un capteur stabilisé, avec la même technologie de stabilisation que le Nikon Zf, ainsi que du processeur Expeed 7, déjà utilisé sur les Nikon Z9, Z8, Z6 III et Zf. Ce processeur assure un autofocus trois plus réactif que sur le premier Z5, avec la détection de neuf types de sujets, y compris en basse lumière jusqu’à -10 stops d’exposition.

Le Nikon Z5 II

La rafale n’est pas en reste et le Nikon Z5 II est capable de proposer des séquences jusqu’à 10 images par seconde en RAW et 30 images par seconde en JPG.

Si le Nikon Z5 II se positionne surtout comme un boîtier photo, ses performances vidéo ne sont pas en reste avec la possibilité d’enregistrer en h.265 10 bits en interne, la prise en charge des formats N-log et N-RAW en interne et la possibilité de filmer en 4K 30p sans crop ou en 4K 60p avec recadrage 1,5x.

Le Nikon Z5 II

Enfin, concernant l’ergonomie, le Nikon Z5 II profite d’un viseur Oled montant jusqu’à une luminosité de 3000 cd/m², d’un écran LCD tactile sur rotule, de deux ports pour carte SD UHS-II, d’une entrée micro, d’une sortie casque et d’un mode permettant d’utiliser l’écran comme une touche fonction paramétrable pendant la prise de vue au viseur.

Prix et disponibilité du Nikon Z5 II

Le Nikon Z5 II sera disponible en France à compter du 24 avril. Il sera proposé nu, sans objectif, au prix de 1899 euros. Par ailleurs, Nikon va également proposer l’appareil en kit, à 2199 euros avec un objectif 24-50 mm (f/4-6,3) ou à 2499 euros avec une optique 24-70 mm (f/4).