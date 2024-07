Test du Nikon Z6 III : un appareil photo milieu de gamme qui a tout d’un pro

Peut ĂŞtre le plus attendu de la gamme Nikon Z, le Nikon Z6 III prend la suite des boĂ®tiers milieu de gamme de la firme nippone très au sĂ©rieux. Trois ans après la sortie d’un Z6 II qui avait Ă©tĂ© convaincant, mais pas rĂ©volutionnaire, le Z6 III reprĂ©sente le point d’Ă©quilibre de la gamme Z en offrant Ă la fois des performances professionnelles solides et une ergonomie particulièrement bien pensĂ©e, le tout Ă prix assez contenu. L’attente pour ce qui ressemble Ă un Nikon Zf plus ergonomique aura-t-elle Ă©tĂ© Ă nouveau rĂ©compensĂ©e ? Jetons nous sans plus tarder sur ce nouveau, et très attendu, Nikon Z6 III.

Nikon Z6 III Fiche technique

Modèle Nikon Z6 III Type d'appareil Hybride Format du capteur Full Frame Résolution capteur 26,79 Mpx Stabilisateur d'image Mécanique Définition enregistrement vidéo 6K @ 60p AF-S 120 FPS Écran orientable Oui Poids 670 g Fiche produit

Ce test a été réalisé à l’aide d’un appareil photo prêté par le constructeur.

Nikon Z6 III Design et ergonomie : un peaufinage qui fait la diffĂ©rence.Â

Si ce n’est clairement pas une rĂ©volution de design pour la marque japonaise, ce n’est pas moins un jeu des 7 diffĂ©rences qui est de mise pour voir les Ă©volutions de design sur ce Z6 III. Pourtant, ces petits dĂ©tails que nous allons voir ensemble font bien la diffĂ©rence lorsqu’il est question d’expĂ©rience sur le terrain. Avec des dimensions de 139 x 102 x 74 mm ( contre 134 x 101 x 70 mm pour le Z6 II ), le format de ce nouveau Z6 ne change que très peu, et c’est pour le mieux.

Conservant un volume gĂ©nĂ©reux et rassurant en main dans un format toujours aussi compact et fluide, le Z6 III parfait doucement la copie encore un peu plus. Reprenant un capteur plein format de 24,2 Mpx qu’on pouvait dĂ©jĂ retrouver sur le Z6 II ou le rĂ©cent Nikon Zf, l’ergonomie de ce nouveau Z6 III rend l’expĂ©rience totalement diffĂ©rente. Si on pouvait rĂ©sumer un Nikon Zf Ă un aspect et une expĂ©rience centrĂ©e sur le plaisir, on retrouve avec ce Z6 III l’efficacitĂ© au centre de la conception.

Sans pour autant mettre de cĂ´tĂ© toute forme de plaisir d’usage, on sent dans ce nouvel appareil photo tout le savoir-faire de Nikon dans la photographie plein format, animalière ou sportive. Sans en reprendre la taille ni le poids, ce Z6 III se rapproche en termes d’ergonomie des excellents Z8 ou Z9 que l’on avait pu tester. Avec peu d’Ă©volution sur les commandes de la face supĂ©rieure, on retrouve sur ce Z6 III l’habituelle roue PSAM ainsi qu’un bouton ISO; EV et REC. Avec un poids de 760 g ( contre 705 g pour le Z6 II ou 910 g pour le Z8 ), l’Ă©quilibre en main s’avère excellent, y compris avec des zooms de taille moyenne comme avec l’objectif NIKKOR Z 70-200 mm f/2,8 VR S — bien que ce boĂ®tier tire pleinement parti de ses capacitĂ©s accompagnĂ© d’optiques Ă focale fixe de petites et moyennes tailles (notre test ayant Ă©tĂ© effectuĂ© avec le NIKKOR Z MC 105 mm f/2,8 VR S et le 70-200 mm citĂ© prĂ©cĂ©demment).

Comme laissĂ© entendre plus haut, la prise en main de la poignĂ©e est juste excellente pour ce niveau de compacitĂ©. Il en va de mĂŞme pour le repose-pouce sur la face arrière de l’appareil. Ă€ eux deux, la prise en main Ă une seule main est très confortable et assurĂ©e, qu’importe l’optique associĂ©e (toujours dans la limite du raisonnable). Pour ce qui est de l’accès aux boutons et molettes, mĂŞme rengaine, une dĂ©monstration du savoir-faire de la marque, sans rĂ©volution. Nous reviendrons dessus dans la partie dĂ©diĂ©e.

Du cĂ´tĂ© du boĂ®tier, on retrouve une coque en alliage de magnĂ©sium et de fibre de carbone toujours très rĂ©ussie bĂ©nĂ©ficiant d’une tropicalisation (rĂ©sistance Ă l’eau et Ă la poussière, avec un fonctionnement assurĂ© jusqu’à -10 °C). Pour la partie connectique, boĂ®tier pro oblige, on retrouve tout le nĂ©cessaire avec un port CFexpress type B et 1 port pour carte SD UHS-II pour le stockage sur la partie droite du boĂ®tier.

En outre, on retrouvera sur le cĂ´tĂ© du boĂ®tier opposĂ© un port USB-C pour la recharge et le transfert de donnĂ©es, un port HDMI type A (nouveautĂ© absente du Nikon Z6 II), ainsi qu’une prise casque et micro, toutes deux en Jack 3,5 mm. Enfin, une entrĂ©e ligne est Ă©galement de mise pour brancher d’autres accessoires audio.

Pour ce qui est de la batterie, on retrouve le mĂŞme modèle EN-EL15c que sur le Z8, Z9 ou le Zf, offrant environ 400 vues d’autonomie, avec une possibilitĂ© de recharge en USB-C (câble fourni dans la boĂ®te) ou via un chargeur externe (disponible Ă l’achat sĂ©parĂ©ment). Enfin, pour les dĂ©sireux d’une extension de batterie et de grip, une poignĂ©e MB-N14 est Ă©galement disponible en option, doublant globalement l’autonomie pour 399 euros supplĂ©mentaires.

Nikon Z6 III VisĂ©e : une nouvelle dĂ©finition de la visĂ©eÂ

Pourvu d’un tout nouveau viseur Quad OLED, 5,76 Mpts (contre 3,68 Mpts prĂ©cĂ©demment), c’est une grosse nouveautĂ© pour la gamme Z que l’on retrouve sur ce Z6 III. Faisant un bond en dĂ©finition et en luminositĂ©, ce viseur est Ă©galement capable de couvrir le DCI-P3, offrant une capacitĂ© accrue d’affichage des couleurs pour toujours plus de rĂ©alisme. Au sein du monde des boĂ®tiers plein format, ce viseur se place parmi les meilleurs du marchĂ©, avec une colorimĂ©trie et luminositĂ© assez exceptionnelle, seulement dĂ©passĂ© par quelques-uns en termes de dĂ©finition comme celui du Sony A9 III (qui le devance avec une dĂ©finition exceptionnelle de 9, 44 Mpts).

Ceci dit, il bĂ©nĂ©ficie d’un taux de rafraĂ®chissement Ă 120 Hz (sauf lors des rafales supĂ©rieures Ă 20 i/s oĂą l’Ă©cran passe automatiquement Ă 60 Hz) et d’une nouvelle luminositĂ© record de 4000 cd/m2. Des performances supĂ©rieures aux « seulement » 3000 cd/m2 des Nikon Z8 et Z9. Ces chiffres se traduisent par un Ă©vident gain de confort lors de l’utilisation du viseur et une amĂ©lioration du ressenti colorimĂ©trique, mais ne sont pas une rĂ©volution pour autant, sans effet « Wahou ».

Du cĂ´tĂ© de l’Ă©cran, on retrouve un moniteur tactile, orientable de 3,2 pouces pour 2,1 Mpts. Une autre rĂ©ussite pour la navigation et la prise de vue qui manquait beaucoup sur les boĂ®tiers de la gamme Z prĂ©cĂ©dant le Nikon Zf, qui inaugurait les Ă©crans sur rotule chez le constructeur. Pivotant sur deux axes, l’affichage s’avère très fidèle sur la colorimĂ©trie dès la sortie du boĂ®tier et peut ĂŞtre utilisĂ© dans toutes les conditions lumineuses pour la navigation ou la prise de vue, y compris en vlog.

Nikon Z6 III Contrôle et navigation : une recette toujours aussi efficace

Disposant toujours de deux touches personnalisables et de ses menus iconiques, les réelles nouveautés se retrouvent davantage dans les placements de boutons qui ont subtilement évolué sur cette itération. Nikon a ainsi inversé le placement des boutons de sélection de prise de vue et le bouton de lecture pour adhérer à ce que fait la concurrence, cette nouveauté (bien que subtile) est vraiment bienvenue, se faisant vraiment ressentir dans un flux de travail professionnel.

Hormis ce petit changement, on retrouve, sur le sommet du boiter, l’Ă©cran secondaire agrandi, avec un bouton pour activer le rĂ©troĂ©clairage Ă cĂ´tĂ©, ainsi que le dĂ©placement du logo sur la face supĂ©rieure. AjoutĂ© à ça, un joystick est toujours prĂ©sent pour dĂ©placer le collimateur lors de la visĂ©e Ă l’Ĺ“illeton ; un atout qu’on Ă plaisir Ă voir prĂ©sent sur les boĂ®tiers de milieu de gamme.

Sans renouveau du cĂ´tĂ© des menus, on retrouve la mĂŞme facilitĂ© de navigation tant au tactile qu’au trèfle, toutes deux disponibles par dĂ©faut. En outre, on retrouve toujours le bouton « i » sur la face arrière, permettant un accès rapide aux principaux rĂ©glages du boĂ®tier (personnalisable) que ce soit sur l’Ă©cran ou dans le viseur.

Nikon Z6 III QualitĂ© d’images : un nouveau capteur « semi-empilé »

MĂŞme si le capteur photo semble repris du celui du Zf avec ses 24,5 Mpx, il n’en est rien. Si Nikon conserve ce bon Ă©quilibre poids/dĂ©finition avec des capteurs plein format autour des 20-25 Mpx, c’est du cĂ´tĂ© de la conception de la cellule qu’il faut se pencher. Avec son nouveau capteur plein format CMOS BSI 24,5 Mpx nommĂ© sommairement « semi-empilé », Nikon inaugure une nouvelle architecture de cellule. Cela se traduit par une rĂ©organisation des circuits Ă©lectroniques permettant, selon Nikon, une vitesse de balayage jusqu’Ă 3,5 x plus rapide que celle du Z6 II.

Pour faire simple, les couches de circuits Ă©lectroniques sont dĂ©sormais placĂ©es au-dessus et en dessous de la couche de pixels. Outre la vitesse de balayage, c’est Ă©galement du cĂ´tĂ© du rolling shutter que cette nouvelle architecture fait ses preuves avec une forte diminution constatĂ©e lors des prises en vue (en obturateur Ă©lectronique) ainsi qu’une rafale amĂ©liorĂ©e Ă 20 i/s au format RAW et Ă 60 i/s en JPEG en full cadre et avec suivi autofocus ! De belles performances qui s’avère surprenantes alors le Z6 III n’est pas Ă©quipĂ© d’un capteur Ă global shutter — chose qui l’aurait rendu significativement plus cher.

AssociĂ© Ă ce nouveau capteur, on retrouve le fameux processeur Expeed 7, toujours très performant, ayant dĂ©jĂ fait ses preuves sur le Z9, Z8 ou encore le Zf. Le couple offre des performances particulièrement convaincantes et surprenantes sur ce segment tarifaire (le meilleur rapport qualitĂ©-prix restant le Zf du point de vue prix/performances ). Il se rapproche une nouvelle fois grandement de ce qu’on peut retrouver sur le Z8 ou le Z9, sans pour autant atteindre les capacitĂ©s de capteurs totalement empilĂ©s pour ce qui est du rolling shutter et des effets de blackout sur l’Ă©cran du viseur. On retrouve Ă©galement sur ce Z6 III le mode prĂ©dĂ©clenchement, que l’on avait dĂ©jĂ testĂ© sur le Zf, le Z8 et le Z9, avec une rafale 60 i/s en JPEG (ou 120 i/s avec un crop Dx) jusqu’à 1 seconde.

Pour sa sortie, le Nikon Z6 III est vendu avec trois kits différents. Autre que boîtier nu, on le retrouve avec le Nikkor Z 24-70 mm f/4 S, le Nikkor Z 24-200 mm f/4-6,3 VR ou encore le Nikkor Z 24-120 mm f/4 S. Ces trois objectifs offrant de belles performances cohérentes avec le boîtier tout en conservant un équilibre prix/ performances raisonnable pour ne pas faire exploser le budget. Les plages focales du 24-200 et du 24-120 permettent de tirer profit de la polyvalence du Z6 III à moindre coût.

800 ISO 3200 ISO 6400 ISO 12 800 ISO 25 600 ISO 51 200 ISO 64 000 ISO

ÉquipĂ© du mĂŞme processeur Expeed 7 citĂ© prĂ©cĂ©demment, on retrouve des performances similaires dans la montĂ©e en ISO, allant de 100 Ă 64 000 ISO extensibles Ă 50-204 800 ISO. Sur le terrain, le bruit numĂ©rique et chromatique apparait doucement Ă partir de 6400 ISO tout en restant utilisable jusqu’Ă 12 800 ISO. Ă€ partir de 25 600 ISO, le bruit se fait très prĂ©sent et dĂ©grade franchement l’image.

Nikon Z6 III Performances : on dépasse le Zf.

Les performances de ce Z6 III sont clairement au rendez-vous. Avec son autofocus hybride à détection de phase et de contraste, on retrouve des performances similaires à celle du Z8, Zf et Z9 avec un suivi 3D toujours aussi aiguisé pour tous les types de sujets humains, véhicules ou animaux.

La seule diffĂ©rence majeure vis-Ă -vis de ces ainĂ©s restant le nombre de collimateurs qui se limite sur ce Z6 III Ă 273 contre 493 pour le Z8 et Z9 du fait de la meilleure dĂ©finition de leurs capteurs. Pour ce qui est de la couverture, la zone AF couvre 88 % en vertical et 96 % en horizontal ; une progression face Ă un Z6 II dont la couverture du capteur Ă©tait de 90 %. Ă€ l’usage, les points AF sont Ă©videmment sĂ©lectionnables au tactile ou via le joystick dans diffĂ©rents modes. Comme sur les autres boĂ®tiers Ă©quipĂ©s de l’Expeed 7, on retrouve un suivi très prĂ©cis des humains (corps, visage, yeux) ainsi que des animaux (chiens, chats, oiseaux) ou encore des vĂ©hicules (voitures, motos, trains, avions).

Les performances sont Ă©galement similaires avec une plage dynamique de -10 Ă 19 IL, ce qui n’est pas pour nous dĂ©plaire, avec un suivi très prĂ©cis qu’importent les conditions lumineuses — exception faite dans les situations de foule ou de fortes prĂ©sences humaines dans lesquelles l’autofocus a tendance Ă avoir logiquement du mal Ă garder le mĂŞme sujet au point.

Comme abordĂ© prĂ©cĂ©demment, la nouvelle architecture de capteur offre des performances particulièrement satisfaisantes sur ce segment tarifaire, avec des effets de rolling shutter fortement rĂ©duits (surtout en JPEG) et une rafale sans recadrage Ă 14 i/s en obturateur mĂ©canique et 20 i/s avec suivi AF en obturation Ă©lectronique (jusqu’à 60 i/s en JPEG et 120 i/s en JPEG au prix d’un crop x1,5 Ă 11 Mpx). Ă€ l’usage, les performances sont juste excellentes, tant dans le suivi du sujet que la quantitĂ© de perte dues au rolling shutter. Des performances qui ne surprennent plus tant elles Ă©taient dĂ©jĂ excellentes sur les autres boĂ®tiers rĂ©cents de la marque.

Embarquant les batteries EN-EL15c, les performances annoncĂ©es sont quelque peu en deçà de nos tests avec une estimation de 360 vues tandis que nos tests montent aisĂ©ment Ă plus de 400 vues. Bien que la recharge soit possible via le port USB-C sur secteur, il est Ă noter que le boĂ®tier supporte la charge par batterie externe (si tant est qu’elle offre un dĂ©bit suffisant pour ĂŞtre dĂ©tectĂ© par le boĂ®tier). Enfin, pour ce qui est de la chauffe, celle-ci est très bien gĂ©rĂ©e, bien que la batterie ait tendance Ă fondre. On vous conseille d’ailleurs très fortement l’usage de cartes Cf Express pour maximiser les performances de votre rafale au Z6 III.

Nikon Z6 III Qualité vidéo : PRO photo, mais aussi presque PRO vidéo

Nikon n’oublie pas les amateurs et professionnels de la vidĂ©o avec ce Z6 III. Capable d’enregistrer jusqu’en 6K 60 i/s N-RAW 12 bits et en Apple ProRes Raw HQ 30 i/s 12 bits, les performances vidĂ©o ne sont pas en reste. Permettant les captations en N-Log ou HLG, ce Nikon Z6 III est Ă©galement capable de saisir des ralentis Ă 120 i/s en 4K (au prix d’un crop DX ) ou mĂŞme Ă 240 i/s ( au prix d’un crop plus prononcĂ©, en Full HD cette fois). Le ProRes 4:2:2 HQ est Ă©galement de la partie jusqu’en 5,4 K.

Du cĂ´tĂ© des fonctionnalitĂ©s vidĂ©o, on retrouvera une excellente stabilisation Ă©lectronique, un double ISO natif Ă 800 et 6400 ISO, ainsi qu’une nouvelle fonction de zoom Ă haute rĂ©solution, permettant d’obtenir un recadrage sans perte de qualitĂ©, Ă partir du flux 6K, de 1,4 x vers de la 4K ou 2x vers du Full HD, le tout avec avec 11 vitesses de zoom possibles en interne. Pour la durĂ©e d’enregistrement, celle-ci n’est pas limitĂ©e et le boĂ®tier tient aisĂ©ment 2 h Ă 2 h 30 d’enregistrement en 4K Ă 60 i/s sans surchauffer.

AjoutĂ© Ă cela, des fonctions bien connues comme les zebras, waveformes, la crĂ©ation de proxy en RAW ou encore le cadre Rec, sont de la partie pour fournir une expĂ©rience complète aux vidĂ©astes. Seul gros point noir au tableau : le Nikon Z6 III ne supporte pas l’enregistrement sur disque dur externe SSD. Un point regrettable quand on voit les belles capacitĂ©s dont est dotĂ© ce boĂ®tier très polyvalent. Comme pour les rafales photo, nous vous conseillons vivement l’usage de cartes type Cf Express pour tirer pleinement parti des capacitĂ©s assez impressionnantes d’enregistrement de boĂ®tier (sur son segment tarifaire) et compte tenu de cette incapacitĂ© d’enregistrer sur support externe.

Nikon Z6 III Prix et disponibilité du Nikon Z6 III

Le Nikon Z6 III est disponible dès à présent au tarif de 2999 euros boîtier nu. Également disponible en kit, on le retrouvera avec le Nikkor Z 24-70 mm f/4 S au prix de 3629 euros, le Nikkor Z 24-200 mm f/4-6,3 VR au prix de 3839 euros ou encore avec le Nikkor Z 24-120 mm f/4 S au prix de 3949 euros.