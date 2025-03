Test du Nikon Z50 II : un appareil photo accessible qui en a sous le capot

Le Nikon Z50 II et le NIKKOR Z 40mm f/2 SE

InitiĂ© Ă l’horizon 2020, le renouveau de Nikon sur le segment de la photographie hybride avait dĂ©marrĂ© fort avec son Z9, progressivement suivi du Z8, Zf et du Z6 III. Poursuivant sur sa lancĂ©e, le constructeur japonais pose enfin la dernière pierre Ă l’Ă©difice sur son segment APS-C, avec un Z50 II aux allures de mini Z6 III. Un boitier Ă l’allure très prometteuse et sage… voire peut-ĂŞtre un peu trop ? Coup d’Ĺ“il sur le nouveau venu.

Nikon Z50 II Fiche technique

Modèle Nikon Z50 II Type d’appareil Hybride Format du capteur APS-C RĂ©solution capteur 20,9 Mpx Stabilisateur d’image Non DĂ©finition enregistrement vidĂ©o 4K@60fps AF-S 30 FPS Écran orientable Oui Poids 495 g Fiche produit

Ce test a été réalisé à l’aide d’un appareil photo prêté par le constructeur.

Nikon Z50 II Design et ergonomie : Un mini Z6 III

Reprenant la mĂŞme philosophie que le Z6 III, ce petit Z50 II ressemble pour ainsi dire, Ă©normĂ©ment Ă son prĂ©dĂ©cesseur. Avec des dimensions de 127 x 97 x 665 mm pour 520 g, on peine Ă voir une vraie Ă©volution Ă l’Ĺ“il nu. NĂ©anmoins, c’est lors de la prise en main que tout se rĂ©vèle.

l’arrière du Nikon Z50 II et sa poignĂ©e arrière

Avec sa nouvelle poignĂ©e plus creusĂ©e rappelant une nouvelle fois ses aĂ®nĂ©s pleins formats, la prise en main du petit APS-C est exemplaire, rappelant les sensations que l’on retrouvait sur les anciens appareils reflex de la marque. CĂ´tĂ© poids, la compacitĂ© du boĂ®tier, associĂ©e Ă une petite optique Ă focale fixe, comme les 40mm f/2 (plein format) ou le 24 mm f/1.7, font de ce couple un appareil tout Ă©quipĂ© polyvalent sous la barre des 700g.

MĂ©langeant arrĂŞtes anguleuses et bords arrondis gĂ©nĂ©reux, la prise en main de ce petit Z50 II est une grande rĂ©ussite, assurant confiance pour les prises de vues Ă une main, mĂŞme Ă©quipĂ© d’un zoom Ă fort dĂ©battement comme le NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR ou le gigantesque NIKKOR Z DX 28-400mm f/4-8 VR. L’accessibilitĂ© aux boutons est excellente, avec des sensations se rapprochants grandement de celles son aĂ®nĂ©, le Nikon Z6 III, en amĂ©liorant significativement la copie de son prĂ©dĂ©cesseur.

La face supérieur du NIKON Z50II

On notera pour seul changement majeur l’apparition bienvenue d’un bouton « Picture control » entre la molette arrière et le bouton de rĂ©glage des ISO, permettant de faciliter l’usage des filtres de prise de vue, notamment le noir & blanc.

Bien qu’ayant fait le choix d’un chassis en magnĂ©sium, assurant la soliditĂ© et la longĂ©vitĂ© du boĂ®tier, Nikon fait l’impasse sur les matĂ©riaux onĂ©reux pour son milieu de gamme APS-C, en composant son dernier nĂ© de plastique. MalgrĂ© tout, celui-ci est assurĂ© comme Ă©tant rĂ©sistant aux intempĂ©ries et Ă la poussière. Un point positif pour ce genre de petits boĂ®tiers souvent exempts de tropicalisation.

les connectiques du Nikon Z50 II

Du cĂ´tĂ© des connectiques, le Z50 II est bien fourni, avec un ensemble très complet. Sur sa partie gauche, on retrouvera un port micro et casque ainsi qu’un micro HDMI. Un port USB-C servant Ă la recharge du boĂ®tier ainsi qu’au transfert de donnĂ©es est Ă©galement disponible.

Le logement batterie pour EN-EL25a et sa carte mémoire UHS-II du Nikon Z50 II

Concernant le stockage, un unique port SD UHS-II est accessible sous le boĂ®tier aux cĂ´tĂ©s de la nouvelle batterie EN-EL25a, censĂ©e amĂ©liorer l’autonomie d’environ 10 %. Celle-ci est rechargeable via le port USB-C de l’appareil ainsi que via un boĂ®tier de charge externe vendu sĂ©parĂ©ment.

Nikon Z50 II VisĂ©e : ( Très ) compact mais lumineux !Â

Toujours Ă©quipĂ© d’un viseur OLED de 2,36 Mpts, le viseur Ă©lectronique du nouveau Z50 II ne gagne pas en taille ou en confort, mais en luminositĂ© ! Avec ses 1000 cd/m² ( contre 500 cd/m² sur l’ancien modèle ), le petit viseur compact gagne Ă©normĂ©ment en lisibilitĂ©, notamment en conditions lumineuses compliquĂ©es.

le flash pop-up du Nikon Z50 II

Satisfaisant en terme de fluiditĂ© et de dĂ©finition, on regrettera tout de mĂŞme l’absence de gain de dĂ©finition qui aurait fait beaucoup de bien Ă ce petit viseur. Seul appareil Ă en ĂŞtre encore Ă©quipĂ©, le Z50 II est toujours Ă©quipĂ© du petit flash pop-up, mais cette fois-ci dans un format plus compact.

les placements de boutons sur la face arrière du Nikon Z50 II



Du cĂ´tĂ© de l’Ă©cran arrière tactile, le changement est de taille ! TerminĂ© l’Ă©cran sur charnière, avec l’arrivĂ©e attendue de la rotule 3 axes. Conservant nĂ©anmoins sa dĂ©finition de 1,04 Mpts sur 3,2 pouces, le gain de confort est particulièrement notable pour les prises de vues sans viseur, dĂ©lestant enfin Nikon de cette critique rĂ©pĂ©titive sur l’absences de rotule pour l’ensemble de son parc de boĂ®tiers photos.

L’Ă©cran sur rotule du Nikon Z50 II

Compatible pour le vlog et lumineux, l’Ă©cran s’avère agrĂ©able et lisible dans la majoritĂ© des situations, permettant tant les prises de vues que la navigation dans les menus, tout en pouvant ĂŞtre rangĂ© de revers pour le protĂ©ger en dĂ©placement. Ă€ noter, les prises de vues verticales seront nĂ©anmoins uniquement possible via le mode photo. Un petit manque regrettable tant ce boĂ®tier pourrait s’avĂ©rer pratique pour la captiation de formats verticaux courts.

Nikon Z50 II ContrĂ´le et navigation : l’Ă©volution discrète mais efficace

Comme mentionné plus haut, on ne retrouve pour seule grosse différence sur ce nouveau Z50 II que le bouton « Picture Control » sur la face supérieure.

Les nouveaux placements de commandes sur la face supérieure du Nikon Z50 II

Toujours Ă©quipĂ© de deux touches de personnalisations Fn1 et Fn2 (associĂ©s en paramètres d’usine au mode autofocus et Ă la balance des blanc), on retrouve les mĂŞmes deux roues crantĂ©es ainsi que les trois boutons Rec, ISO et compensateur d’exposition, alignĂ©s dĂ©sormais derrière le dĂ©clencheur, se rapprochant de ce qu’on retrouve sur les boĂ®tiers full frame de la marque.

Les menus inchangés de Nikon sur le Z50 II

Pour ce qui est des menus, pas de changement chez le fabricant japonais. Dans cette mĂŞme idĂ©e, un nouveau bouton dĂ©diĂ© au rĂ©glage de la rafale fait Ă©galement son apparition au mĂŞme emplacement que sur le Z6 III. En terme de navigation pure, on retrouve la mĂŞme facilitĂ© tant au tactile qu’au trèfle, toutes deux disponibles par dĂ©faut. En outre, le bouton « i » sur la face arrière est toujours de la partie, permettant un accès rapide aux principaux rĂ©glages du boĂ®tier (personnalisable) que ce soit sur l’Ă©cran ou dans le viseur. Une fois n’est pas coutume, on ne retrouvera pas de joystick sur cette itĂ©ration APS-C. L’option Ă©tant toujours rĂ©servĂ©e aux monture pleins format de la firme.

Nikon Z50 II QualitĂ© d’images : Du neuf avec du vieux

Reprenant le capteur CMOS de 20 Mpx ni rétroéclairé ni empilé, Nikon fait un peu les fonds de tiroir pour optimiser le prix de vente de son nouvel APS-C.

La finesse de la colorimétrie en conditions lumineuses compliquées du Nikon Z50 II

Non stabilisĂ©, ce capteur n’est pas foncièrement mauvais et assure des clichĂ© de qualitĂ© et tout en revĂŞtant une bonne colorimĂ©trie fiable. Il en rĂ©sulte des fichiers de 5568 x 3712 pixels, possĂ©dant une latitude de recadrage modĂ©rĂ©e mais satisfaisante.

Pour aller plus loin

Tout comprendre des capteurs de vos appareils photo et smartphones

Côté chiffres, des Raws sans perte pesant autour des 30 Mo et des Jpeg autour des 7 Mo sont à compter, ce qui reste une taille raisonnable due à la taille du capteur. Bien que celui-ci ne soit pas plus défini, comme sur le Canon EOS R50 et ses 25,5 Mpx ou encore le Fujifilm X-M5 et ses 26 Mpx, vendus dans la même gamme de prix, les fichiers sont de qualités et supportent un recadrage de 50 à 100 %.

la capacité de crop importante en conservant les détails du Nikon Z50 II ( crop x1,5)

MalgrĂ© ces quelques points d’amertumes, c’est en se penchant du cĂ´tĂ© du processeur que le sourire revient. Si Nikon nous avait agrĂ©ablement surpris en intĂ©grant son excellent EXpeed 7 sur tous ses boĂ®tiers plein format, heureuse est la dĂ©couverte de le retrouver jusqu’Ă son entrĂ©e de gamme APS-C.

Toujours très performant, et ayant dĂ©jĂ fait ses preuves sur le Z9, Z8 ou encore le Zf, le couple offre des performances particulièrement convaincantes faisant reconsidĂ©rer ce capteur qu’on aurait pu bouder dans un premier temps. Se rapprochant une nouvelle fois grandement de ce qu’on peut retrouver sur le Z8 ou le Z9, les performances ne sont tout de mĂŞme pas du mĂŞme calibre Ă cause des capacitĂ©s du capteur, ni empilĂ© ni rĂ©tro Ă©clairĂ©. On retrouvera notamment du rolling shutter bien visible en obturateur Ă©lectronique et des effets de banding suivant les types d’Ă©clairages.

ProposĂ© en kit avec le Nikkor Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR, nous avons de nĂ´tre cĂ´tĂ©, oscillĂ© entre ce petit 16-50mm et un objetif Ă focale fixe, le Nikkor Z DX 24mm f/1,7, afin de maintenir un maximum de compacitĂ© lors de nĂ´tre test. MĂŞme si le capteur affiche la mĂŞme plage ISO que son prĂ©dĂ©cesseur, l’arrivĂ©e du Expeed 7 fait pourtant la diffĂ©rence dans le rendu de la montĂ©e en bruit numĂ©rique.

le grain léger et maîtrisé à 800 ISO du Nikon Z50 II

Offrant une image quasi parfaite jusqu’Ă 800 ISO, plage Ă partir de laquelle on sent une montĂ©e progressive du bruit, ce petit Z50 II s’en sort particulièrement bien jusqu’Ă 3200 ISO; avant de perdre en superbe de façon plus franche, Ă partir de 6400 ISO.

La colorimĂ©trie restant un atout de ce capteur, la montĂ©e de bruit ne gĂŞne pas vraiment la fiabilitĂ© des couleurs jusqu’au palier raisonnable de 12 800 ISO, moment Ă partir duquel les dĂ©tails disparaissent aussi peu Ă peu. Ă€ ce stade, l’image se dĂ©grade irrĂ©mĂ©diablement jusqu’Ă 204 800 ISO Ă©tendu, plage Ă laquelle la photo n’est franchement plus exploitable du tout. Pour ce qui est de la gestion colorimĂ©trique et des fortes dynamiques, le comportement de ce Z50 II est similaire Ă ce que l’on peut retrouver sur son prĂ©dĂ©cesseur mais s’avère tout de mĂŞme très satisfaisante, avec environ 2 Ă 3 IL de marge pour les images surexposĂ©es et 3 Ă 4 IL pour les images sous exposĂ©es.

.Ă partir de 25600 ISO, l’image devient très difficilement utilisable

Dans les cas les plus nĂ©cessiteux, on pourra pousser encore d’un IL supplĂ©mentaire au prix d’une dĂ©rive chromatique importante. Faute de parc optique DX suffisamment complet, l’absence d’optiques lumineuses aura pour principal effet sur ce Z50 II de faire perdre rapidement les hautes lumières, avec des blancs expressĂ©ment brulĂ©s et un bruit qui aura vite tendance Ă s’installer.

Nikon Z50 II Performances : Le redoutable EXpeed 7 aux commandes

EquipĂ© d’un autofocus hybride Ă 209 points AF (dĂ©tection de phase + de contraste), ce petit Z50 II surprend par ses capacitĂ©s. AssociĂ© au dĂ©sormais cĂ©lèbre Expeed 7, les performances du boĂ®tier sont tout simplement sans comparaison avec ses prĂ©dĂ©cesseurs sur le segment APS-C.

l’EXpeed7 fonctionne mĂŞme sur les statues !

Bien qu’exempt de la moitiĂ© des points focus des boĂ®tiers professionnels de la marque (493 pts pour le Nikon Z9), le dernier nĂ© est dĂ©sormais extrĂŞmement vĂ©loce et prĂ©cis dans la reconnaissance de sujet complexes et devient le premier boitier APS-C de la firme Ă intĂ©grer le système d’AF 3D Focus. De façon exhaustive, on retrouvera sur ce Z50 II des capacitĂ©s d’autofocus d’appareil de gamme largement supĂ©rieure avec la possibilitĂ© d’accrocher et suivre avec prĂ©cision les cibles suivantes : humains (yeux, visage, torse), voitures, motos, vĂ©los, trains, avions (cockpit, face avant et carlingue), oiseaux et animaux domestiques (rĂ©fĂ©rencĂ©s comme fĂ©lins et canidĂ©s avec la possibilitĂ© de reconnaitre les yeux, la tĂŞte et le corps complet). Le tout sĂ©lectionnable manuellement au tactile ou de façon automatisĂ©e par l’appareil.

l’excellente gestion des basses lumières du Nikon Z50II avec l’autofocus

Sur le terrain, on retrouve sans surprise les très belles performances de l’EXpeed 7 qu’on avait dĂ©jĂ eu plaisir Ă utiliser sur le reste de la gamme. Particulièrement rapide et fluide, il ne fait presque jamais dĂ©faut y compris en basse lumière avec des capacitĂ©s qui raviront les photographe animaliers ou portraitistes qui pourront se targuer de faire des photos parfaitement nettes, mĂŞme au plus grandes ouvertures, Ă main levĂ©e. Avec son taux d’erreurs très faible, cet AF est dĂ©finitivement l’une des forces majeures de la nouvelle gamme Z et surtout de son APS-C.

Du cĂ´tĂ© de la rafale, obturateur identique oblige, les performances en terme de rafale mĂ©canique se retrouvent très similaire au prĂ©dĂ©cesseur. Avec une capacitĂ© de rafale entre 30s et 1/4000e, la rafale mĂ©canique s’avère plutĂ´t bruyante et le passage du mode mĂ©canique au mode Ă©lectronique ne se fait que par l’activation du mode silencieux du boĂ®tier. Un système Ă©tonnant et peu intuitif qui ne laisse d’apparence Ă l’utilisateur que la possibilitĂ© de passer du mode mĂ©canique au mode premier rideau seulement.

AssociĂ© aux modes AE/AF, les capacitĂ©s du Z50II se limitent Ă 11 i/s en obturation mĂ©canique et 15 i/s en obturation Ă©lectronique. Des chiffres raisonnables permettant d’obtenir une dĂ©composition nette du mouvement avec une garantie de mise au point efficace. Pour ce qui est du buffer, on attendait un peu au tournant ce petit Z50 II Ă l’AF aiguisĂ©… et nous ne sommes clairement pas déçu !

Si on retrouve 200 images environ en Raw + JPEG Ă 15 i/s, c’est en en RAW uniquement que le buffer accueille le plus d’images avec un shoot continu jusqu’Ă 300-320 images sans interruptions. De belles capacitĂ©s qui complètent très bien son excellent AF, et dĂ©marquant le Z50 II de ses concurrents directs. Pour les amateurs de photographie sportive ou animalière, Nikon intègre Ă©galement en plus de l’Expeed 7, son système de prĂ©-dĂ©clenchement, enregistrant 1 seconde avant l’appui sur le dĂ©clencheur, ainsi qu’une rafale C30 (Ă 30 i/s avec AF en JPEG). Malheureusement, tout n’est pas rose, et l’autonomie est clairement le point sur lequel il est regrettable de se pencher.

MalgrĂ© une nouvelle batterie EN-EL25a, censĂ©e augmenter l’autonomie de l’appareil d’environ 10 %, les rĂ©sultats sur le terrain montrent une capacitĂ© de seulement 200 Ă 300 images avec une batterie complètement chargĂ©e. De plus, la mĂ©tĂ©o n’Ă©tant pas l’alliĂ©e des appareils hybrides, ces capacitĂ©s seront encore amputĂ©es de façon significative en fonction des conditions dans lesquelles vous utiliserez ce Z50 II, faisant encore baisser l’autonomie. Un point faible notable donc, qui forcera Ă se munir de plusieurs batteries ou d’une batterie externe compatible pour recharger rĂ©gulièrement vĂ´tre boĂ®tier.

Nikon Z50 II QualitĂ© vidĂ©o : Ce qu’il faut lĂ ou il faut

Globalement complète et bien pensĂ©e, la partie vidĂ©o ne fait pas dĂ©faut sur ce Nikon Z50 II. Disposant de capacitĂ©s avancĂ©es comme des formats HLG ou N-Log, du focus peaking, des waveform ou des zebras, le boĂ®tier est compatible avec une utilisation en webcam grâce au protocole UAC/UVC ainsi qu’avec les Luts dĂ©veloppĂ©s par RED pour Nikon. Plus classiquement, on retrouve sur ce petit boĂ®tier des capacitĂ©s d’enregistrements allant du 4K 30p en H.265, en passant par de la 4K 60p (au prix d’un crop 1,5x), jusqu’Ă de la 5,6k surĂ©chantillonnĂ©e, particulièrement riche en dĂ©tails.

Pour aller plus loin

H.265, 4:2:2, 10 bits, UHD ou 60p : tout comprendre aux formats et à la compression vidéo

Sans oublier le ralenti en Full HD à 120p, les capacités de ce petit appareils sont donc assez surprenantes. reprenant les éloges données précédemment pour ses capacités AF affutés et fiables, la vidéo est globalement très plaisante avec ce petit boîtier.

NĂ©anmoins, les problèmes inhĂ©rents au capteurs sont toujours de mise pour le mode vidĂ©o. L’absence de stabilisation du capteur rendant la captation très sensible, associĂ©e Ă d’importants effets potentiels de bending. Bien que la stabilisation numĂ©rique soit de la partie, le crop nĂ©cessaire pour l’utiliser (1,15x) est frustrant en plus du fait que les rĂ©sultats ne soient pas suffisants sans le soutien d’une optique stabilisĂ©e. On vous conseillera donc très vivement l’utilisation d’un pied ou d’un bras stabilisĂ© pour vos captations vidĂ©os.

Nikon Z50 II Prix et disponibilité du Nikon Z5OII

Le Nikon Z50 II est disponible dès Ă prĂ©sent au tarif de 999 euros boĂ®tier nu. Également disponible en kit, on le retrouvera avec le Nikkor Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR au tarif de 1149 € ou encore avec le Nikkor Z DX 18-140 mm f/3,5-6,3 VR au tarif de 1419 €. Pour les dĂ©sireux d’un gros pack complet, on retrouvera Ă©galement le boĂ®tier associĂ© au 16-50 mm et le Nikkor Z DX 50-250 mm f/4,5-6,3 VR pour la somme de 1399 €.