Avec son nouvel appareil à zoom x125, Nikon prouve que les bridge ne sont toujours pas morts

Alors que l’on pensait les appareils photo bridge morts et enterrés depuis quelques années, les constructeurs photo nous font mentir. Après Panasonic et son FZ82D lancé l’an dernier, c’est au tour de Nikon de dévoiler un appareil photo bridge, le Nikon Coolpix P1100.

Ce nouvel appareil photo reprend tout ce qu’on est en droit d’attendre d’un bridge, avec un objectif intégré et un petit capteur, mais aussi et surtout une plage focale impressionnante pouvant aller jusqu’à x125.

En pratique, le Coolpix P1100 est capable de proposer une distance focale équivalent 24 mm en grand-angle et jusqu’à 3000 mm en mode téléobjectif. Il propose par ailleurs une ouverture variant de f/2,8 en grand-angle à f/8 à fond de zoom. Nikon va d’ailleurs un peu plus loin encore avec un zoom numérique x4 supplémentaire pour atteindre un équivalent 12000 mm.

Bien évidemment, appareil photo bridge oblige, le capteur reste de petite taille puisqu’on a droit ici à un format de 1/2,33 pouce pour une définition de 16 millions de pixels. Autrement dit, l’appareil aura du mal en basse luminosité en raison de sa faible montée en sensibilité, de 100 à 1600 ISO. L’appareil permet aussi d’enregistrer des photos en JPG ou en RAW (format NRW) et de monter jusqu’à une vitesse d’obturation de 1/4000 s. Enfin, l’appareil profite d’une stabilisation intégrée jusqu’à 4 stops.

Nikon propose également un simple autofocus par détection de contraste, et donc sans corrélation de phase. De quoi, potentiellement, augmenter l’effet de pompe lorsque l’appareil recherchera le sujet.

Il embarque cependant non seulement un écran LCD sur rotule de 3,2 pouces à l’arrière, mais aussi un viseur Oled de 2,36 millions de pixels.

Au-delà de la photo, le Coolpix P1100 est par ailleurs en mesure de capturer des séquences vidéo jusqu’en 4K 30p.

Le Nikon Coolpix P1100 sera disponible à compter du 27 février. Il sera proposé en France au prix de 1199 euros.

