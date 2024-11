Nikon lance un nouvel appareil photo accessible et léger, idéal pour se lancer

Nikon a dévoilé son nouvel appareil photo hybride APS-C, le Nikon Z50 II. Proposé à un tarif accessible, il embarque certaines fonctions des références pro du constructeur japonais.

Le Nikon Z50 II

Si Nikon s’est considérablement renforcé dans le domaine des appareils photo full frame avec ses Nikon Z6 III, Nikon Z8 et Nikon Z9, le constructeur japonais se penche désormais à nouveau vers le marché des capteurs plus petits. Nikon a en effet officialisé ce jeudi son nouveau boîtier à capteur APS-C, le Nikon Z50 II.

Pour aller plus loin

Quel est le meilleur appareil photo pas cher à choisir en 2024 ?

Comme son nom l’indique, le Nikon Z50 II prend la relève du Nikon Z50, lancé en 2019. Le nouveau modèle vient ainsi remplacer le précédent dans la gamme du constructeur.

Le même processeur que sur les appareils photo pro

Contrairement au Nikon Z30, essentiellement pensé pour la vidéo et le vlog, le Nikon Z50 II s’adresse bel et bien aux photographes. Il embarque pour ce faire un capteur au format APS-C de 20,9 millions de pixels sans stabilisation mécanique. Associé au processeur Expeed 7 — le même que sur les Nikon Zf, Z6 III, Z8 et Z9 — le Z50 II offre une montée de 100 à 51 200 ISO en natif, avec la promesse d’une meilleure gestion du bruit numérique que sur les autres boîtiers APS-C de la marque.

Le Nikon Z50 II Le Nikon Z50 II

Le Nikon Z50 II propose par ailleurs un autofocus aussi performant que sur les boîtiers professionnels de la marque, avec une détection de neuf types de sujets et un autofocus 3D. Nikon propose par ailleurs un mode dédié AF-A, pour « automatique », qui va basculer entre les modes AF-C (continu) et AF-S (simple).

Le Nikon Z50 II

Du côté de la rafale, le Nikon Z50 II se veut relativement conservateur en ne proposant que jusqu’à 11 images par seconde en RAW avec obturateur mécanique. Pour proposer d’une cadence plus élevée, il faudra nécessairement passer par une rafale en JPG uniquement, à 30 images par seconde, avec obturateur électronique. L’appareil hérite cependant de la fonction de prédéclenchement d’une seconde en amont de la prise de vue.

Un boîtier également capable en vidéo

Du côté de la vidéo, le Nikon Z50 II va permettre de filmer des séquences en 4K 30p ou en Full HD 120p, mais également en 4K 60p avec un recadrage x1,5. L’appareil permet par ailleurs de capturer des vidéos en Nlog, ou HLG 10 bits.

Pour aller plus loin

H.265, 4:2:2, 10 bits, UHD ou 60p : tout comprendre aux formats et à la compression vidéo

Il intègre également un mode présentation de produit qui va désactiver la priorité d’autofocus sur l’oeil.

Le Nikon Z50 II

Le Nikon Z50 II est compatible avec le protocole USB UVC/UAC et peut donc servir de webcam, simplement branché au PC, sans passer par un quelconque logiciel. Surtout, le Nikon Z50 II est compatible avec le service Nikon Imaging Cloud. Il va ainsi transférer automatiquement en Wi-Fi les photos vers un serveur Nikon, sans limite de taille pendant 30 jours. Nikon Imaging Cloud va aussi permettre la mise à jour OTA du boîtier, sans avoir à l’installer manuellement depuis un câble USB ou une carte mémoire.

Le Nikon Z50 II Le Nikon Z50 II

Pour l’ergonomie, le Nikon Z50 II intègre non seulement un écran sur rotule de 3,2 pouces, mais également un viseur électronique offrant un facteur de grossissement de x0,68. L’appareil embarque des connectiques micro-HDMI, entrée casque, sortie casque et USB-C. Un seul emplacement de carte mémoire est proposé, pour des cartes SD UHS-II. Nikon a aussi ajouté un nouveau bouton « picture control » qui va permettre de personnaliser rapidement les photos avec différents styles. Enfin, le Nikon Z50 II intègre un flash rétractable et affiche un poids plume de seulement 550 grammes avec carte et batterie.

Prix et disponibilité du Nikon Z50 II

Le Nikon Z50 II sera disponible en France à compter du 21 novembre. Il sera proposé nu, sans objectif, au prix de 999 euros, mais également avec différents kits :

avec objectif 16-50 mm (f/3,5-6,3) équivalent 24-75 mm : 1149 euros ;

avec objectifs 16-50 mm (f/3,5-5,6) équivalent 24-75 mm et 50-250 mm (f/4,5-6,3) équivalent 75-375 mm : 1399 euros ;

avec objectif 18-140 mm (f/3,5-6,3), équivalent 27-210 mm : 1419 euros.