Durée de vie des voitures électriques, nouvelle version de Gemini et bridge avec zoom x125 – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 5 février : la durée de vie des différents types de voitures, une nouvelle version de Gemini sur smartphone et un bridge avec zoom x125 chez Nikon.

Voici la durée de vie des voitures essence, diesel et électrique : le classement par marque

La revue scientifique Nature s’est mis en tête d’évaluer la durée de vie de 29 millions de voitures. De quoi permettre de découvrir si les véhicules électriques ont une durée de vie plus longue que les véhicules à essence ou au diesel. Globalement, les véhicules électriques s’en sortent bien et Tesla, encore mieux, avec une durée de vie plus importante que les autres marques.

Google lance une nouvelle version de Gemini sur smartphone

Après un déploiement initial sur le Web, la version 2.0 de Gemini arrive désormais sur smartphones. Plusieurs versions sont proposées aux utilisateurs, avec une version Flash et une version Advanced.

Avec son nouvel appareil à zoom x125, Nikon prouve que les bridge ne sont toujours pas morts

Alors qu’on les pensait disparus, les bridges vivent une deuxième jeunesse. Preuve en est, l’annonce, par Nikon, du Coolpix P1100. Il s’agit d’un appareil doté d’un impressionnant zoom x125, permettant de passer d’un équivalent 24 mm à un équivalent 3000 mm.