« Il s’agit vraiment d’essayer de faire avancer l’industrie » : comment les évolutions de la PS6 vont aussi profiter au monde du PC

La collaboration entre Sony et AMD se précise : le projet Amethyst sera tout aussi bénéfique pour la PS5 Pro et la PS6 que pour les futures architectures graphiques de AMD.

Source : Chloe Pertuis pour Frandroid

Le projet Amethyst qui réunit Sony et AMD porte déjà ses fruits dans l’architecture graphique de la PS5 Pro. Les deux acteurs se sont réunis autour d’un objectif commun d’améliorer l’intégration de l’IA dans les jeux en temps réel, à la fois sur PC et console.

Alors qu’on a appris que la PS5 Pro allait accueillir un portage complet de la technologie FSR 4 de AMD en 2026, on en sait un peu plus sur cette collaboration qui va bien au-delà de la sphère PlayStation. Mark Cerny de chez Sony ainsi que Jack Huynh et Jeff Connell d’AMD ont répondu aux questions de Tom’s Guide pour en savoir plus sur ce fameux projet Amethyst.

Un partenariat bénéfique pour le jeu PC

Sony et AMD travaillent désormais main dans la main dans une collaboration mutuellement bénéfique pour les deux acteurs. Selon Mark Cerny, architecture de la PS5, les équipes de PlayStation aident ainsi AMD à générer des scènes 3D complexes et détaillées pour leurs différents tests. Sony assiste aussi AMD dans la conception de sa technologie d’upscaling, avec des retours réguliers sur les différentes itérations de l’algorithme.

Cerny veut cependant insister sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une « technologie propriétaire » et assure vouloir « faire avancer l’industrie« . Ainsi, ce travail a ainsi permis le lancement du FSR 4 au début de l’année et sera la base des futures versions de l’algorithme, à la fois sur PC et consoles.

Objectif PS6

L’article révèle aussi l’influence directe de Sony sur les futures cartes graphiques d’AMD. Marc Cerny déclare « des gros morceaux de RDNA 5, ou quel que soit le nom qu’AMD lui donnera, sont issus des travaux d’ingénierie » qu’il réalise sur le projet Amethyst. On parle ici d’upscaling, mais aussi de ray tracing, qui fut l’une des trois grandes priorités de la PS5 Pro.

L’objectif est sans surprise la conception de la PS6 alors que Cerny déclare « se préparer pour la prochaine génération de consoles« . La PS5 Pro n’est donc qu’un galop d’essai.