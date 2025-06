Ça se confirme, la puce AMD de la PS6 sera (beaucoup) plus efficace en ray-tracing

De nouvelles informations nous renseignent sur l’architecture UDNA qu’AMD emploiera notamment pour la prochaine génération de consoles de salon. La piste de puces nettement plus à l’aise en ray-tracing et en IA se confirme, sans réelle surprise, mais avec quelques détails croustillants à décortiquer.

L’architecture des prochaines puces UDNA est un peu moins mystérieuse // Source : AMD

Une fois n’est pas coutume, Kepler_L2 est à la manoeuvre pour nous donner de nouvelles informations sur le SoC de la prochaine génération de consoles de salon attendues chez Sony et Microsoft. Armées par AMD, ces dernières profiteront de la nouvelle architecture UDNA pour monter sérieusement en gamme, notamment sur le ray-tracing.

C’est en tout cas ce qui se dégage de plusieurs posts partagés par cet informateur (souvent bien renseigné) sur les forums Neogaf. On découvre en premier lieu que les Xbox « Next-Gen » et PlayStation 6 s’appuieront bien sur la même architecture GPU… et que cette dernière a été spécifiquement pensée avec le ray-tracing et l’IA en tête, comme de précédentes rumeurs l’avaient déjà suggéré.

Vers des consoles beaucoup plus puissantes… oui, mais à quel point ?

Kepler_L2 estime notamment que « la PS6 va doubler / tripler / quadrupler ses capacités en supersampling par IA et en ray-tracing », ajoutant dans un autre post que les performances offertes par l’architecture UDNA seraient « à peu près 20% plus importantes en rastérisation », mais aussi que les performances propres à l’IA et au ray-tracing pourraient être multipliées par 2 vis-à-vis de ce que permettent les puces sous architecture RDNA4 (employée notamment sur les dernières cartes graphiques Radeon RX 9000).

Ces quelques indices de performances, cohérents, mais que nous prenons pour l’instant avec des pincettes, sont prometteurs. Ils s’agit toutefois du gain estimé par unité de calcul. Le nombre de ces unités de calcul devrait augmenter sur les puces UDNA des consoles de nouvelles génération, mais l’on ignore à quel point. Kepler_L2 admet d’ailleurs ne pas encore avoir d’information précises à ce propos. Il explique par contre que les puces UDNA des nouvelles consoles n’embarqueraient pas de mémoire 3D V-cache.

Source : Kepler_L2 via WCCFTech Source : Kepler_L2 via WCCFTech

Pour référence, la puce AMD de l’actuelle PS5 Pro dispose de 60 unités de calcul (dont les capacités en ray-tracing sont a priori proches de celles offertes avec l’architecture RDNA4), contre seulement 56 pour celle de la Xbox Series X (dont l’architecture est évidemment plus ancienne). Les dernières Radeon RX 9070 XT embarquent quant à elles 64 unités de calcul en RDNA4.