Cartes graphiques Radeon RX 9000 : quel GPU AMD pour quels usages ?

Sortie il y a quelques jours, la Radeon RX 9060 XT constitue le dernier ajout à la gamme actuelle de cartes graphiques d’AMD. Le but pour le constructeur ? Compléter un line-up déjà attrayant avec un modèle au rapport qualité-prix ultra-compétitif.

RX 9000 Series // Source : AMD

C’est dans le courant du mois de mars qu’AMD a lancé sa toute nouvelle génération de GPU avec les deux modèles qui constituent la gamme RX 9000 Series. Deux modèles, les Radeon RX 9070 et Radeon RX 9070 XT qui viennent rebattre les cartes pour le constructeur grâce à de nouvelles évolutions — aussi bien matérielles que logicielles — et un rapport performance prix qui ne laisse pas indifférent.

Avec la sortie de la RX 9060 XT, AMD vient étoffer son offre en matière de GPU pour offrir une alternative plus abordable aux RX 9070 et RX 9070 XT, et couvrir toute l’étendue des besoins des joueurs.

Que vous souhaitiez jouer en définition 1080p, 2K ou 4K et selon que vous ayez un budget confortable ou plus modeste : il y a forcément un GPU AMD en mesure de répondre à vos besoins.

Pourquoi choisir un GPU AMD Radeon RX 9000 Series ?

C’est la première question à se poser si vous souhaitez changer de GPU ou bien monter une nouvelle configuration. Actuellement, AMD propose sans doute le meilleur rapport performance-prix disponible sur le marché, en particulier si vous lorgnez sur la 9070 XT. Ce modèle propose, en effet, des performances significativement meilleures que son concurrent direct (de l’ordre de 23 % selon les tests réalisés par AMD) pour un prix équivalent.

Le constructeur a aussi très largement révisé, amélioré et optimisé les fonctionnalités offertes par sa carte graphique (au-delà de la simple performance brute). Les nouveaux modèles de la gamme RX 9000 offrent ainsi des performances accrues en Ray Tracing grâce à l’ajout d’unités de traitement dédiées dans l’architecture RDNA 4 de la carte graphique. De quoi, selon AMD, obtenir un rendu deux fois plus rapide que la génération précédente.

Autre amélioration apportée par cette génération : le FSR4 (FidelityFX Super Resolution). Cette quatrième génération de la technologie d’upscaling d’AMD tire pleinement parti de l’intelligence artificielle pour offrir des gains de performance significatifs en jeu sans avoir pour autant d’impact négatif sur les ressources du système.

Pour rappel, l’upscaling permet au système de générer une image en basse résolution puis de l’afficher en plus haute résolution pour le joueur grâce à des algorithmes entrainés pour l’occasion. Une technique qui permet d’obtenir une qualité et une fluidité d’image impressionnante tout en économisant les ressources du GPU.

Radeon RX 9060 XT, RX 9070 ou RX 9070 XT : quel GPU choisir pour quel usage ?

Vous l’aurez compris, la nouvelle génération de GPU AMD possède de sérieux atouts dans son escarcelle. Suffisamment pour donner à certains l’envie de faire l’acquisition d’un des trois modèles issus de la gamme RX 9000. Si vous faites partie de ces personnes, voici quelques conseils pour vous aider à choisir le GPU le plus adapté à vos besoins.

AMD RX 9060 XT

Il s’agit du modèle le moins onéreux de la gamme avec un tarif annoncé entre 319 et 500 euros (selon si le modèle possède 8 ou 16 Go de RAM). Un positionnement tarifaire inférieur à la concurrence pour cette carte graphique qui mise sur son côté abordable.

La Sapphire PULSE AMD Radeon RX 9060 XT 8GB est disponible à 369,95 euros chez LDLC.

Niveau performance, ce GPU s’en sort avec les honneurs : elle ne fait qu’une bouchée du 1080p et arrive à gérer avec brio le 1440p, y compris avec le Ray Tracing activé, pour le modèle avec 16 Go de RAM.

Et si le jeu vidéo n’est pas votre tasse de thé, sachez que la RX 9060 XT se débrouille aussi très bien en applicatif avec de belles performances en encodage vidéo par exemple. La consommation électrique restant raisonnable, elle pourra s’intégrer assez facilement à une configuration datant de quelques années pour lui donner un coup de jeune.

AMD RX 9070

Positionné au milieu de la gamme, ce GPU est taillé pour le jeu en définition 2K. Extrêmement à l’aise dans cette définition, la RX 9070 fait des merveilles sur les jeux récents les plus gourmands. Avec un petit truc en plus : une consommation électrique (TDP) tout à fait raisonnable.

La ASRock AMD Radeon RX 9070 Steel Legend 16GB est disponible à 749,95 euros chez LDLC.

Capable de gérer la 2K et de se débrouiller en 4K, elle offre des performances nettement supérieures à la RX 9060 XT et l’intégralité de la génération précédente. Comme sa petite sœur, l’applicatif ne lui fait pas peur et les performances dans ce domaine sont au rendez-vous.

Les premiers prix pour la carte graphique AMD RX 9070 débutent à partir de 749,95 euros.

AMD RX 9070 XT

Il s’agit à l’heure actuelle de la carte graphique la plus puissante issue de la game RX 9000. Version boostée de la RX 9070 (avec 64 unités de calcul sur la version XT contre 56 sur la version de base), cette RX 9070 XT offre un surcroît de puissance non négligeable qui lui permette de briller en définition 2K et 4K, y compris avec le Ray Tracing activé.

La PowerColor Reaper AMD Radeon RX 9070 XT 16GB est disponible à 769,95 euros chez LDLC.

Plus gourmande en énergie, elle est aussi un peu plus chère (lancée aux alentours de 800 euros) et demandera donc une configuration plus solide (alimentation, processeur, RAM) pour pouvoir déployer son plein potentiel. Cette carte est donc conseillée pour ceux qui souhaitent jouer dans les plus hautes définitions, ou qui souhaitent posséder une machine capable de surmonter la très grande majorité des tâches qu’on pourra lui confier (jeux en 2 ou 4K, applicatif lourd, IA).

Pour les petits budgets : la génération Radeon RX 7000 est toujours recommandable

Si la gamme RX 9000 constitue actuellement ce qui se fait de mieux, le catalogue du constructeur ne se limite pas exclusivement à cette gamme de GPU. Les modèles de la génération précédente (les RX 7000) sont encore disponibles et proposent des performances tout à fait correctes à des prix qui le sont tout autant.

Source : AMD Radeon

Si la puissance reste globalement inférieure à celle déployée par les RX 9000, et qu’elles ne peuvent pas compter sur la présence du FSR 4, ces cartes graphiques n’en demeurent pas moins très intéressantes si vous souhaitez monter une configuration efficace sans vous ruiner.

