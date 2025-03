MSI fait un choix curieux : il refuse de fabriquer les Radeon RX 9000 d’AMD

Contacté par Tom’s Hardware, MSI a indiqué n’avoir aucun projet pour la fabrication de cartes graphiques RDNA 4. Une décision surprenante car la marque comptait jusqu’à présent parmi les principaux partenaires d’AMD.

L’AMD Radeon RX 6900 XT Test MSI Gaming Trio, pour illustration // Source : MSI

C’est officiel, MSI ne fabriquera pas de cartes graphiques à base de chipset AMD de nouvelle génération. Cette décision, qui concerne aussi bien les Radeon RX 9070 / 9070 XT que les autres cartes RDNA 4 annoncées, interroge. Par le passé, MSI était effectivement un fidèle partenaire d’AMD.

Comme le souligne très justement Tom’s Hardware, la firme avait néanmoins amorcé un virage avec les Radeon RX 7000 de précédente génération, en ne commercialisant plus que 4 modèles customs, contre 45 modèles de Radeon RX 6000 différents, et 30 pour ce qui était des Radeon RX 5000.

Annonciateur d’un changement de politique à l’égard d’AMD, ce virage n’était donc pas anodin. Cela dit, si MSI confirme bien qu’il ne « fabrique pas de cartes graphiques AMD pour cette génération », rien ne nous dit que l’entreprise ne remettra pas le couvert à l’avenir, avec la prochaine génération de GPUs Radeon.

MSI convoiterait-il un segment du marché jadis occupé par EVGA ?

Notons en tout cas que d’autres indices nous mettaient sur la piste d’un divorce entre MSI et AMD. On se souvient par exemple que MSI n’avait déjà pas participé au lancement de certaines cartes de précédente génération, comme le Radeon RX 7800 XT… et que la firme ne s’investissait plus tellement dans la conception de nouveaux systèmes de dissipation pour ses cartes Radeon.

À titre d’exemple, sa Radeon RX 7900 XTX Gaming Trio Classic 24G, réemployait ainsi un « vieux » dispositif de refroidissement : celui de la Radeon RX 6900 XT Gaming Trio Plus 16G.

L’explication à cette potentielle fin de partenariat MSI / AMD pourrait trouver, en moins en partie, son explication dans l’abandon du marché GPU par EVGA. Il y a un peu plus de deux ans, l’entreprise (taïwanaise elle aussi) annonçait quitter le marché de la carte graphique. Elle était pourtant l’un des principaux partenaires AIB de Nvidia.

Ce départ a laissé une grosse place vacante sur le marché du GPU Nvidia. Place que MSI cherche visiblement à occuper avec ses propres solutions, en devenant un partenaire encore plus privilégié de la marque au caméléon. Cette approche est compréhensible, Nvidia détenant, rappelons-le, un peu plus de 80% de parts de marché sur le segment des cartes graphiques grand public.

Côté AMD Radeon, MSI a également dû faire face (comme les autres partenaires d’AMD) a des complications concernant le placement tarifaire des nouvelles puces RDNA 4… mais aussi à l’entrée sur le marché de nouveaux compétiteurs comme Acer. On peut imaginer que ces deux facteurs ont également pesé dans la prise de décision de MSI.