AMD : le lancement des Radeon RX 9070 serait contrarié… par le prix des nouvelles GeForce RTX 5070

Annoncées en toute discrétion lors du CES, les Radeon RX 9070 et 9070 XT sont censées arriver sur le marché au cours du premier trimestre 2025, sans plus de précisions. On apprend aujourd’hui que leur commercialisation serait néanmoins contrariée par le placement tarifaire plus agressif que prévu des nouvelles GeForce RTX 5070 de Nvidia.

Elles ont déjà été en bonne partie distribuées aux principaux revendeurs… mais les Radeon RX 9070 / 9070 XT ne sont sont pas encore parées au lancement. Pourquoi ? Parce qu’AMD aurait mal anticipé le placement tarifaire des nouvelles Nvidia GeForce RTX 5070… ce qui l’aurait conduit à fixer un tarif trop élevé pour ses propres cartes graphiques RDNA4.

C’est en tout cas ce qu’avance un utilisateur bien connu du forum de PCGamesHardware : un certain « pokerclock ». Modérateur du forum, l’intéressé est souvent très au fait de ce qu’il se passe au sein des réseaux de distribution. Ses sources chez certains détaillant laissent en effet entendre que le lancement contrarié des Radeon RX 9070 serait bien lié au prix plus agressif que prévu des nouvelles GeForce milieu de gamme.

Cette situation aurait même abouti à un conflit entre les revendeurs et AMD sur le prix des Radeon RX 9070.

AMD semble s’être mis à dos certains revendeurs

Si l’on s’en tient aux informations obtenues par « pokerclock », les revendeurs auraient en effet « acheté » à AMD les Radeon RX 9070 / 9070 XT à des prix supérieurs à ceux que la firme a finalement décidé de fixer à présent, après rectification.

Par conséquent, les détaillants concernés auraient demandé à AMD de couvrir la différence de prix par le biais de fonds marketing ou au travers d’un système de cashback. L’idée étant de compenser l’écart constaté entre les stocks déjà expédiés (trop chèrement payés), et le prix désormais ajusté des cartes en amont de leur lancement.

Le problème pourrait s’arrêter là, mais une contrainte supplémentaire nous est toutefois rapportée : certains revendeurs seraient désormais très peu enclins à accepter d’AMD un remboursement sous forme de cashback. Et pour cause, la firme aurait par le passé mis des mois à effectuer ce genre de remboursements, laissant certains partenaires en difficulté de trésorerie sur une longue période. Des quoi ajouter une dose de complexité supplémentaire au lancement étrange des nouvelles Radeon RX 9070 / 9070 XT.

Notons tout de même que les informations partagées par « pokerclock » sont invérifiables en l’état. Nous les prenons donc avec prudence. Elles semblent néanmoins crédibles et permettraient d’expliquer le flou artistique qui entoure effectivement la commercialisation des nouvelles Radeon… dont on sait qu’elles sont pourtant bien en possession des revendeurs.

Ce malaise potentiel sur le prix des cartes expliquerait en outre pourquoi les partenaires AIB d’AMD n’ont toujours pas présenté leurs propres versions des RX 9070 / 9070 XT, et pourquoi AMD reste pour l’instant très discret à leur égard.

Pour contexte, Nvidia n’a pas non plus annoncé de date de lancement précis pour ses GeForce RTX 5070 / 5070 Ti. La marque a par contre précisé leur prix : 549 dollars et 749 dollars respectivement. Ce placement tarifaire plutôt agressif, notamment pour la RTX 5070 (qu’on nous promet aussi rapide qu’une RTX 4090), pourrait avoir quelque peu effrayé AMD.