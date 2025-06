Le PC parfait pour débuter dans l’esport est à 1 300 € chez Cybertek !

Envie d’une première tour de jeu qui ne plombe pas vos finances ? D’un PC pour démarrer du bon pied sa carrière dans l’esport sans se ruiner ? Cybertek pense aux champions de demain avec une tour siglée AMD au rapport performances / prix particulièrement intéressant.

Enchaîner les pentakills sur la Faille, les 1vs3 clutchs sur Dust 2 ou les Perfect avec Zangief requiert beaucoup de talent, mais aussi un PC à la hauteur. Pas besoin d’une config de la NASA pour briller sur les serveurs compétitifs des gros jeux qui animent la scène esport : une fiche technique équilibrée, pensée et montée avec soin, suffit à faire de son skill le seul facteur limitant de sa performance.

Toujours en quête des meilleures solutions gaming, le revendeur Cybertek a imaginé une tour puissante, le PC Gamer Snowball, et accessible, à même de répondre à la plupart des problématiques des joueurs et des joueuses exigeants. Et en plus, elle est jolie, ce qui ne gâche rien.

Quels besoins matériels pour de l’esport ?

On pourrait penser, à tort, que le jeu vidéo compétitif exige du matériel de pointe. C’est peut-être vrai concernant les périphériques : il vaut mieux un bon clavier et une souris récente, adaptés à notre manière de jouer, pour montrer son meilleur jour sur les serveurs de jeu. Côté configuration, en revanche, le constat est un peu différent. La plupart des jeux multijoueur plébiscités par le public n’ont pas besoin de bêtes de course pour tourner dans de très bonnes conditions.

Pensés pour être joués par le plus grand nombre, des titres tels que League of Legends, Valorant ou Street Fighter 6 peuvent tourner comme des charmes sur des configurations somme toute modestes. Dans le cas de Counter Strike 2, il est même recommandé de baisser sa résolution et ses paramètres graphiques pour gagner en fluidité et réactivité. C’est ainsi que ZywOo et bien d’autres PGM de la scène professionnelle CS2 ne dépassent pas le 1280×960, pour un affichage en format 4/3 étiré à faire frémir les habitués de l’ultrawide.

Plus que les performances brutes, c’est donc la fiabilité, la vitesse d’affichage et la réactivité qu’il faut privilégier, avec un écran 144 Hz ou plus et un bon SSD. Une tour de jeu orientée gaming, et plus encore si elle est tournée vers la compétition, fait ainsi primer la cohérence et la complémentarité de ses composants sur leurs capacités individuelles. Cela commence évidemment par le bon choix de carte graphique, élément le plus onéreux mais également le plus important de toute bonne configuration dédiée au jeu.

RX 9060 XT : le choix de la raison

La toute dernière carte graphique signée AMD, disponible depuis quelques semaines à peine, illustre tous les progrès récents de son fabricant. Basée sur l’architecture RDNA 4, cette carte de cœur de gamme améliore grandement les performances par rapport à son équivalent de la génération précédente, sans changer de positionnement tarifaire. Plutôt rares dans cette gamme de prix, ses 16 Go de VRAM éliminent les risques de saturation mémoire pour conserver une expérience de jeu en ligne fluide en toutes circonstances.

Parfaite pour les principaux jeux esport et compétitifs, cette carte profite des dernières avancées logicielles d’AMD comme le FSR 4. Conçue pour améliorer les performances en jeu sans sacrifier la qualité visuelle, cette technologie est basée sur un nouvel algorithme plus précis offrant une image plus nette tout en réduisant les artefacts. De plus en plus de titres sont compatibles : AMD a clairement rattrapé son retard sur la concurrence en termes de machine learning dédié à la performance.

La carte graphique Radeon RX 9060 XT d’AMD // Source : AMD

La RX 9060 XT d’AMD est par ailleurs beaucoup moins énergivore que les modèles haut de gamme, tout en étant capable de faire tourner les gros jeux du moment dans de bonnes conditions. Parfaite pour jouer sans se ruiner, elle est autant l’alliée des compétiteurs exigeants que des adeptes du jeu indépendant, tout en étant capable de faire tourner correctement les gros AAA en 1080p voire 2K. Les tests et autres benchmarks ne s’y trompent pas : la 9060 XT s’impose comme l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché.

Un design original qui ne manque pas de mordant

Cybertek accompagne cette carte graphique épatante d’un processeur du même acabit. Le Ryzen 5 7500F, également issu des laboratoires d’AMD, offre comme la RX 9060 XT un rapport performances/prix qui défie toute concurrence. Son unique concession est de ne pas embarquer de puce graphique intégrée. Un défaut qui n’en est pas, puisque le PC Gamer Snowball dispose justement d’une carte graphique RX 9060 XT.

Le boitier de cette configuration, le boîtier Deepcool, est compact et reste très bien aéré, avec pas moins de quatre ventilateurs judicieusement disposés. Ses deux parois entièrement vitrées confèrent à cette configuration un style très original dont sauront tirer parti les passionnés de RGB, tout en mettant parfaitement à l’honneur l’excellent travail de gestion des câbles des experts en montage de Cybertek.

Logiquement, le système de watercooling du même fabricant s’intègre parfaitement au châssis blanc de la tour, tout comme la carte mère Asrock B650 et les deux barrettes blanches de 16 Go de DDR5 signées Corsair.

Cette harmonie visuelle — la RX 9060 XT Gaming OC de Sapphire est également blanche — résonne avec la cohérence générale de cette configuration côté performances, pas trahie par le SSD de 1 To au format M.2 signé Crucial.

Cette configuration, montée par Cybertek dans ses ateliers français, est disponible au tarif de 1 299 euros, ce qui reste abordable pour une machine proposant des performances de cet acabit.

L’assurance Cybertek

Cybertek fait depuis 25 ans le bonheur des passionnés de tech. Fort d’un bon ancrage local avec une vingtaine de boutiques réparties dans l’Hexagone et d’une chaîne logistique solide grâce à son usine bordelaise, l’enseigne propose des milliers de produits dans ses rayons et dispose d’un configurateur en ligne très pratique pour préparer soi-même sa machine, qu’on la confie ensuite aux experts du site pour montage ou non.

Un service client réactif et des livraisons express, un savoir-faire qui va du grand public au gaming en passant par les besoins informatiques des professionnels : Cybertek est l’un des revendeurs les plus fiables et reconnus de notre territoire.