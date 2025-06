Partager Disney+ devient payant : ce que vous devez savoir

Le partage de compte revient sur Disney+, mais devient payant grâce à un nouveau système d’« abonné supplémentaire ».

Après avoir mis fin au partage de compte en janvier dernier, Disney+ propose dès maintenant, comme d’autres plateformes de SVOD avant elle, une alternative permettant de rajouter un abonné supplémentaire à un compte déjà existant. Pour cela, il faudra bien entendu passer par la caisse.

Combien ça coûte ?

Plus qu’un réel partage, cette nouvelle option permet à un membre ne faisant pas partie du foyer, autrement dit connecté au même réseau internet que le titulaire du compte, de profiter d’un abonnement Disney+ à tarif réduit.

Un abonné au forfait Disney+ Standard avec pub, payant 5,99 euros par mois, pourra ajouter un abonné supplémentaire pour 4,99 euros mensuels. Pour les abonnés au forfait Standard sans pub, payant 9,99 euros par mois, le coût d’un abonné supplémentaire sera de 5,99 euros par mois. Enfin, pour les abonnés au forfait Disney+ Premium, les 13,99 euros mensuels incluant l’absence de pubs, la 4K Ultra HD et le HDR passent à 5,99 euros pour l’abonné supplémentaire.

Un partage intéressant mais limité

Disney indique que selon la formule dont bénéficie l’abonné principal, l’abonné supplémentaire bénéficiera des mêmes « fonctionnalités que le titulaire du compte », mais sur un seul appareil à la fois. La plateforme de streaming en profite pour préciser que cette formule de partage n’est réservée qu’à une seule autre personne en dehors de l’abonné principal.

Avec cette nouvelle politique, Disney se rapproche un peu plus de Netflix qui avait instauré un partage de compte similaire, tout en revoyant ses tarifs à la hausse.

