Netflix augmente généreusement ses tarifs en France : gare à votre prochaine facture

Comme c’est presque devenu une habitude, Netflix a profité de ses derniers résultats trimestriels pour annoncer une augmentation des tarifs d’abonnement. La France voit ses tarifs gonfler jusqu’à 33 % sur certaines formules.

Crédit : Frandroid

Il fallait tristement s’y attendre. En janvier dernier, Netflix laissait planer le spectre d’une augmentation de ses tarifs en France et cette dernière est bel et bien arrivée. Dans sa lettre aux investisseurs pour le 1er trimestre 2025, la plateforme de diffusion en continu a annoncé un « ajustement tarifaire dans l’Hexagone » qui est d’ores et déjà actif.

Toutes les formules voient leurs tarifs augmenter avec une addition particulièrement salée pour le forfait avec pub.

Les nouveaux tarifs Netflix en avril 2025

Les nouveaux tarifs de Netflix, qui sont déjà entrés en vigueur, sont désormais comme suit :

Standard avec pub : 7,99 € (+2 €, anciennement 5,99 €)

Standard : 14,99 € (+1,5 €, anciennement 13,49 €)

Premium : 21,99 € (+2 €, anciennement 19,99 €)

Pixel 9a : jusqu’à 415 € de remise* Achetez le nouveau Pixel 9a et recevez jusqu’à 415 euros en échange d’un téléphone éligible (prime promotionnelle de 150 euros incluse). Offre valable jusqu’au 12/05.

Malheureusement, les augmentations de tarifs de Netflix ne s’arrêtent pas là. Partager son compte avec un abonné supplémentaire coûtera désormais 5,99 € par mois (avec pub) ou 6,99 € par mois (sans pub). Seuls les propriétaires de forfait « Standard » et « Premium » pourront inviter des personnes supplémentaires sur leur compte.

+83 % depuis 10 ans

Cette augmentation est raccord avec celle que Netflix avait imposée aux États-Unis il y a à peine quelques mois, mais elle reste raide à avaler pour les clients et clients du service de streaming. L’abonnement avec publicité voit son tarif augmenter de 33 % quand les autres accusent une augmentation plus légère de 10/11 %.

L’abonnement standard avec pub passe d’ailleurs un cap symbolique, puisqu’il s’affiche désormais au même prix que l’abonnement de base de Netflix lors de son lancement en France en 2014. À la différence près que cet abonnement n’avait pas de publicité à l’époque.

Les nouveaux tarifs de Netflix avec le détails des offres // Crédit : Netflix

En 10 ans, les tarifs de la firme se sont envolés respectivement de 66 % et de 83 % sur les abonnements « Standard » et « Premium ». De quoi sentir l’inflation passer.

Attention à vos factures

Si vous êtes abonnés à Netflix, faites donc attention à votre prochaine facture. Les nouveaux tarifs étant déjà déployés pour les nouveaux internautes, il est très probable que la firme répercute cette hausse sur les abonnements existants dès le mois prochain ou celui d’après.

Pour aller plus loin

Netflix, Prime Video, Disney+, Max : quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ?

Si vous n’êtes plus certain ou certaines de vouloir conserver votre abonnement, cette nouvelle hausse peut-être le moment de faire des économies.