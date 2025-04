Chronologie des médias : Netflix veut saisir le Conseil d’État pour accélérer la diffusion de ses films

La nouvelle chronologie des médias ne convient pas à Netflix qui souhaite voir arriver plus tôt les films qu’elle finance sur sa plateforme.

Source : Frandroid

La chronologie des médias continue de faire débats auprès des plateformes de SVoD. Cette exception française impose un calendrier de sortie précis aux films : premièrement, dans les salles de cinéma, puis sur Canal+ et enfin les autres plateformes de SVoD comme Disney+, Prime Video ou encore Netflix.

Ce dernier, peut aujourd’hui diffuser les nouveaux films, 15 mois après leur sortie en salle. Un délai jugé trop long par la plateforme qui déclare être « le plus gros financeur du cinéma tricolore parmi les acteurs du streaming », rapporte le Figaro.

Une situation jugée déséquilibrée

Pour améliorer son positionnement dans cette chronologie des médias, il faut mettre la main à la poche dans une logique proportionnelle qui a de quoi agacer Netflix. En effet, en janvier dernier, Disney a pris une avance considérable sur Netflix en faisant passer sa fenêtre de diffusion de 15 à 9 mois, se rapprochant ainsi des 6 mois de Canal+.

Pour arriver à ce nouveau délai, Disney a augmenté son investissement dans la création française, la faisant passer de 20 à 25% de son chiffre d’affaires annuel, soit 40 millions d’euros par an, contre 13 millions auparavant.

De son côté, Netflix investit déjà 50 millions d’euros par an pour soutenir cette création, sauf que cette somme ne représente que 4% de son chiffre d’affaires annuel. Cette proportionnelle joue donc en défaveur de Netflix malgré les sommes mises sur la table. « Il nous paraît légitime d’être à douze mois dans la chronologie des médias » indique ainsi la plateforme au Figaro.

Soucieuse de faire entendre ses revendications, la plateforme a ainsi déposé un recours auprès du Conseil d’État. Bien qu’elle indique rester « ouvert et constructif », ce recours pourrait à nouveau faire bouger les lignes d’une nouvelle chronologie des médias fraîchement installée.

