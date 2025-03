Netflix adopte enfin le HDR10+ pour améliorer la qualité visuelle de ses films et séries : qu’est-ce qui change concrètement ?

Netflix passe à la vitesse supérieure en matière de qualité visuelle ! La plateforme de streaming vient d’annoncer la prise en charge du format HDR10+, une bonne nouvelle pour les propriétaires de télévisions Samsung.

La plateforme de streaming Netflix vient d’annoncer la prise en charge du format HDR10+, une technologie qui promet d’améliorer significativement la qualité d’image sur les appareils compatibles. Cette avancée marque une nouvelle étape dans l’évolution de Netflix, près d’une décennie après ses premiers pas dans le monde du HDR.

Le géant du streaming ne fait pas les choses à moitié. En effet, Netflix prévoit d’étendre progressivement le support HDR10+ à l’ensemble de son catalogue HDR d’ici la fin de l’année 2025. Une autre bonne nouvelle qui vient s’ajouter à la nouvelle chronologie des médias, actuellement en cours de négociations.

Le HDR10+ : qu’est-ce que ça change concrètement ?

Le HDR10+ n’est pas qu’un simple gadget marketing. Cette technologie utilise des métadonnées dynamiques pour optimiser la qualité d’image en fonction des capacités de chaque appareil. Concrètement, cela se traduit par des contrastes plus prononcés, des couleurs plus vives et des détails plus fins dans les zones sombres et lumineuses de l’image.

Pour profiter de cette nouvelle qualité d’image, il faudra toutefois remplir certaines conditions. Tout d’abord, être abonné à l’offre Netflix Premium. Ensuite, disposer d’un appareil compatible à la fois avec le HDR10+ et le codec vidéo AV1, qui avait été pris en charge par Netflix à la fin de l’année 2021. Ce dernier, développé par l’Alliance for Open Media, permet une compression efficace des fichiers vidéo sans compromis sur la qualité.

Netflix a choisi de combiner le HDR10+ avec le codec AV1 pour plusieurs raisons. D’une part, l’AV1 offre une meilleure qualité visuelle tout en réduisant la consommation de données. D’autre part, il permet de réduire le temps de chargement des vidéos. Un choix technique qui devrait satisfaire aussi bien les cinéphiles exigeants que les utilisateurs soucieux de leur forfait data.

Netflix rattrape son retard sur la concurrence

L’adoption du HDR10+ par Netflix n’est pas anodine. Elle s’inscrit dans une tendance plus large du marché du streaming. Amazon Prime Video a déjà franchi le pas, tout comme Apple TV+. Disney+ devrait suivre le mouvement plus tard cette année. Cette généralisation du HDR10+ promet de redéfinir les standards de qualité visuelle pour le streaming vidéo.

En attendant que l’intégralité du catalogue soit disponible en HDR10+, Netflix a déjà commencé à proposer ce format sur une sélection de titres populaires. Une façon pour la plateforme de tester cette nouvelle technologie auprès de son public avant un déploiement à grande échelle.

Reste à voir comment les concurrents réagiront face à cette nouvelle avancée technologique. Une chose est sûre : les grands gagnants de cette course à la qualité sont les spectateurs, qui peuvent désormais profiter d’une expérience visuelle toujours plus proche de celle du cinéma, confortablement installés dans leur canapé.

Ceux qui vont le plus bénéficier de ces changements sont les propriétaires de téléviseurs Samsung. En effet, les téléviseurs de la marque coréenne ne sont pas compatibles avec la technologie Dolby Vision, ce qui les désavantageait par rapport aux autres marques proposant un format vidéo plus avancé. Avec l’adoption généralisée du HDR10+, les utilisateurs de Samsung peuvent enfin profiter d’un niveau similaire de qualité d’image améliorée par les métadonnées dynamiques sans avoir besoin de Dolby Vision. En outre, le HDR10+ étant une norme ouverte et libre de droits, il est probable qu’il soit plus largement adopté par les différents fournisseurs de contenu et appareils, ce qui profitera à long terme à tous les utilisateurs.